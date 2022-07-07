Festival Varilux estreia no Cine Sesc Glória e promove exibições de séries pela internet

Cena do filme francês "Peter von Kant", em exibição no Festival Varilux Crédito: Festival Varilux

Festival Varilux - maior evento do audiovisual francês da América Latina - continua pelo circuito de salas de exibição de Vitória. Desta vez, a mostra entra em cartaz no Centro Cultural Sesc Glória (Centro da capital), em projeções que acontecem de quinta (7) até 30 de julho. Após passagem pelo Cine Metrópolis e Cine Jardins , o- maior evento do audiovisual francês da América Latina - continua pelo circuito de salas de exibição de Vitória. Desta vez, a mostra entra em cartaz no, em projeções que acontecem de quinta (7) até 30 de julho.

Ao todo, serão exibidas 14 obras, com sessões que rolam em dias alternados, sempre às 14h20 e 18h20. Alguns títulos terão exibição em um único dia, com as duas sessões. Portanto, agende-se para conferir o filme que deseja ver.

A seleção de longas-metragens chama a atenção pela qualidade. Há um título imperdível, "O Acontecimento", de Audrey Diwan, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza 2021. Em pauta, com requinte narrativo que impressiona, uma França de 1963, quando o aborto ainda era ilegal no país.

Na obra, acompanhamos os dilemas de uma estudante (interpretada por Anamaria Vartolomei, em boa atuação) e seu calvário na tentativa de interromper uma gravidez indesejada, mesmo correndo o risco de ser presa. O drama de Audrey Diwan ganhou discussões acaloradas na França, chamando a atenção de pessoas contrárias e a favor ao aborto.

Também vale a pena conferir "Peter Von Kant", novo projeto do cultuado François Ozon ("Sob a Areia"), baseado em um roteiro do mestre Rainer Werner Fassbinder.

O longa subverte a história original ao apresentar uma sátira ao ego de cineastas e celebridades. Exibido no último Festival de Berlim, realizado em fevereiro, a produção - uma adaptação livre do clássico de 1972, "As Lágrimas Amargas de Petra von Kant" - dividiu opiniões.

Em sua 13ª edição, a mostra também apresenta um clássico da cinematografia francesa - "Papai Noel é um Picareta" (1982), de Jean-Marie Poiré - e um filme em homenagem aos 400 anos do dramaturgo Molière, "As Aventuras de Molière" (2007), de Laurent Tirard, sucesso quando exibido no circuito comercial por aqui.

PELA INTERNET

Além das projeções nos cinemas, o Festival Varilux disponibilizará gratuitamente quatro séries francesas recentes e inéditas no Brasil para serem assistidas, de qualquer lugar do país, em seu site oficial . A maratona começa no próximo dia 14, e cada uma das atrações ficará por um mês disponível para acesso.

As séries selecionadas mostram a diversidade de temas e abordagens da produção francesa atual, incluindo desde suspense com questões políticas, passando por dramas humanistas e sociais, como as elogiadas "Cheyenne et Lola", de Eshref Reybrouck, e "Les Sentinelles", de Jean-Philippe Amar.

FESTIVAL VARILUX NO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA

HORÁRIOS: 14h20 e 18h20.

14h20 e 18h20. LOCAL : Sala de Cinema Marien Calixte (3º andar) | Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

: Sala de Cinema Marien Calixte (3º andar) | Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. INGRESSOS: R$ 5 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), R$ 6,00 (conveniado) e R$ 10,00 (inteira).

FILMES QUE SERÃO EXIBIDOS

O Acontecimento (L'événement) | 07 e 16/07

| 07 e 16/07 Contratempos (A plein temps) | 08/07

| 08/07 O Destino de Haffmann | 09 e 12/07

| 09 e 12/07 O Próximo Passo (En corps) | 13 e 26/07

| 13 e 26/07 Golias (Goliath) | 14/07

| 14/07 Peter von Kant | 15 e 23/07

| 15 e 23/07 King - Meu Melhor Amigo (King) | 19/07

| 19/07 Kompromat | 20/07

| 20/07 O Mundo de Ontem (Le monde d'hier) | 21/07

| 21/07 Um Pequeno Grande Plano | 22/07

| 22/07 Papai Noel é um Picareta | 27/07

| 27/07 O Segredo de Madeleine Collins | 28/07

| 28/07 Sentinela do Sul (Sentinelle sud) | 29/07

| 29/07 As Aventuras de Molière (Molière) | 30/07

SÉRIES FRANCESAS DO FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS