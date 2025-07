Sábado (19) no ES tem Bruno & Marrone, Silvanno Salles e festival de cinema

Oses homenageia Maurício de Oliveira

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) apresenta um concerto em celebração ao centenário do violonista capixaba Maurício de Oliveira no Parque Cultural Casa do Governador. Além de Feira Curva e Praça de Alimentação (13 às 17h) e oficina “Horta vertical sustentável” (14h). Horário: 15h. Entrada: gratuita, com retida de ingresso no site do Parque. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha.