SambaDM e Pele Morena agitam o domingo (12) no ES; agenda

Festival de Cinema Italiano
Primeira mulher
Sinopse: No cenário da Sicília dos anos 60, Lia Crimi é uma jovem de 21 anos que reage à mais terrível das violências com um ato de rebeldia que abalará as convenções sociais de sua época. Em um mundo onde prevalece a lei do mais forte, a máfia está enraizada e aceita como parte natural da vida, os poderosos decidem e os mais fracos obedecem, sua coragem abrirá caminho para a luta pelos direitos das mulheres. A partir das 14h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Pato com Laranja
Sinopse: Livio e Lisa Stefani são um casal em crise, depois de dez anos de casamento, com muitas aventuras extraconjugais. Agora Lisa está apaixonada pelo francês Jean- Claude e quer ir viver com ele na França. Livio fica cheio de ciúmes, mas em vez de reagir violentamente, toma uma atitude inesperada: propõe à mulher de passarem um fim de semana juntos, na sua casa de praia, convidando Jean-Claude, de quem ele pretende se tornar amigo. Lisa não pode negar o convite, mas Livio aproveita para levar a sua desinibida secretária (e amante), Patty. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Show e Festival
Nadson o Ferinha nas montanhas
Com Nadson o Ferinha, Luiz Paulo Forrozão, Kadu Vieira e grupo Os Loko da Vaneira. A partir das 14h, na Fazenda Imperial Pit Lambier. ES-376, Rota Imperial, Domingos Martins. Ingressos: R$ 40, à venda no site Lebillet.
Puxadinho Moxuara Vibe de Quintal
O evento conta com muita música e gastronomia. A programação começa às 18h, com show do grupo Samba DM. No Espaço Multiuso, no piso L4, térreo do Shopping Moxuara, Cariacica. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.
Baladas e Festas
Domingueira Premium do Recanto
Com Clevinho Santana, Erik Mendonça, Renatinho da Bahia, Fabiano Pizadinha, Matheus Araújo e Grupo Samba Júnior e DJ Hygge. A partir das 16h, na Chácara Recanto dos Pássaros. R. Seis, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.
Pic do Verão
Com Atila Ibilê, Grupo Pele Morena e DJs Gustavo o Brabo e Jota Vianna. A partir das 18h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.
Encontro de Gigantes
Com os grupos D'Moleque, Frenessy, Leq Samba, Samba ON e DJs Martins e Kinho. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zeticket.
Sertanejo
Com Jessé e Rayanne Meira. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Rock na Calçada
Com a banda Beat Club. A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
After Hitz
Com os DJs Gustavo o Brabo, JV de VV, Belúcio e Chocolate. A partir das 23h, no Club Hitz. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445.
Cheers Of The Samba
Com os grupos Samba Júnior, Pagolance e DJ Fabríciovdj. A partir das 17h, no Clube A. Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20, até 19h no site Vipme, após valores não informados.
Deixa em Off
Com Felipe Frazão, DJ Chocolate e grupos Pratikerê e Samba HD. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas).
Santo Domingo
Com os grupos Leq Samba, Nesse Clima e DJ Enzo Santos. A partir das 16h, no Santo Botequim. Travessa Santuário, 145, Santo Antônio, Vitória.
Quintal do Defumes
Com os grupos Pagolife, Samba Crioulo e DJ Laion. A partir das 12h, no Defume’s Botequim. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Ingressos: R$ 15.
Músicas ao vivo
Pagode
Com Luan. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Luau Flammes
Com Eliahu. A partir das 15h, no Flammes Bar - Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99579-7355.
Sambas e MPB
Com Lua, Umbú e Gustavo Romano. A partir das 12h, no A OCA. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Espetáculos
Chapeuzinho Vermelho
Peça no Teatro Campaneli. A partir das 17h, na Rua Luiz González Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no WhatsApp: (27) 99991-8229. É cobrado ingresso de criança a partir de 2 anos.
A Vida em Voz Alta
Até 14 de janeiro, acontece o espetáculo estrelado por José Augusto Loureiro, que retrata a vida e a obra do escritor Rubem Braga. A partir das 17h, no Espaço Má Cia. Rua Prof. Baltazar, 152, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos retirados no site Sympla.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem, de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guichê Web
Tarde Encantada - As mágicas do Natal
Espetáculo com as famílias que irão descobrir os mistérios escondidos por trás dos truques de mágica. Sessões às 15h e 16h. No Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Inscrições pelo link.
Natal do Mundo Bita
Decoração de natal do Mundo Bita, com jogo da memória, pula-pula, jogo da memória e tobogã. De Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No piso L2 do shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Atração com cobrança: Tobogã escorregador, R$ 5 para uma descida.
Diversão no Mestre
Oficina de guirlanda de Natal. A partir das 15h, no Shopping Mestre Álvaro. Piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Evento gratuito.
Moxuara Kids
Teatro: Um Natal de Afeto. A partir das 15h, na Varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Evento gratuito.
Chegada do Papai Noel
Às 15h, passeio do Noel no trem da alegria, partindo da Pracinha de Colina de Laranjeiras e às 17h, Chegada do Papai Noel. No Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Evento gratuito.
Encontro com os personagens da Disney
O encontro com os personagens Mickey e Minnie acontece das 14h às 17h no shopping Vitória, e cada sessão terá duração máxima de 30 minutos ou até 100 fotos. No 2° piso do shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. O evento é gratuito e para participar o cliente precisa baixar o aplicativo do shopping para cadastro e agendamento.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.