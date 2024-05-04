Sábado (4) com Festa do Socol e shows de Menos é Mais e Salgadinho; agenda

Shows
Suel
A partir das 22h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Luau de Manguinhos
Hélio Bentes, Rastaclone, Amanda Requião, Fabrico Bravim, a partir das 17h, Espaço Chico Bento Manguinhos. Av. Atapoã, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 80 (duplo/meia), à venda no site da Zigtickets.
Salgadinho
Show com Salgadinho e grupo D’bem com a Vida. A partir das 19h. Local: Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Churrasquinho Menos é Mais
Com palco 360º, repertório livre e mais de 4 horas de pagode. A partir das 14h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 170 (arena/meia), R$ 340 (arena/inteira) e R$ 400 (open bar), à venda no site da Ingresse.
Festival Arena Coffee
Com shows de Justino Leandro, Fera do Baile, Teodoro & Sampaio, Léo & Raphael e DJ Chris no Beat, a partir das 20h, no Parque de Exposição de Iúna. Ingressos: R$ 120 (pista) e R$ 200 (camarote), à venda no site da Brasilticket.
Hard Metal Fest
Com Banda Angra, Matanza Ritual, Black Pantera, Piece of Maden, Letal, Luto Horror Club e Arpo. A partir das 19h, na Arena Dom Bosco. Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, Vitória. Ingressos: R$ 90 (pista/meia) e R$ 120 (frontstage/meia), à venda no site da Zigtickets.
Primeira Classe e Plano B
A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Avenida Dário Lourenço de Souza, Mario Cyprestes, Vitória. Pista livre até 0h.
Especial
22ª Festa do Socol 2024
No sábado, com show de Henrique Daré (13h), aula show com Chef Renato Santos Prato (16h), show com Alencacio Schuenk (19h30) e Michele Freire (20h). Em Alto Bananeiras, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Festival de Dança dia D
Celebração a arte promovida pela Vix Cia de dança. O evento promove atividades ligadas a dança. Em sua segunda edição o evento será realizado nos dias 04 e 05 de maio, no Teatro Universitário da UFES. Sessões às 14h e 19h. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site da LeBillet.
Sábado Mágico
Com recreação e oficina de massinha comandada pela turma da Tia Cenoura, de 09h às 12h, no Brechó Peça Rara Jardim da Penha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 310, Jardim da Penha, Vitória. Evento gratuito.
Cine Zona - Clube de Cinema e Leitura
No sábado, exibição do filme Brás Cubas, de Júlio Bressane, a partir das 16h. Na Academia de Letras de Vila Velha. Rua Vinte e Três de Maio, 83, Prainha. Classificação: 16 anos.
Festival de Torresmo
Festival gastronômico no estacionamento do Shopping Boulevard, das 12h às 22h, até o dia 5 de maio. Entrada Gratuita. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha.
9ª Expo Tattoo Vitória
Shows de Akkani, 187HC, Cinza, Beat Locks, além de pole dance, competições de tatuagem, foodtrucks, piercings e tatuagens na hora. Até o dia 5 de maio no Centro de Convenções de Vitória. Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia). Rua Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória.
Feira de Antiguidades da Rua da Lama
Feira reúne comerciantes, colecionadores, compradores, curiosos, admiradores e amantes de peças antigas. Na Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha. Das 9h às 16h.
Bar Rerito Rodeio Festival
No sábado, conta com shows de Lauro Bonde (ex bonde do forró), Os Gargantas de Ouro, Rian e Rodrigo e DJ Júnior Ceará, a partir das 19h. Na Fazenda Imperial Piti Lampier, em Domingos Martins. Ingressos: R$ 60 (pista) e R$ 120 (camarote), á venda no site da OnTicket.
Baladas e festas
Bota a Base no Oásis
Com Bero Costa, Cariello, Lukão, Gabriel Pratti, Gustavo O Brabo, e outros. A partir das 21h, no Oásis. Av. Dante Michelini, 3810, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), á venda no site da Zigtickets.
Luau: Eu Vou Já!
Com PH Moraes e Fernando Pivelli, a partir das 17h, no Brizz. R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Hajaxé
Com Flavinha Mendonça & Afro Boyz, a partir das 22h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Hard Metal Fest
Com Piece of Maiden, Arpo, Letal, Luto Horror Club, a partir das 19h, na Arena Dom Bosco. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Forte São João, Vitória. Ingressos à venda no site da Zigtickets.
All Stars
18 festas em uma, a partir das 22h, no Fluente e Bolt. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Música ao vivo
Rock
Com 027, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Pop & MPB
Com Elias, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.
André Carvalho canta Djvan
A partir das 19h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.
Enredo Botequim
Com Grupo 3 Elementos, a partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Perna Longa Fest
Com Limbo 7. A partir das 20h, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Diversão
Exposição Internacional – Dragões
Exposição Internacional inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos.
Som no Praia
Show ao vivo com Ciça Chadô. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de castelo; - História dos animais da floresta; - Cantinho do bebê; - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Mundo Volcano
A Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Local: Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50,00 para 30 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17:00horas até às 00:00. Sábados e Domingos a partir das 12:00 horas até às 00:00hr. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Aventura Pirata
Brinquedo composto por infláveis, circuito de obstáculos com piscina de bolinhas e escorregador na temática pirata. Data: todos os dias, até 31/05 Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, piso L1. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados (11h as 22h) Valor: a partir de R$ 40,00 por 30 minutos.
Galáxia Kids
Brinquedo composto por infláveis, cama elástica, escorregadores e piscinas de bolinhas com toda temática de galáxia e extraterrestres. Data: todos os dias, até 04/05 Local: Shopping Moxuara, piso L2. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horário: conforme o horário de funcionamento do shopping, segunda a sábado 10h às 22h; domingos e feriados 13h às 21h Valor: a partir de R$ 35,00 por 30 minutos.
Exposições
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no MAES. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
ABRIGAR-SE – Novas Incorporações
Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto.
Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo
Exposição na Galeria Homero Massena. De segunda à sexta, das 9h às 18h. Às quartas, das 10h às 20h. Sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória.
Arte Têxtil
Exposição artística na Casa Porto das Artes Plásticas. Entrada gratuita. Horário de funcionamento: Segunda a sexta: 10h às 18h. Sábado: 10h às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro de Vitória
Tecendo Fios
Exposição artística na Casa Porto das Artes Plásticas. Entrada gratuita. Horário de funcionamento: Segunda a sexta: 10h às 18h. Sábado: 10h às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro de Vitória.