Sábado (30) com shows de Sorriso Maroto e César Menotti e Fabiano; agenda

Shows
César Menotti e Fabiano
Noite de sertanejo com César Menotti & Fabiano, a partir das 22h, no Steffen Eventos, Rod, ES-010, KM 4, Serra. Ingressos: R$ 380, à venda no Lebillet.
Sorriso Maroto
Sorriso Maroto na Praça do Papa, a partir das 15h. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Ingressos esgotados.
Luizga + Prando
Show de Luizga e André Prando na A Selva, a partir das 20h. Rua Sete de Setembro, 493, Centro. Ingressos: R$ 30, à venda no Zigtickets.
Tantra Vitória
Ashibah se apresenta no Tantra Vitória, a partir das 16h. Meia: R$ 90, Inteira: R$ 180. Avenida Dante Michelini, 4170, Goiabeiras, Vitória
St. Patrick’s Day Linhares
Com Dona Fran, a banda Mr. Gabs e Brydi, a partir das 17h, no Conceição Hall. Av. José Tesch, 1048-1124, Colina, Linhares. Ingressos: R$ 20, à venda no Zigtickets.
Especial
Festival da Torta Capixaba
Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieira, das 10 às 18, até domingo (31). Rua Felicidade Corrêa dos Santos, Ilha das Caieiras, em Vitória.
Vila da Páscoa em Vitória
A decoração fica até o dia 7 de abril, das 9h até as 22h. Onde: Vila da Praça dos Desejos, a partir das 20h e no Parque Moscoso, a partir das 18h30. Gratuito.
Festa das Campeãs LIESGE 2024
Encontro de escolas: MUG, Boa Vista e Piedade, a partir das 19h, na Quadra da MUG. Rua Mourisco, sem número, Glória, Vila Velha. Ingressos: R$ 10.
Auto da Paixão de Cristo
A Paróquia Nossa Senhora da Glória firmou uma parceria com a agremiação Mocidade Unida da Glória (MUG) para sediar a apresentação do Auto da Paixão na quadra da Mug. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. A partir das 19h.
Baladas e festas
Tá na Mente na Fazendinha
Com Samba JR, LeqSamba e Gustavo DJ, a partir das 22h, no Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista/meia) e R$ 60 (pista/inteira), á venda no Zigtickets.
After Sorriso das Antigas
Com Glauco e banda, Pele Morena, Samba Júnior, DJ Koreia, DJ Bero e Fabrício V, a partir das 22h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (pista/meia) e R$ 70 (área vip/meia), à venda no site da Zigtickets.
Finobeat
A partir das 22h, no Oasis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no Zigtickets.
Baile de Aleluia
Com Banda Lex Luthor, André Violette, DJ Zonta e DJ Feel Markys, a partir das 21h, no Espaço Verde Marilândia. Rua Dionisio Falqueto, 564 - Marilândia. Ingressos: R$ 40, à venda no Lebillet.
Funk Me
Com Littleboy, 4lÊ, Daltonic, Thainan e Vinni Tosta. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Rodeo
Com Mike, Ysa, Jexxca, Jxxse e Phi, a partir das 23h, no Bolt, na rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Darko
A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: gratuitos até 23h com nome na lista, R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após esse horário).
Música ao vivo
Rock
Com 027 & Vinicius Ayres, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba
Com Arquivo do Samba, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99663-2104.
Pop & MPB
Com Vinicius, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.
Samba do Joca
Com Joca, a partir das 19h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.
Enredo Botequim
Com Grupo 3 Elementos, a partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Diversão
Happy On Ice Patinação
Pista de patinação no Shopping Praia da Costa. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da Patinação: a partir de R$ 50, para 30 minutos. Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$25, por 5 minutos. Valores do par de meia: R$ 8. Até 4 de abril. Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversões em Cariacica. Ingresso individual: R$ 10, Passaporte (dias de semana): R$ 50, Passaporte (sábado, domingo e feriado): R$ 60. Em frente a prefeitura de Cariacica.
Jurassic Rex Park
Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada. R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. Horário: de 10h às 22h. Local: no Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Diversão Montserrat - Especial Páscoa
Caça aos Chocolates, Oficina de Mini Ovo de Páscoa e Meet & Greet com Coelho. Horário: 15h as 18h. Local: Shopping Montserrat, L2, ao lado do Don Burger. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Evento gratuito. Inscrições no local.
Exposições
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no MAES. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
ABRIGAR-SE – Novas Incorporações
Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto.