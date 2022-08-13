Sábado (13) tem Fundo de Quintal e Espírito Geek; veja agenda

SHOWS
- GORDINHO 360º
- Com Fundo de Quintal, João Martins e Galocantô. A partir das 18h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia/ lote 4), à venda no site Lebillet.
- DESENROLA
- Com Os Hawaianos e FP de Trem Bala. A partir das 23h, no B27 Beach Club. R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 40 (meia/ 3º lote), à venda no site Lebillet.
- CASACA E MACUCOS NA NOITE CAPIXABA
- Com banda Casaca e banda Macucos. A partir das 20h, no Esporte Club Ibiraçu. Av. Conde D'Eu, 474, Centro, Ibiraçu. Ingressos: R$ 45 (pista/ meia/ lote 3), à venda no site Blueticket.
- WOMAN
- Com Graciella D’Ferraz. A partir das 22h, no Ensaio Botequim. R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Reservas: (27) 99904-5360.
- DIEGO LIMA CONVIDA
- Com Diego Lima (violão de 7 cordas), Felipe Mota (pandeiro), Ferinha (cavaquinho) e Denal (surdo). A partir das 20h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
- JV CONVIDA CONEXÃO RJ
- Com JV de VV e FP do Trem Bala. A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 40 (pista) e R$ 50 (área vip), à venda no site Lebillet.
- FORRÓ DA VILA
- Com Os Maxuiba, Os 3 Capixabas e DJ Alexis Cunha. A partir das 17h30, na Casa Pier. R. R, 19, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 25 (meia), à venda no site Blueticket.
- NÍVER DO RODRIGO BALLA
- Com Pele Morena e Rodrigo Balla. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
- SAULO SIMONASSI
- A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha.
- BANDA TRILHA
- A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
- CLÁSSICOS DO ROCK
- Com Pablo Lira e Vitor Casagrande. A partir das 19h30, na Fresh Beer. Av. Hugo Viola, 402, Jardim da Penha, Vitória.
- SOM DO PRAIA
- Com Gil Amorim. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
- MÚSICA NO PÁTIO
- Com Banda Flashback. A partir das 19h, no pátio do piso L3 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
- MÚSICA AO VIVO
- Com Naohmi Voz e Violão, às 12h; Carlos Arriaza, às 17h e Nana Marchant Duo, às 19h30. No Coco Bambu Vitória. R. João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca.
- VICTOR NABRASI
- A partir das 18h, no PA Food Park. Vale da Pedra, em Pedra azul, Domingos Martins.
- REGIONAL DA ELOÁ
- Com Eloá e Daniel Silva. A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
- ESSA BOSSA É NOSSA
- Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
- UM SÁBADO
- Com Freelance, PH Dias e DJ Jonas Braum. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
- SÓ VEM
- Com Primeira Classe, Donato Fontana e DJ Peh. A partir das 18h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
- O PAI TÁ ON
- Com João Felipe & Rafael, Gabriel Sabadim e DJ Brunim. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para os 100 primeiros.
FESTAS E FESTIVAIS
- POPZONA
- Pop BR, funk, pop e remix. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h).
- RETRÔ
- 80's, 90's, 99, pop, rock, disco e dance. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
- MAD MAX
- Funk, pop e electro. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
- SCANDALO NA PINK
- FP do Trem Bala e DJs Koreia, Lukão, Tiaguim, Vinny e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 70 (meia/ pink up) e R$ 40 (meia/ pink fy).
- FAROFA DO VICTORIA
- Pop, indie, rock e funk. DJs Waldir Segundo, Filippe Saraiva, FRNNDS, 505Victor e Tuzzão. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 8 (50 primeiros); R$ 15 (com nome na lista/ até 22h30) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 22h30).
- FESTA DA ROÇA
- Com várias comidas e brincadeiras típicas. A partir das 19h, na Igreja Evangélica de São Conrado em Cariacica. Entrada franca.
