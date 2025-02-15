Sábado (15) com Descida da Boa Vista e bloco Antimofolia na Grande Vitória

Pré-carnaval
Ensaios técnicos no Sambão
O que é? Neste sábado, se apresenta a escola Mocidade Unida da Glória (MUG) (20h), no Sambão do Povo. Entrada gratuita. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória.
Carnaval Moxuara
O que é? Pré-carnaval com banda e chuva de confete. Horário: a partir das 15h. Onde: Piso L3, no Shopping Moxuara. Ingressos: podem ser retirados no site da Sympla. Gratuito.
Bloco Antimofolia
O que é? Bloquinho de carnaval com rainha de bateria, bateria locomotiva do Pega no Samba e DJ's. Concentração: 15h. Onde: Na Praça do Carone, em Jardim da Penha. Gratuito.
Descida da Boa Vista
O que é? A escola de samba Independente de Boa Vista vai chegar com tudo na Praça de Itaquari, em Cariacica, com muito samba, brilho e emoção, momento de aquecimento final, antes do desfile do próximo dia 22, que vai homenagear o fotógrafo Sebastião Salgado. O evento é gratuito. Quando: 19h. Onde: Praça de Itaquari, Cariacica.
Bloco SambaJU
O que é? Também no clima de carnaval, o Bloco SambaJU se apresenta neste final de semana em Vitória, com a participação do grupo Curtição. Quando: A partir das 17h. Onde: Repique Samba Lounge - Av. Dante Michelini, 2400 - Quiosque 07 - Mata da Praia, Vitória.
Pré Carnaval Na Vista
O que é? Pré Carnaval com Regional da Nair, André Lellis, Pagode do Abreu e Alan Venturin, no Na Vista. Horário: 19h. Endereço: Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá - Vitória. Ingressos: R$ 60, à venda no site da Blueticket.
Festas e baladas
Apaixonados pelo Triângulo
O que é? Festa com Dj Leandro Netto, Sambadm, Beleite, DJ Koreia e Pedro Costa. Horário: 18h. Endereço: Embrazado Vitória - Rua Joaquim Lírio, - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Aniversário do Pagodeiros ES
O que é? Festa com D'Moleque, Leq Samba e ChoppSamba. Horário: 18h. Endereço: Mãe Joana Serra - Rodovia ES-010, 3641 - Parque Res. Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Quintalzinho do Mex- Edição Esquenta do Carnaval
O que é? Show de pagode no Quintal. Horário: 18h. Endereço: Mex Guarapari - Rua Atenas, 134 - Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zigtickets.
Carnabeat 2025
O que é? Festa com Treyce e DJs locais, incluindo DJ Cariello, Bernardo Luna, 2L de VV, DJ JV de VV e DJ ML da Vila. Horário: 22h. Endereço: Oasis Beach Club - Avenida Dante Michelini, 3810 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 50, à venda no site da Zigtickets.
Mesa de Boteco
O que é? Festa com Thiago Pedroli, Lécio Soares e DJ Hugo Bate. Horário: 19h. Endereço: Vila Show Samba - Rua Itapemirim - Vila Rica, Anchieta. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zigtickets.
Embraza - Aniversário de Yuri Barbosa
O que é? Festa com Bero Costa, Gustavo o Brabo, JV de VV, PV do SI, Brenin Belucio e Brunin da Serra. Horário: 23h. Endereço: Garden - Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Bad Baile de Verão
O que é? Festa com os DJ's Karolla, Gegeo, Madeusa, Luke, Cris e 4Le. Horário: 22h. Endereço: A Selva - Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Samba Soul + Deixa Acontecer
O que é? Clima de Carnaval no Brizz. Horário: 16h. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zigtickets.
Roda de Samba Junior
O que é? Roda de samba com Samba JR, D’Moleque e Muleke 027. Horário: 17h. Endereço: Encontro da Ilha - Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Especial
Ilha do Rock
O que? O Ilha do Rock, um dos festivais mais aguardados do ano, retorna ao Shopping Vitória no estacionamento externo. Atrações (sábado): Kinho Sucupira (voz e violão) - 16h e High Voltage - 18h e Luana Camarah - 21h. Data: nos dias 13 a 16 de fevereiro. Horário: Sexta: 17h às 22h. Sábados e domingos: 12h às 22h. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
O que é? Cinema na praia nos dias 14 e 15 de fevereiro. No sábado, o público terá um show especial com cantor Thi. Horário: 19h. Onde: Av. Beira Mar, 2002, Praia do Morro, Guarapari – altura do Quiosque 18.
