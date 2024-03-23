Sábado (23) com festival de cerveja e caça aos ovos de Páscoa em shopping; agenda

Pista de patinação na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriado, de 12h às 21h. Idade permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da patinação: a partir de R$ 50,00 (30 minutos). Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$ 25,00 (5 minutos). Até 4 de abril. Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.