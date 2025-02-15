Sábado (15) com Descida da Boa Vista e bloco Antimofolia na Grande Vitória

O que é? A escola de samba Independente de Boa Vista vai chegar com tudo na Praça de Itaquari, em Cariacica, com muito samba, brilho e emoção, momento de aquecimento final, antes do desfile do próximo dia 22, que vai homenagear o fotógrafo Sebastião Salgado. O evento é gratuito. Quando: 19h. Onde: Praça de Itaquari, Cariacica.