Streaming

'Bom Dia, Verônica': Netflix divulga trailer e data de estreia da 2ª temporada

A série é o primeiro trabalho de Reynaldo Gianecchini na plataforma e estreia em 3 de agosto
Agência Estado

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 11:58

Reynaldo Gianecchini, Tainá Müller e Klara Castanho caracterizados em 'Bom Dia, Verônica' Crédito: Netflix
A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 7, o trailer oficial da 2ª temporada de Bom Dia, Verônica e confirmou a estreia dos novos episódios para o dia 3 de agosto. Protagonizado por Tainá Müller no papel de Verônica, o seriado conta com novos nomes no elenco.
O ator Reynaldo Gianecchini faz sua estreia na plataforma de streaming como o missionário corrupto Matias. Camila Márdila, Klara Castanho e Pedro Nercessian também entram para a produção
Os novos episódios dão continuidade à investigação de Verônica, iniciada na primeira temporada. Após descobrir a existência de uma organização criminosa e ser dada como morta, ela fará o que for necessário para expor a verdade e voltar para sua família.
Bom Dia, Verônica é uma série nacional baseada no romance homônimo de Ilana Casoy e Raphael Montes.

