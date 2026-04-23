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Astrologia

5 sinais de que seu mentor espiritual está perto de você

Eles se aproximam quando você está aberto para perceber, mas sempre de forma sutil e delicada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 16:54

A presença de um mentor espiritual costuma ser sutil e delicada, mas ao mesmo tempo marcante (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)
A presença de um mentor espiritual costuma ser sutil e delicada, mas ao mesmo tempo marcante Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock
Você pode não ver, mas pode sentir. A presença de um mentor espiritual costuma ser sutil, delicada e, ao mesmo tempo, muito marcante. Eles não invadem, não impõem. Apenas se aproximam quando você está aberto para perceber. Se você está mais sensível, intuitivo ou até um pouco diferente energeticamente, talvez não seja por acaso. Veja alguns sinais que indicam que seu mentor pode estar mais próximo do que imagina!

1. Sensação de presença, mesmo estando sozinho

Sabe quando você está em um ambiente tranquilo e, de repente, sente como se tivesse alguém ali? Não é medo, é uma presença acolhedora, quase como uma companhia silenciosa. Esse tipo de percepção costuma acontecer quando sua sensibilidade energética está mais ativa e você começa a captar vibrações mais sutis.

2. Intuições mais claras e frequentes

Você começa a “saber” coisas sem explicação lógica. Uma decisão que surge pronta, um pressentimento forte, uma voz interna mais firme. Mentores não falam com palavras audíveis — eles se comunicam por meio da sua intuição. Quando ela se fortalece, é um sinal de conexão.
O plano espiritual utiliza o sono como ponte para comunicação (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock)
O plano espiritual utiliza o sono como ponte para comunicação Crédito: Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

3. Sonhos intensos ou simbólicos

Seus sonhos podem ficar mais vívidos , com mensagens, símbolos ou até encontros com figuras que transmitem sabedoria. Muitas vezes, o plano espiritual utiliza o sono como ponte para comunicação, já que a mente racional está mais quieta.

4. Sincronicidades acontecendo com frequência

Você pensa em algo e aquilo aparece. Encontra respostas “por acaso”. Escuta exatamente o que precisava ouvir. Esses alinhamentos não são coincidência, são formas do seu mentor te guiar sem interferir diretamente no seu livre-arbítrio.

5. Sensação de proteção e acolhimento

Mesmo em momentos difíceis, existe uma calma interna , uma sensação de que “vai dar certo”. É como se algo te sustentasse emocionalmente. Essa energia de amparo é uma das formas mais claras de presença de um mentor espiritual.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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