Sábado (30) com shows de Pablo, Lagum, Teatro Mágico e festival em Pedra Azul

Show da banda Lagum com a turnê “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo”, com abertura do DJ Leandro Netto (samba soul). Horário: a partir das 21h. Ingressos: disponíveis na plataforma Zig Tickets. Valores: R$ 110 (meia-entrada, 6º lote) + taxa. Classificação: 18 anos. Local: Embrazado Vitória – Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Turnê Pablo 20 anos, com Pablo, Netto Brito, Tayrone e Theuzinho. Horário: a partir das 18h. Ingressos (4° lote): a partir de R$ 90. Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Festival das Estações, feira holística com terapias holísticas, palestras, vivências, feira criativa, apresentações artísticas e música ao vivo. Horário: sexta (9h às 19h) e sábado (9h às 17h). Local: Shopping Tiffany. Endereço: Avenida Nossa Sra. da Penha, 595, Santa Lucia, Vitória. Entrada gratuita.
O evento reúne artistas, bandas autorais e grandes nomes do mercado musical nacional em quatro dias de programação gratuita no Teatro da Ufes. Programação musical: Vozmecê (18h), Thays Sodré (18h45), Àíyé (19h50), Mombojó (20h15), Fernando Anitelli apresenta: O Teatro Mágico Voz e Violão (21h05). Local: Teatro da Ufes, Vitória. Entrada: Gratuita, via credenciamento em www.formemus.com.br. Mais informações: @formemus. Veja a matéria completa de HZ.
PromoShow TUDO TEM, a maior feira de liquidação da Grande Vitória, com descontos, gastronomia, shows, artesanato local e atrações culturais para toda a família. Data: de 28 a 31 de agosto. Ingressos: entrada gratuita. Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá – Camburi, Vitória
7ª Festa da Cappitella, em Nova Venécia, com destaque para a gastronomia italiana, cultura e música, celebrando tradições dos imigrantes e pratos típicos como cappelletti e tagliatella. Horário: de 27 a 31 de agosto. Ingressos: entrada gratuita. Local: Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo.
Primeira edição em Pedra Azul, com música ao vivo, gastronomia, aulas-show, atrações infantis e experiências culturais exaltando o capixabismo. Data e horário: sexta e sábado a partir das 18h, domingo a partir das 10h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Morangão – BR-262, km 90, Rua Antônio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins.
Visitação pública ao Navio-Veleiro “Cisne Branco” (U20), da Marinha do Brasil, conhecido como a “Embaixada Brasileira no Mar”, em celebração aos 25 anos de serviço da embarcação. Horário: das 10h às 17h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Porto de Vitória (VPorts), com acesso pelo portão em frente ao Palácio Anchieta, Centro de Vitória.
Festa das Raízes, em Santa Leopoldina, com programação cultural, desfile de tratores, exposição agrícola e shows musicais, tendo como destaques Luiza Andrade, Dallas Country e Xiru do Sul e Família. Data: de quinta a domingo, com atividades durante todo o dia e shows à noite. Ingressos: entrada gratuita. Local: Pátio de Festas de Santa Leopoldina.
Feira Capixaba do Vinil, segunda edição com mais de 10 mil discos, colecionadores e trilha sonora da equipe Discólatras, reunindo raridades e clássicos de diversos estilos musicais. Horário: sábado, 30 de agosto de 2025, das 10h às 21h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Masterplace Mall – em frente à Smart Fit, Vitória.
Espetáculo de dança de rua “R.U.A”, da Cia Vitória Street Dance, parte da programação do 5º Festival de Inverno Juventude Rural das Artes. Horário: sábado, 30 de agosto de 2025, às 19h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço, Serra do Caparaó.
Mais uma edição do festival gastronômico Itaúnas & Sabores, que reúne criações exclusivas de 20 restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes locais. Locais: em 20 estabelecimentos gastronômicos da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. Preços dos pratos e sobremesas: de R$ 30 a R$ 102. Veja a matéria completa de HZ.
Stand-up “De Repente 40” com AriannaNutt, espetáculo de humor sobre os dilemas e descobertas da vida adulta. Horário: às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia e meia solidária, mediante doação de 2kg de alimentos), à venda em Comédia Ingressos. Local: Carone Mall – Avenida Eldes Scherrer Souza, 1996, Laranjeiras, Serra.
1ª edição em Nova Almeida, com palco 360º, bandas regionais, manifestações culturais, Sax Sunset, feira de empreendedores locais, praça de alimentação e artesanato. Horário: das 14h às 21h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Pátio da Igreja Reis Magos – Nova Almeida, Serra.
Festival gastronômico dedicado às mulheres na gastronomia, com workshops, mais de 10 aulas-shows, música e arte. Horário: de 26 a 30 de agosto. Ingressos: informações de valores não divulgadas. Local: Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha.
