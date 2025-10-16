Pedro Sampaio, Maiara e Maraísa e Jorge Aragão: confira atrações de verão em Vila Velha

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:39
O Café de La Musique Vila Velha abre oficialmente a temporada de verão com uma programação intensa e plural. O Openning Summer reúne, de outubro a janeiro, artistas de diferentes gêneros, do eletrônico ao samba, do pop ao sertanejo, reforçando o DNA do Café como um dos principais pontos de encontro do entretenimento capixaba. As apresentações acontecem na casa de Itaparica, conhecida por unir boa música, estrutura premium e experiências únicas à beira-mar.
A programação começa nesta sexta, 17 de outubro, com a Spring Sessions, celebrando a chegada da nova estação com atrações de destaque na cena eletrônica. No dia 24, Léo Foguete leva forró ao palco com seus grandes sucessos. Já no dia 25, o mestre Jorge Aragão se apresenta em um show muito especial, que promete muito samba e elegância.
Em novembro, o Café recebe uma sequência de atrações que mesclam ritmos e estilos. O evento Awake, no dia 7, traz nomes voltados à música eletrônica de vanguarda. No dia 22, é a vez da dupla Hugo e Guilherme, representantes do sertanejo moderno, seguidos pelo fenômeno do pop eletrônico Pedro Sampaio, no dia 29.
Já em dezembro, o destaque vai para o evento A Nata, com artistas do trap e rap nacional, e a aguardada MOL Party, no dia 26.
A virada do ano será em grande estilo com o Réveillon Café de La Musique, no dia 31 de dezembro, que trará um elenco de peso como Rômulo Santos, Unfazed e Visage. O pacote de festa terá tudo incluso, unindo alta gastronomia, ambientação exclusiva e um dos visuais mais deslumbrantes do litoral capixaba.
Em janeiro, o clima continua quente com o Verão Sertanejo, no dia 24, com Zé Felipe e Edson & Hudson, e o encerramento no dia 31 com Maiara & Maraísa, com uma noite de hits e romantismo.
A programação promete ser ainda mais recheada nas próximas semanas com novas divulgações. Os ingressos para todas as datas estão disponíveis nas plataformas MeuBilhete.com.br e LeBillet.com.br, com valores a partir de R$ 50.
SPRING SESSIONS
Atrações: Fatsync, Fluxzone, Haas, Juice, Malive, Malu Fitipaldi
Quando: 17h/10, a partir das 21h
Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
Ingressos: a partir de R$ 50, em MeuBilhete.com.br
LEO FOGUETE
Quando: 24/10, a partir das 22h
Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
Ingressos: a partir de R$ 80, em MeuBilhete.com.br
JORGE ARAGÃO
Quando: 25/10, a partir das 19h
Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
Ingressos: a partir de R$ 80, em LeBillet.com.br
AWAKE
Atrações: Departamento, Gabe, Giu, Simon Not Simon, Tato e Vinter
Quando: 07/11, a partir das 22h
Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
Ingressos: a partir de R$ 80, em MeuBilhete.com.br
HUGO E GUILHERME
Quando: 22/11, a partir das 22h
Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
Ingressos: a partir de R$ 80, em MeuBilhete.com.br
PEDRO SAMPAIO
Quando: 29/11, a partir das 21h
Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
Ingressos: a partir de R$ 150, em MeuBilhete.com.br
A NATA
Atrações: Borges, BN, Negão Original, Chefin, Black da Penha
Quando: 06/12, a partir das 21h
Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
Ingressos: a partir de R$ 60, em MeuBilhete.com.br
MOL PARTY
Atrações a divulgar
Quando: 26/12
Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
Ingressos: a divulgar
RÉVEILLON CAFÉ DE LA MUSIQUE
Atrações: Rômulo Santos, Goodtimes by Illusionize , Unfazed, Visage, Victor Alc, Anneto, Liame e Caíque Alves
Quando: 31/12, a partir das 22h
Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
Ingressos: a partir de R$ 350 (all inclusive), em LeBillet.com.br
VERÃO SERTANEJO
Atrações: Zé Felipe e Edson & Hudson
Quando: 24/01/2026, a partir das 22h
Onde: Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
Ingressos: a partir de R$ 80, em MeuBilhete.com.br
MAIARA E MARAÍSA
Quando: 31/01/2026, a partir das 22h
Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
Ingressos: a partir de R$ 80, em MeuBilhete.com.br
*Alice Trindade é aluna do 28º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Aline Almeida
