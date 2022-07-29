Sábado (30) tem Filipe Ret, Lia Clark e Zé Ramalho; veja agenda

Shows
Drop it: Edição Diamante
Com Filipe Ret e Caio Luccas. A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 110 (pista/ meia/ 5º lote) e R$ 180 (camarote/ meia/ 6º lote), à venda no site.
Zé Ramalho & Zeca Baleiro
A partir das 20h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 120 (área vip/ meia), à venda no site.
Pagolife + Samba Junior
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 21h.
Um Sábado
Com Alan Vieria, Pele Morena e DJ Laion. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha.
Darlin' Doll
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Luiza Dutra
A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Garotos da Praia + Sué
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Som no Praia
Com Isaac Amorim. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Só Vem
Com Leley, Luiz Lemos e DJ Peh. A partir das 17h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Pop Rock & MPB na Curva
A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Vix You
Banda tributo ao Coldplay. A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Sábado Sertanejo
Com Maycon Jovi. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Sábado Mercearia
Com Erik & Eduardo e DJ Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
Música Ao Vivo
Com Felipe Brava, DJ Laion e SDG. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h).
Samba Raiz
Com Micheli Montalvão e grupo. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 20.
Samba da Bruna
Com Bruna Kethily. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Festas e Festivais
Esquina da Cultura
São três dias de festividades com mais de 10 atrações nacionais, gastronomia, cerveja artesanal, danças, teatro e atrações circenses. Show com Ana Cañas, Zizi Possi, Rafa Torres e Mirano Schuler. A partir das 20h, na Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro, Guarapari. Entrada franca.
Arraiá do Mestre
Com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, ambientação temática, área kids, touro mecânico, tiro ao alvo e show com Grupo Mafuá. A partir das 16h, no estacionamento aberto do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Arraiá da Praça
Com food trucks, artesanato, espaço kids e shows com Trio Clandestino, Forrofiá e Leandro Tobias. A partir das 18h, na Praça Nilze Mendes Rangel. R. Carlos Lindenberg, 104, Jardim Camburi, Vitória, próximo à Faculdade Estácio de Sá. Entrada franca.
Festa Julina
Com Trio Maracá e Miopia. A partir das 18h, na Rua Engenheiro Fabio Rusch, Bento Ferreira, Vitória. Entrada franca.
Vikings Festival
Com muita cerveja artesanal, gastronomia, batalhas medievais e shows com Colt Cobra, Kaza das Prima e Velhas Virgens. A partir das 18h, no estacionamento externo do Shopping Boulevard. Rod. do Sol, Itaparica, Vila Velha. Entrada franca.
Bloco das Fadas
Bloco formado por doze artistas capixabas, além de participação do cantor GRAMPPO. A concentração começas as 14h30, com início previsto para as 15h, na concha acústica do Parque Moscoso. Centro de Vitória. Entrada franca.
Bye Bye Férias na Pink
Com Jason Salles, Gabriel Pratti, Giselle Dario, Diego Beats e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia solidária/ mezanino) e R$ 30 (meia solidária/ pista).
Lia Clark
Com as DJs Carol Daora, Anita Mann, Melzinha, Alê e Phiphi. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 60 (2º lote), à venda no site Sympla.
Arraia de Pontal de Camburi
Com Trio Capixaba. A partir das 18h30, na Rua Vinícius de Moraes, próximo a BMW. Entrada franca. Informações: (27) 99881-9038.
Arraiá da Decks Beer
Com Igor Silva, Ester Fraga, Lorenzo Paiva e DJ Douglas Reis. A partir das 20h, no Deck's Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ promocional), à venda no site.
Sertanejo Elétrico
Com Grupo Gente da Gente, Giselle Dario, Breno e Bernardo, Cariello e DJ Luuh. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site.
Festa Dye
JV de VV, Gabriel Pratti, Gustavo O Brabo, Beleite, Lukao, Álice e Gabz. A partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site.
Mil Grau
Pop, funk, electro, indie. Long Set, com Pegnor. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
Baile dos Promoters
Pop, pop BR, funk e 150 BPM. DJs Matheus Sena, Rafa Arcanjo, Vinni Tosta e David Becy. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, após R$ 15 (com nome na lista/ até 23h), R$ 20 (sem nome na lista/ até 23h) e R$ 25 (após 23h).
Flame
Funk, pop BR e sexsongs. DJs Doodles, Sapatristes, Ian DC, Pandora e Vinicy. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 22h30) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 22h30).
Itals Only In White
Com BRUNO BE, LIU, MALIFOO, Magno, Monia, Pedro Martins e Gisele Dário. A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 80 (pista/ feminino/ meia) e R$ 100 (pista/ masculino/ meia), à venda no site.
FESTA TØLA
House, disco e breaks. DJs LUIS F, PUSSYWAGON, PAOLLA B e TITÂNIA. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Entrada franca até 01h (com nome na lista), após R$ 30.
Para rir
Batenu Tenu
Com Jhordan Matheus. São duas sessões, às 20h e às 22h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Os ingressos para sessão de 20h estão esgotados, já os bilhetes da sessão das 22h estão à venda por R$ 60 (inteira), disponíveis no site.
Especial
Feira de Adoção Pet
Serão disponibilizados 12 cães já castrados, vermifugados, vacinados e microchipados para adoção. A partir das 11h, no Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Interessados precisam apresentar RG e comprovante de residência, além de passar por triagem e responder a um formulário de avaliação. Entrada franca.
A Bela e a Fera Experience
Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o clássico "A Bela e a Fera". Horários: 10h30, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site A Bela e a Fera Experience.
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento.
Festival Varilux
Maior evento do audiovisual francês da América Latina que reúne 14 longas-metragens no Centro de Vitória. Com sessões às 14h20 e às 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), R$ 6 (conveniado) e R$ 10 (inteira). Confira lista de filmes exibidos aqui.
5º FECSTA - Festival de Cinema de Santa Teresa
Festival conta com palestra, rodas de conversa, mostra de filmes e shows. A partir das 14h, com programação online e presencial, na Praça da Cultura (Praça Duque de Caxias), Centro de Santa Teresa. Entrada franca. Até sábado (30).
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30, e aos domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho. Todas as quintas e domingos do mês de julho tem encontro com o personagem Alvin para fotos. Horários: de 16h às 17h; 17h30 às 18h30, e de 19h às 20h. Entrada franca.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Moxuara Kids
Recreação infantil com oficinas e brincadeiras comandadas por personagens. A partir das 16h, no Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Patrulha Canina
Circuito interativo da Patrulha Canina. De segunda a quarta, das 10h às 22h; de quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (60 min). Até 24 de agosto.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena, na Prainha. Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.