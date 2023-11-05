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Samba, ópera e teatro animam o domingo (5) no ES; confira agenda

Dia ainda conta com  samba, sertanejo, rock, além de recital em Vitória e diversão para as crianças nos shoppings; veja a programação
Rafael Mendes

Rafael Mendes

Publicado em 05 de Novembro de 2023 às 06:00

Festivais

Roda de Boteco de Colatina

Último dia para curtir o festival nos 21 bares e botecos de Colatina que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.

11º Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Apresentação da Ópera Contos de Júlia. A partir das 18h, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Os Ingressos são gratuitos e podem ser retirados diretamente na bilheteria do teatro. Confira a programação completa do festival na matéria de HZ.

Puxadinho Moxuara Vibe de Quintal

O evento conta com muita música e gastronomia. A programação começa às 18h, com show de Rickson Maioli. No Espaço Multiuso, no piso L4, térreo do Shopping Moxuara, Cariacica. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.

Músicas e Festas

Tardezinha Butteco's

Com grupo Samba Diverso e Alisson do Banjo. A partir das 18h, No Buttecos Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.

Pagode do Correria

Com os grupos Nesse Clima, Muleke 027 e DJs Fabrini e Martins. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha.

Sertanejo

Com Jenifer e Gustavo Venturini. A partir das 21h, no Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória.

Rock

Com a banda Beat Club. A partir das 16h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Cheers Of The Samba

Com os grupos Samba Júnior, Pagolance e DJ Fabrício. A partir das 17h, no Club A - Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20, até 19h no site Vipme, após valores não informados.

Deixa em Off

Com Felipe Frazão e Bruno Diegues e DJ Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas).

Resenha do Júnior

Com o grupo Mania do Samba. A partir das 17h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 9,99.

Santo Domingo

Com os grupos Leq Samba, Nesse Clima e DJ Enzo Santos. A partir das 16h, no Santo Botequim - Travessa Santuário, 145, Santo Antônio, Vitória.

Defumes 5 anos

Para comemorar seu aniversário, o Defume’s Botequim recebe Leozinho, Thiago Costa, DJs Laion e Klebin e os grupos Fornalinha, Seligaê e Samba Crioulo. A partir das 14h, na Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site Ingresso Nacional.

Pagode

Com o grupo Resenha do Cosvosk. A partir das 14h, no Recanto Botequim - Av. Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra.

Forró do Canto

Com grupo Mafuá e DJ Bravim. A partir das 18h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.

Mannda Lym + D'Moleque

Com a cantora Mannda Lym e grupo D'Moleque. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim - Rua Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site Zig.tickets.

Músicas ao vivo

Samba

Com o grupo Bendito Fruto. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.

Samba e MPB

Com a Banda 522. A partir das 16h, no Flammes Bar - Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória.

Eu Quero é Samba

Com Matheus Cutini, Marcos Coelho e Aleks Brune. A partir das 12h, no A OCA - Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.

Samba e Pagode

Com Jeferson Ferrari. A partir das 13h, no Bar do Gil - Av. Saturnino Rangel Mauro, 18, Praia de Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99915-0522.

Ritmos Variados

Com Anderson Fraga, às 13h, e Silas Amorim. Às 19h, no Postinho Bar e Petiscaria - Rua Maria de Oliveira Mares Guia, 7, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Espetáculos

Recital

Homenagem aos grandes músicos de todos os tempos que deixaram um grande legado. Sessões às 15h e 17h30, no Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo.

Chapeuzinho Vermelho

Peça no Teatro Campaneli. A partir das 17h, na Rua Luiz González Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no WhatsApp: (27) 99991-8229. É cobrado ingresso de criança a partir de 02 anos.

A Vida em Voz Alta

Espetáculo estrelado por José Augusto Loureiro, que retrata a vida e a obra do escritor Rubem Braga. A partir das 17h, no Espaço Má Cia- Rua Prof. Baltazar, 152, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos retirados no site Sympla.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Imersomar

Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Gincana Aquarela

Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.

Jump Around

Último dia para aproveitar o maior castelo da América Latina que fica no estacionamento do Shopping Vitória com diversos brinquedos. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40, para a compra de na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).

Natal do Mundo Bita

Decoração de natal do Mundo Bita, com jogo da memória, pula-pula, jogo da memória e tobogã. De Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No piso L2 do shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Atração com cobrança: Tobogã escorregador, R$ 5 para uma descida.

Moxuara Kids

Oficina culinária e encontro com personagem biscoito de natal. A partir das 15h, na varanda da praça de alimentação do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Evento gratuito.

Yunikon Ween

Com uma temática voltada ao halloween, o evento inclui desfile de cosplay, competição de Just Dance e workshops. A programação começa às 13h, no Shopping Montserrat - Av. Eudes Scherrer de Souza 2067, Serra. Evento gratuito.

Cirque Amar

Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem, de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web

Exposições

Fiar

Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

De Onde Surgem os Sonhos

Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.

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