Sábado (23) com festival de cerveja e caça aos ovos de Páscoa em shopping; agenda

Shows
Baile do FP do Trem Bala
Com FP do Trem Bala, Jotta M, DJ FP do Campinho, Diego Beats, DJ Muelz e Wendel WB, a partir das 22h, no Mex Guarapari. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 35 (pista) e R$ 55 (camarote), á venda no site da Zigtickets.
Netto Brito
A partir das 21h, na Chácara Recanto dos Pássaros. R. Seis Das Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 40 (geral/meia) e R$ 60 (ingresso duplo), à venda no site da Zigtickets.
Especial
Colina's Beer
A festa rola na varanda do shopping Montserrat, com palco, área gastronômica com diversas opções de petiscos, cerveja artesanal e área kids para a diversão dos pequenos. No sábado, com shows das bandas Calibre de Rosas e Cadu Caruzo. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Gratuito.
Vila da Páscoa em Vitória
Inauguração da vila na Praça dos Desejos na sexta-feira (22) e no Parque Moscoso na segunda-feira (25). A decoração fica até o dia 7 de abril, das 9h até as 22h. Onde: Vila da Praça dos Desejos, a partir das 20h e no Parque Moscoso, a partir das 18h30. Gratuito.
Cirque Amar
Circo no Shopping Boulevard, às 20h30. Os ingressos custam de R$ 35,00 a R$ 150,00. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Os Três Porquinhos
Espetáculo infantil que conta a história de três porquinhos que deixam sua mãe e vão conhecer o mundo. A partir das 16h, no Teatro Campaneli. Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 64, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), à venda no site da Sympla.
Música ao vivo
Roda de Samba Jr + Maycon Sarmento
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site ds Zigtickets.
Rock
Com Banda Trilha, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba
Com Sol Pessoa, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99663-2104.
Pop & MPB
Com Elias, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.
Sambas & Bossas
Com Andrea Ramos e Jorge Tarzan, a partir das 19h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.
Enredo Botequim
Com Grupo 3 Elementos, a partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Baladas e festas
Conversa Fiada
Com Jotta F, Frazão, Fabrício V e Pele Morena, a partir das 19h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira), à venda no site da Blueticket.
Festival de Pagode
Com Pagode Retrô, Samba Diverso e DJ XL, a partir das 20h, no Canto 27. Rua Doutor Jair de Andrade, Itapoã, Vila Velha. Ingressos: R$ 35 (feminino) e R$ 50 (masculino), à venda no site da Brasilticket.
Feijoada do Altin
Na Feijoada do Altin sua entrada dá direito a Feijoada a vontade e ainda conta com Roda de Samba com Simplicidade do Samba, a partir das 14h, no Alto da Serra Butiquim, em Alegre. Rodovia BR 482, KM 75, Fazenda Santa Clara, Alegre. Ingressos: R$ 40, à venda na Zigtickets.
Môio Grosso - uma noite Black!
Com Xá da Índia, DJ Cabelo e DJ Zappie, a partir das 20h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, á venda no site da Zigtickets.
Pagonejo
Com Matheus Araujo, D' Bem com a Vida, DJ Laion e DJ Jota Vianna, a partir das 21h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Luau Chorou Bebel
A partir das 17h, no Brizz. R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Do It 4 Brazil
Com DJ Koreia, DJ KN de VV, DJ ML da Vila, Pagode do Abreu, DJ Alec e DJ Lukão, a partir das 21h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 120 (meia Open Do It) e R$ 200 (meia Open Premium), à venda no site da Zigtickets.
Prepara
Com LittleBoy, Madson, Luke, Donat e Jxxse. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Party Porn
Com Rica Monti, Cuxa, Mathilda e Phi. A partir das 22h, no Bolt, na rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Vou Pegar no Teu Ovo
A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15, à venda no site da Sympla.
Samba
Com Free Lance e D'Moleque, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 21h.
Exposições
Exposição Fotográfica Olhares
Do dia 21 até o dia 31 de março. No Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Gratuito.
Diversão
Caça aos Ovos de Páscoa
Uma caça aos ovos vai animar a criançada, que vão poder procurar pelos corredores do shopping ovos localizados em cenários montados. Das 14h às 18h, com visita do Coelho da Páscoa até as 16h. Onde: Shopping Vitória. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Happy On Ice Patinação
Pista de patinação na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriado, de 12h às 21h. Idade permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da patinação: a partir de R$ 50,00 (30 minutos). Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$ 25,00 (5 minutos). Até 4 de abril. Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos custam R$ 59,90 (meia, 50 minutos) e R$ 40 (meia, 30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversões em Cariacica. Preço: R$ 10,00 (ingresso individual), R$ 50,00 (passaporte nos dias de semana), R$ 60,00 (passaporte no sábado, domingo e feriado). Em frente a prefeitura de Cariacica.
Jurrassic Rex Park
Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada. Preço: R$ 40,00 (30 minutos). Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15,00 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. No Shopping Vitória, durante o horário de funcionamento do local. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.