Samba Ecológico da Vila, com mais de oito horas de samba e pagode. Atrações: Samba de Manguinhos (com participação especial de Chico Alves), Já Gamei, Leva Jeito e DJ Marcelo. Entrada: gratuita. Contribuição: 1 quilo de alimento não perecível, destinado ao Projeto COM Manguinhos. Horário: a partir das 16h. Local: Espaço Chico Bento, em Manguinhos.
Panela Capixaba – roda de samba com cantores capixabas em homenagem ao grupo Fundo de Quintal, com praça de alimentação e espaço kids. Horário: a partir das 16h. Ingressos: R$ 15. Local: Mar e Terra, Vitória.
Sambar I Love com D’Moleque, Nesse Clima, Andin Soares e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza – Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: de graça até às 23h.
Álibi, com funk, pop e electro, além de Happy Hour Amstel e caipirinha. Horário: a partir das 21h. Ingressos: a partir das R$ 35, pelo Zig tickets. Local: A Selva – Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Roda de Samba, com Samba Júnior e D’Moleque. Horário: às 17h. Ingressos: R$ 30 (antecipado), disponíveis no Zig Tickets. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha, Av. Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi, Vitória.
Show ao vivo com Leão Magno. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Gratuito.
Show com Dona Fran. Horário: às 21h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Pub 426 – Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Ensaio aberto de hard rock anos 70. Horário: a partir das 18h. Ingressos: entrada gratuita (free couvert). Local: Motor Rockers – Rua João da Cruz, 241, Praia do Canto, Vitória.
Teatro infantil: A Lenda do Pássaro de Fogo
Na Semana do Folclore, o Moxuara Kids apresenta o espetáculo “A Lenda do Pássaro de Fogo”, que explica a origem de dois dos maiores símbolos naturais da Grande Vitória: o Monte Moxuara, em Cariacica, e o Mestre Álvaro, na Serra.
Local: Varanda da Praça de Alimentação, shopping Moxuara. Sessões: 15h e 17h. Os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo Sympla.
“Orutuna: A Música Indígena Contemporânea”, apresentação musical de Eloá Puri, unindo elementos tradicionais e modernos da música indígena brasileira. Horário: às 20h. Ingressos: R$ 10 a R$ 20, com desconto mediante doação de alimentos; disponíveis na bilheteria do Sesc Glória ou pelo link de venda
. Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Sessão de curta-metragem com debate no cineclube da VilaZinha Espaço Artes, com exibição do filme “Procuro teu auxílio para enterrar um homem” e presença do diretor Anderson Bardot. Horário: às 18h. Ingressos: entrada gratuita, com pipoca e café oferecidos ao público. Local: VilaZinha Espaço Artes – Pousada VilaZinha, Rua 23 de Maio, 120, Sítio Histórico da Prainha, Vila Velha.
Cine Sarau da Barão, novo projeto itinerante que une cinema, poesia e encontros culturais, com exibições de filmes e Feira Poética em diferentes municípios da Grande Vitória.
1ª Sessão – Filme “Não se aproxime”, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales. Horário: às 19h30. Ingressos: gratuito. Local: Rua Barão de Monjardim, Centro de Vitória
Exposição Semana da Pátria 2025, com participação das forças de segurança estaduais e municipais, exposições de viaturas, demonstrações, apresentações culturais e ações educativas. Data: 30 e 31 de agosto. Locais: Shopping Mestre Álvaro – Pátio Mestre Álvaro, piso L3; Shopping Montserrat – piso L1, entrada principal; Shopping Moxuara – piso L1, ao lado da Padaria Monza.
O Boulevard Shopping Vila Velha recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação acontece até 15 de setembro e é gratuita. Horário: de 9h às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Em comemoração aos 24 anos da Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames), a mostra "Poesias" apresenta esculturas, painéis e peças utilitárias que traduzem a poética da cerâmica. Data: até 24 de setembro. Horário: segunda a sexta: 10h às 18h; sábados: 10h às 14h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas. Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição do artista carioca José Bechara, na Galeria Belchior Paulo, em Nova Almeida. Data: até 18 de janeiro de 2026. Horário: terça a domingo, de 9h30 às 17h30. Local: Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos – Nova Almeida, Serra. Entrada gratuita.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swikkkkng ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Brincadeiras ao ar livre para gastar energia e socializar. Atividades: elefante colorido futebol de tecido desenhos de colorir. Horário: das 15h às 18h
Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Gratuito.
Atração licenciada com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais.
Data: todos os dias, até 26 de outubro
Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2
Valor: R$450 por 30 minutos | R$1,00 por minuto adicional.
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas, Oficina de dinossauro, Brincadeira dos animais, Circuito do mar, Pula pula. Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, em frente à Praça de Eventos. Gratuito.
