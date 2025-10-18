Sábado (18) no ES tem Jorge e Mateus, Sidney Magal e Korean Day

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 07:00
Show especial que marca o início das comemorações de 10 anos da Casa Verde, com apresentações das artistas portuguesas Evaya e Polivalente, além da banda capixaba Animal Tres. O evento celebra a força da música independente e experimental. Horário: 17h às 22h. Entrada: R$ 20 (venda na hora, na bilheteria). Local: Casa Verde. Endereço: Rua Dionísio Rosendo, 120, Centro, Vitória.
Turnê de 20 anos da dupla Jorge e Mateus no Estádio Kleber Andrade. Horário: a partir das 17h. Endereço: Rua Rio Branco, Rio Branco, Cariacica.
Sidney Magal chega a Vitória com o espetáculo “Baile do Magal”, com grandes sucessos, como “Sandra Rosa Madalena” e “Me Chama Que Eu Vou”. Ingressos: a partir das R$ 120, pelo site Blue Ticket. Horário: a partir das 20h. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória.
Maior evento de cacau e chocolate do Sudeste, o Cacau Fest 2025 reúne produtores, chefs e empreendedores em uma imersão completa no universo do cacau, com feira de negócios, exposições, concursos, fórum e aulas-show gratuitas. Data: até sábado (18). Horário: programação diária variada. Entrada: gratuita. Local: Conceição Hall. Endereço: Avenida Conceição da Barra, bairro Colina, Linhares.
Evento especial reúne diversos brechós com peças exclusivas e preços acessíveis, promovendo moda consciente e sustentável. O espaço conta com provadores e estacionamento em frente. Horário: das 7h às 17h. Entrada: gratuita. Local: Cerimonial Conjunto dos Estados. Endereço: Rua Francisco Eugênio Mussielo, 1080 – Jardim da Penha, Vitória (próximo à pracinha do supermercado BH e em frente ao Kumon).
Arte, música e solidariedade tomam conta do Centro de Vitória com o Bazar Cultural do Emancipa, evento em prol dos estudantes do cursinho popular Emancipa Vitória. A programação inclui microfone aberto, apresentações musicais com Joe Caetano, Manfredo e o grupo Coisas de Negres, além de um animado karaokê. O bazar terá peças a partir de R$ 10 e até R$ 30. Horário: a partir das 16h. Entrada: gratuita. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória.
O Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória continua com espetáculos, mesas e oficinas gratuitas em diferentes cidades da Grande Vitória. A programação inclui desde teatro de palhaços até debates sobre arte e profissão. Locais: Ponto de Cultura Uma Floresta, Parque Moscoso, Casa da Música Sônia Cabral e Centro Cultural Frei Civitella. Entrada: gratuita.
2ª edição
Evento que celebra o universo da cultura sul-coreana com variadas apresentações, Games no palco, Competição de lámen mais apimentado, K-Cover, Random Play Dance, Comidinhas típicas, Trajes tradicionais para fotos, Estandes da Millennium Store e Yaz Doceria Oriental e Espaço para fotos e lembranças. Horário: 13h às 20h. Local: Espaço Diversão no Mestre, shopping Mestre Álvaro, Piso L2. Entrada: gratuita com retirada de ingresso pelo Sympla.
Projeto TransformAÇÃO com feira de brechós, bazares, empreendedoras inclusivas, arrecadação solidária e vivência infantil “Crochê das Emoções”. Horário: 11h às 18h. Local: Parque Moscoso, Centro de Vitória. Entrada: gratuita. Mais informações: @projetotransformacaoevento.
O Festival de Música e Sustentabilidade e a Festa do Pescador da Praia do Suá vão unir música, gastronomia com frutos do mar, arte e consciência ambiental em um só lugar: a Praça do Papa. Além disso uma programação cultural foi pensada, com apresentações da Banda da Guarda Municipal, Suellen Nascimento, Beto Castanha, Edson Mineiro e Goiano, entre outros. Horário: a partir 13h. Data: até domingo (19). Local: Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Quem estiver em Guarapari neste final de semana vai ter um dia para celebrar as raízes nordestinas com muita alegria! A programação inclui cavalgada e paredão de som; dom automotivo; shows de sertanejo e arrocha com Junior Mendonça e Anderson Balanço. Essa é a primeira edição do evento. Horário: a partir das 18h. Local: Campo do Guarapari (Jabaraí), Guarapari. Entrada: gratuita.
O Espírito Santo vai ferver com a energia do skate! O Campeonato Capixaba de Skate Amador 2025, nas modalidades Park e Street, é um dos eventos mais esperados do calendário esportivo dos skatistas capixabas. A competição promete reunir os melhores skatistas do estado em um dia de adrenalina, música, cultura e celebração do esporte. Local: Skate Park Civit. Horário: de 8h às 20h. Entrada: gratuita.
