Sábado (6) com Macucos em Iriri e festas pela Grande Vitória

Shows
FABRINI DAS ANTIGAS, O BAILE!
Show de funk na Fazendinha, a partir das 22h. Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia). Rodovia Serafim Derenzi, Bairro Universidade, Vitória.
Art Samba Chopp Clube
Macucos, Braim e Art Samba em Iriri, a partir das 19h. Entrada: R$ 30. Av. Dom Helvécio Gomes de Oliveira, Iriri, Anchieta.
Festas
DISCOTOPIA
Festa de disco, house, funk e brasilidades no Brizz. Horário: 15h às 00h. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Coração de Biscate
Festa de funk e bagaceira com Karolla, Phi, Temponi, Luke e Amon na A Selva, às 22h. Entrada: R$ 25. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
O Último Rolê
Caio Luccas, DJ Koreia e Bero Costa no Ilha Shows. Ingressos: R$ 70 (meia), R$ 140 (inteira). Camarote: R$ 120 (meia), R$ 240 (inteira). Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
SambaJr + D Moleque
Roda de samba no Mãe Joana Botequim, a partir das 17h. Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia). Rua Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória.
HOJE VOU PAGODEAR
Pagode no Boteco do Júnior, a partir das 21h. Entrada: R$ 20. Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Duets
Duets no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Flammes
Samba com Vinícius, de 10h às 20h. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória.
Muleke 027 e Primeira Classe
Pagode no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada de graça até 0h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Grupo 3 Elementos
Show do Grupo 3 Elementos, a partir das 20h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Samba na Casa de Bamba
Show do Grupo Dsonba na Casa de Bamba, a partir das 18h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Barlavento
Com Pedro Costa, Marcus Rauta, Davi Dias, no Barlavento a partir das 19h. Quiosque 01, na Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.
Sábado de Tributos
Com André Carvalho, a partir das 12h às 17h, na A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Teatro
A Última Sessão de Freud
Peça de teatro sobre Freud no Teatro da Ufes, às 20h. Ingressos variam de R$ 21 a R$ 120. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
Diversão
Exposição Disney 100 anos
Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: de 05 a 28 de abril. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Gratuito. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversões em Cariacica. Ingresso individual: R$ 10, passaporte (dias de semana): R$ 50, passaporte (sábado, domingo e feriado): R$ 60. Em frente a prefeitura de Cariacica.
Jurassic Rex Park
Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada. R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. Horário: de 10h às 22h. Local: no Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Boulevard Geek Day
A programação conta com diversas atrações como desfile de cosplay, concurso k-pop e shows com bandas capixabas. Quando: de 5 a 7 de abril Horário: abertura a partir das 18h. Sábado e domingo a partir das 14h Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Exposições
OcupaSacy VIX
No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
De Pixel em Pixel
No espaço multicultural, Casa Flor, de 14h às 20h. R. Gama Rosa, 231, Centro de Vitória.
Juruti-Festival das Tribos
Exposição fotográfica do artista Alexandre Baena, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória