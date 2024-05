Sábado (18) com shows de Barões da Pisadinha e Rastaclone no ES; agenda

Festa do Divino Espírito Santo do Brasil

No sábado, conta com show de Rony Borges (20h) e Rodeio no Palco Pavilhão e Barões da Pisadinha (22h), João Felipe e Rafael (0h) e Luiz Paulo Forrozão (1h) no Palco Principal. No Parque de Exposições, em Viana Sede. Gratuito.