Hiazu + Intóxicos
O que é? Show de estreia da Hiazu + Intóxicos. Local: Barari Beach Bar - Praia de Santa Mônica, Guarapari (R. Fernando Torres, 40). Horário: 15h. Ingressos: Pulseira na bilheteria do Barari, valores não informados.
Feira de Adoção Pet
O que é? A feira acontecerá no corredor Nossa Vila, no piso L1, das 10h às 16h. Todos os animais disponíveis para adoção estarão em boas condições de saúde. Também será possível fazer doações de ração para os animais do abrigo. Horário: Das 10h às 16h (ou enquanto houver pets disponíveis) Local: Shopping Vila Velha, Corredor Nossa Vila, piso L1.
Bazar Chá das Cinco
O que é? O Chá das Cinco, evento que reúne moda, networking e a presença de influenciadoras capixabas. Horário: das 10h às 22h. Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada Gratuita.
Música ao vivo
Bailinho do Divino
O que é? Muito samba, marchinhas e axé com Fábio Pinel e banda. Horário: 12h às 17h. Onde: No Bar Divino Botequim. R. Eugenílio Ramos, 236 - Jardim da Penha, Vitória.
Som no Praia
O que é? Show ao vivo com Ciça Chadô. Local: Praça de Alimentação, do Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Casa de Bamba
O que é? Samba de comunidade. Couvert: R$ 10 por pessoa. Horário: a partir das 20h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Essa é Bossa Festa
O que é? Samba com Ciça Chadô, na A Oca. Horário: 12h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Pub 426
O que é? Apresentação ao vivo com 027 no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Grupo Três elementos
O que é? Samba com Grupo Três Elementos, no Enredo Botequim. Horário: a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Samba
O que é? Samba com Quarteto Raimundo Machado, no Brizz. Horário: a partir das 13h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Épico Beach Bar
O que é? Apresentação ao vivo de Ayro. Horário: 14h. Funcionamento: das 10h às 20h. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória.
Cinema
Xokotô
O que é? Espetáculo de dança da Cabeluxo Produções. Horário: às 19h30. Onde: Teatro Sônia Cabral, no Centro de Vitória. Quanto: Entrada gratuita. Classificação etária: Livre.
Sesc Glória
O que é? Sessões gratuitas especiais de férias no Sesc Glória. Data: 1 de fevereiro a 1 de março de 2025 (de quarta a sábado). Programação: Bizarros Peixes das Fossas Abissais (12h30), Tarsilinha (14h30), Meu Amigo Robô (15h), A Viagem de Ernesto e Celestine (17h30), Bacurau (18h30). Ingressos: Gratuito – Disponíveis na plataforma Let’s Events ou na bilheteria do Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Exposições
Memória Fotográfica da Baía de Vitória
O que é? A mostra conta com 120 imagens históricas, entre desenhos e fotografias, fruto do olhar de diferentes fotógrafos que trabalharam entre 1825 e 1950 no Espírito Santo. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado. Horário: 10h às 20h. Entrada: gratuita. Local: Sesc Glória. Endereço: Espaço expositivo Levino Fânzeres, 1º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
A era da imagem analógica
O que é? Exposição imersiva. Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conheça por dentro como a mágica do registro da luz acontece e aprenda curiosidades da história da fotografia, de forma interativa. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Local: Sesc Glória. Endereço: Espaço expositivo Carlo Crepaz, 4º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
MarAmar
O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Projeto Caiman
O que é? Exposição “Projeto Caiman”. Período: de 4 a 28 de fevereiro. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Local: 2° Piso do Shopping Vitória, ao lado da Casa Bauducco
Exposição Sindibancários
O que é? Sindibancários lança exposição permanente de fotos. São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira a partir das 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Exposição fotográfica: “Aqui começa o carnaval do Brasil”
Data: 14 de fevereiro a 4 de março. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Horário: 10h às 22h. Entrada: Gratuita
Realidade Expansiva 3
Data: 15 de fevereiro a 14 de março. Local: Parque Cultural Reserva Vitória, Vitória. Atividades: Exposição interativa, oficinas, rodas de conversa e visitas mediadas. Entrada: Gratuita
Diversão
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23 de fevereiro. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: segunda a sábado: 10h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 2 de março. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Segunda a sábado: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: de 8 de janeiro a 2 de março. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Diversão na Praça
O que é? Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Horário: 17h às 20h Local: Pracinha do Praia, Shopping Praia da Costa, Piso L1. Gratuito.
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