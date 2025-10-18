Sábado (18) no ES tem Jorge e Mateus, Sidney Magal e Korean Day

Cores da Consciência

Exposição “Cores da Consciência” no Mucane O Museu Capixaba do Negro (Mucane) recebe a mostra “Cores da Consciência”, que homenageia mulheres negras que transformaram o Brasil e o Espírito Santo, como Elza Soares, Djamila Ribeiro, Marielle Franco, Carolina Maria de Jesus e Verônica de Pas. Reunindo obras de Aline Amaral, Angelica Reckel, Gabriel Caetano Madeira e Rubens Barcellos, a exposição é um tributo à resistência, à ancestralidade e à força feminina negra. Data: até 15 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 13h. Local: Museu Capixaba do Negro (Mucane). Endereço: Avenida República, 121, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

