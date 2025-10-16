Eventos

Pedro Sampaio, Maiara e Maraísa e Jorge Aragão: confira atrações de verão em Vila Velha

A programação começa 17 de outubro e conta com nomes diversos da música nacional

Alice Trindade Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:39

A programação conta com diversos nomes da música nacional Crédito: Globo/Bob Paulino; Globo/Fábio Rocha; Edu Hargreaves/Divulgação

O Café de La Musique Vila Velha abre oficialmente a temporada de verão com uma programação intensa e plural. O Openning Summer reúne, de outubro a janeiro, artistas de diferentes gêneros, do eletrônico ao samba, do pop ao sertanejo, reforçando o DNA do Café como um dos principais pontos de encontro do entretenimento capixaba. As apresentações acontecem na casa de Itaparica, conhecida por unir boa música, estrutura premium e experiências únicas à beira-mar.

Atrações

A programação começa nesta sexta, 17 de outubro, com a Spring Sessions, celebrando a chegada da nova estação com atrações de destaque na cena eletrônica. No dia 24, Léo Foguete leva forró ao palco com seus grandes sucessos. Já no dia 25, o mestre Jorge Aragão se apresenta em um show muito especial, que promete muito samba e elegância.

O cantor Jorge Aragão se apresenta no dia 25, com promessa de muito samba e elegância Crédito: Futura Press/Folhapress

Em novembro, o Café recebe uma sequência de atrações que mesclam ritmos e estilos. O evento Awake, no dia 7, traz nomes voltados à música eletrônica de vanguarda. No dia 22, é a vez da dupla Hugo e Guilherme, representantes do sertanejo moderno, seguidos pelo fenômeno do pop eletrônico Pedro Sampaio, no dia 29.

Já em dezembro, o destaque vai para o evento A Nata, com artistas do trap e rap nacional, e a aguardada MOL Party, no dia 26.

A virada do ano será em grande estilo com o Réveillon Café de La Musique, no dia 31 de dezembro, que trará um elenco de peso como Rômulo Santos, Unfazed e Visage. O pacote de festa terá tudo incluso, unindo alta gastronomia, ambientação exclusiva e um dos visuais mais deslumbrantes do litoral capixaba.

Em janeiro, o clima continua quente com o Verão Sertanejo, no dia 24, com Zé Felipe e Edson & Hudson, e o encerramento no dia 31 com Maiara & Maraísa, com uma noite de hits e romantismo.

A dupla Maiara e Maraísa fecha o último dia de programação Crédito: Globo/Bob Paulino

A programação promete ser ainda mais recheada nas próximas semanas com novas divulgações. Os ingressos para todas as datas estão disponíveis nas plataformas MeuBilhete.com.br e LeBillet.com.br, com valores a partir de R$ 50.



Programação completa:

SPRING SESSIONS



Atrações: Fatsync, Fluxzone, Haas, Juice, Malive, Malu Fitipaldi

Quando: 17h/10, a partir das 21h

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 50, em MeuBilhete.com.br

LEO FOGUETE

Quando: 24/10, a partir das 22h

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 80, em MeuBilhete.com.br

JORGE ARAGÃO

Quando: 25/10, a partir das 19h

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 80, em LeBillet.com.br

AWAKE

Atrações: Departamento, Gabe, Giu, Simon Not Simon, Tato e Vinter

Quando: 07/11, a partir das 22h

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 80, em MeuBilhete.com.br

HUGO E GUILHERME

Quando: 22/11, a partir das 22h

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 80, em MeuBilhete.com.br

PEDRO SAMPAIO

Quando: 29/11, a partir das 21h

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 150, em MeuBilhete.com.br

A NATA

Atrações: Borges, BN, Negão Original, Chefin, Black da Penha

Quando: 06/12, a partir das 21h

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 60, em MeuBilhete.com.br

MOL PARTY

Atrações a divulgar

Quando: 26/12

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a divulgar

RÉVEILLON CAFÉ DE LA MUSIQUE

Atrações: Rômulo Santos, Goodtimes by Illusionize , Unfazed, Visage, Victor Alc, Anneto, Liame e Caíque Alves

Quando: 31/12, a partir das 22h

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 350 (all inclusive), em LeBillet.com.br

VERÃO SERTANEJO

Atrações: Zé Felipe e Edson & Hudson

Quando: 24/01/2026, a partir das 22h

Onde: Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 80, em MeuBilhete.com.br

MAIARA E MARAÍSA

Quando: 31/01/2026, a partir das 22h

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 80, em MeuBilhete.com.br

*Alice Trindade é aluna do 28º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Aline Almeida

Este vídeo pode te interessar