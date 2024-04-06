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Agenda

Sábado (6) com Macucos em Iriri e festas pela Grande Vitória

E não para por aí! O sabadão também conta com exposições, rodas de samba e pagode; confira a programação completa em HZ
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 08:00

Shows

FABRINI DAS ANTIGAS, O BAILE!

Show de funk na Fazendinha, a partir das 22h. Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia). Rodovia Serafim Derenzi, Bairro Universidade, Vitória. 

Art Samba Chopp Clube

Macucos, Braim e Art Samba em Iriri, a partir das 19h. Entrada: R$ 30. Av. Dom Helvécio Gomes de Oliveira, Iriri, Anchieta.

Festas

DISCOTOPIA

Festa de disco, house, funk e brasilidades no Brizz. Horário: 15h às 00h. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Coração de Biscate

Festa de funk e bagaceira com Karolla, Phi, Temponi, Luke e Amon na A Selva, às 22h. Entrada: R$ 25. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. 

O Último Rolê

Caio Luccas, DJ Koreia e Bero Costa no Ilha Shows. Ingressos: R$ 70 (meia), R$ 140 (inteira). Camarote: R$ 120 (meia), R$ 240 (inteira). Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória.

Música ao vivo

SambaJr + D Moleque

Roda de samba no Mãe Joana Botequim, a partir das 17h. Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia). Rua Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória.

HOJE VOU PAGODEAR

Pagode no Boteco do Júnior, a partir das 21h. Entrada: R$ 20. Avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Duets

Duets no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Flammes

Samba com Vinícius, de 10h às 20h. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. 

Muleke 027 e Primeira Classe

Pagode no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada de graça até 0h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória. 

Grupo 3 Elementos

Show do Grupo 3 Elementos, a partir das 20h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória. 

Samba na Casa de Bamba

Show do Grupo Dsonba na Casa de Bamba, a partir das 18h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. 

Barlavento

Com Pedro Costa, Marcus Rauta, Davi Dias, no Barlavento a partir das 19h. Quiosque 01, na Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.

Sábado de Tributos

Com André Carvalho, a partir das 12h às 17h, na A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Teatro

A Última Sessão de Freud

Peça de teatro sobre Freud no Teatro da Ufes, às 20h. Ingressos variam de R$ 21 a R$ 120. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória 

Diversão

Exposição Disney 100 anos

Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: de 05 a 28 de abril. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Gratuito. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. 

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.

Magic Park

Parque de diversões em Cariacica. Ingresso individual: R$ 10, passaporte (dias de semana): R$ 50, passaporte (sábado, domingo e feriado): R$ 60. Em frente a prefeitura de Cariacica.

Jurassic Rex Park

Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada. R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. Horário: de 10h às 22h. Local: no Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Boulevard Geek Day

A programação conta com diversas atrações como desfile de cosplay, concurso k-pop e shows com bandas capixabas. Quando: de 5 a 7 de abril Horário: abertura a partir das 18h. Sábado e domingo a partir das 14h Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. 

Exposições

OcupaSacy VIX

No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

De Pixel em Pixel

No espaço multicultural, Casa Flor, de 14h às 20h. R. Gama Rosa, 231, Centro de Vitória.

Juruti-Festival das Tribos

Exposição fotográfica do artista Alexandre Baena, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória

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