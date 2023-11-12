SambaDM e Pele Morena agitam o domingo (12) no ES; agenda

Sinopse: Livio e Lisa Stefani são um casal em crise, depois de dez anos de casamento, com muitas aventuras extraconjugais. Agora Lisa está apaixonada pelo francês Jean- Claude e quer ir viver com ele na França. Livio fica cheio de ciúmes, mas em vez de reagir violentamente, toma uma atitude inesperada: propõe à mulher de passarem um fim de semana juntos, na sua casa de praia, convidando Jean-Claude, de quem ele pretende se tornar amigo. Lisa não pode negar o convite, mas Livio aproveita para levar a sua desinibida secretária (e amante), Patty. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.