A festa mais ousada da cena capixaba chega com line-up poderoso, trazendo Masterplano e Jup do Bairro como headliners, além de DJs locais como Aloss, Carol Mattos, Encanto, João Nogueira, Lefreak, Paolla B, Vina Jaguatricia e Supololo. Horário: 21h. Entrada: a partir do 2º lote pelo Shotgun. Local: Casa Lai. Endereço: Rua Saturnino Rangel Mauro, 163 – Jardim da Penha, Vitória.
Roda de Samba com Samba Júnior e Muleke 027. Horário: 17h. Local: Mãe Joana, Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 30 (antecipado pelo On Ticket).
Diretamente de Caraíva, na Bahia, a banda Maria Horta se apresenta em Vitória, com inspiração tropicalista, prometendo versões de diversos clássicos brasileiros. A noite vai contar com a participação do capixaba André Prando. Horário: a partir da 21h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
O Fantástico Mundo de Lukao está de volta! O evento retorna com uma proposta ousada: a Edição Las Vegas. Horário: a partir das 20h. Entrada: a partir de R$ 65. Local: Na Vista. Endereço: Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.
Show ao vivo com repertório cheio de energia e boa música no Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Entrada: gratuita. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
No espetáculo de dança-teatro, “Besta-Fera”, do Cena Coletiva, mulheres como Medeia, Luzia Homem, Circe, Hécate, entre outras, ganham o palco para contar sua história e nos mostrar um novo lado de suas vivências. Horário: 19h. Entrada: Gratuita. Local: Sede do Grupo de Teatro Rerigtiba. Endereço: Avenida Oliveira, 334, Justiça II, Anchieta.
O projeto Cinema nas Comunidades, da ArcelorMittal Tubarão, leva sessões gratuitas de filmes para todas as idades, com direito a pipoca e refrigerante. A carreta se transforma em uma sala de cinema climatizada, com 77 lugares, acessibilidade e intérprete de Libras em produções nacionais. Data: sábado (18), domingo (19) e segunda (20). Sessões: 8h, 10h, 14h, 16h e 19h. Local: Rua Humberto de Campos, em frente à padaria Papattuti, Bairro São Diogo, Serra. Entrada: gratuita, ingressos distribuídos na carreta, a partir das 7h30 nos dias de exibição. Classificação: livre.
O projeto Cine Sarau da Barão chega à cidade de Viana com uma sessão dedicada à poesia, à música e ao legado de Vinicius de Moraes. A sessão será acompanhada por um sarau especial em homenagem a Vinicius e da tradicional Feira Poética, zines, artesanato e criações autorais de artistas da região. Horário: 19h30. Local: Kasa Raiz. Endereço: Rua São José dos Campos, 38, Marcílio de Noronha, Viana.
A 8ª Mostra Sesc de Cinema vai exibir 56 produções nos cinemas do Sesc Glória, incluindo opções infanto-juvenil e produções capixabas. O público poderá conhecer de perto nomes premiados e seus realizadores, valorizando a diversidade da sétima arte brasileira. Data: de 24 de setembro a 1º de novembro. Endereço: Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até domingo (19). Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição conta com 15 atrações, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até domingo (19), sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.
Exposição que propõe uma reflexão poética e crítica sobre a Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçãdos do planeta. Visitação: dias 18, 19, 22, 23, 25 e 26 de outubro. Horário: das 15h às 19h. Local: Cena Espaço Cultural. Endereço: Rua Karl Gerhart, nº 22 - 1º andar - Domingos Martins. Entrada: gratuita.
Exposição “Cores da Consciência” no Mucane O Museu Capixaba do Negro (Mucane) recebe a mostra “Cores da Consciência”, que homenageia mulheres negras que transformaram o Brasil e o Espírito Santo, como Elza Soares, Djamila Ribeiro, Marielle Franco, Carolina Maria de Jesus e Verônica de Pas. Reunindo obras de Aline Amaral, Angelica Reckel, Gabriel Caetano Madeira e Rubens Barcellos, a exposição é um tributo à resistência, à ancestralidade e à força feminina negra. Data: até 15 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 13h. Local: Museu Capixaba do Negro (Mucane). Endereço: Avenida República, 121, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição “OlharES Centro de Vitória”, com fotografias produzidas por artistas com síndrome de Down, convidando o público a redescobrir a capital sob novas perspectivas. Data: até 29 de outubro. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Vitória, 1º piso, Ala Parque (próximo à Camicado). Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço:
Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas. Oficina de rosa: dono da rua, coelhinho sai da toca, pula-pula. Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Entrada: Gratuito.
Brincadeiras ao ar livre para gastar energia e socializar. Atividades: elefante colorido, peteca, pique esconde. Horário: das 15h às 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Entrada: Gratuito.