- FESTA ANOS 80
- Com Back To The Past. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para quem estiver fantasiado, além de concorrer a brindes especiais. Ingressos: R$ 20 (até meia-noite).
- BABEL - ATO 1
- Inspirado pela história da Torre de Babel, festa promete um ambiente cheio de música eletrônica, house e dance. A partir das 22h, no Casarão Bravos. Endereço: N°15, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 40, à venda na plataforma Sympla, e R$ 60, comprados na bilheteria do evento
- AQUELA SENTADINHA
- Com DJ Diego Beats e DJ Koreia. A partir das 20h, no Spettus. R. João Germano de Melo, São Francisco, Serra. Entrada franca até as 22h, após, R$ 15 (inteira/ 1º lote), à venda no site SuperTicket.
- AQUECIMENTO VITAL
- Com Van Muller, Luke, Bruno Moutinho e DJ Saul Felício. A partir das 23h, no Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ 1º lote), à venda no site SuperTicket.
- A REVOADA
- Com Breno & Lucas, Luiz Lemos, Jenifer, DJ Alec Bacheti, DJ Koreia, DJ Isaque Gomes e DJ Júnior Ceará. A partir das 23h, na Wood's Vitória. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 50 (pista/ 1º lote) e R$ 80 (mezanino/ 1º lote). Informações: (27) 99889-0278.
- SAMBA BEACH CLUB
- Com Samba Crioulo, Sambadm, Balada do Maykon, Lelei do Cavaco e Clube do Samba. A partir das 16h, no Skye. R. Alan Munir Helal, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia/ 3º lote), à venda no site SuperTicket.
- VINHO FESTIVAL
- Quinze estandes participam do evento, oferecendo vinhos para todos os gostos e bolsos, além de opções gastronômicas, espaço kids e programação musical. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Abertura às 17h, com show com Blacksete e Jackson Lima, às 19h. Entrada franca.
- PUXADINHO MOXUARA - ESPECIAL DIA DOS PAIS
- Com gastronomia, cerveja artesanal e shows com diversas bandas. No estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. A programação aberta ao público a partir das 17h, com shows com Trio Havengar, às 19h, e Rickson Maioli, às 21h30. Entrada franca.
- 2º FESTIVAL SABORES & CANÇÕES
- Circuito gastronômico com 14 restaurantes de Colatina, que criaram pratos exclusivos para o festival, além de música ao vivo. A programação segue o horário de funcionamento dos restaurantes. Até 22 de agosto. Entrada franca.
- ARACUZ SABORES
- Com diversas opções gastronômicas, aulas de culinária ministradas por chefs renomados, circuito de cervejas artesanais e programação musical na Barra Sahy, em Aracruz. A partir das 15h, abertura da praça de alimentação; às 18h, início das aulas de culinária; às 15h, show com Gardênia Marques; às 18h, Orquestra com Dedilamarcos; às 20h, Os Inimboráveis, e, às 22h, Marcos Bifão.
- 2ª EDIÇÃO DO POETIZE-SE
- Sarau de Poesia e Música, além do lançamento do Prêmio de Incentivo à Cultura Virginia Tamanini. A partir das 19h, na Praça Duque de Caxias, em Santa Teresa. Às 19h, dança pomerana; 19h40, show de MPB; 20h40, declamações; 21h40, entrega do prêmio Virgínia Tamanini à Sandra Gasparini e ao investidor cultural; 22h10, coquetel e encerramento.
- FESTIVAL ESPÍRITO GEEK
- Com campeonatos de E-Sports, oficinas, exposição de quadrinhos, desfile de cosplay, área para jogos, além de palco com atrações especiais, como palestras e apresentações de bandas, grupos de dança K-pop, shows de stand-up comedy, e muito mais. A partir das 11h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 30, à venda no dia do evento ou no site do festival.
- LUAU MANGUINHOS
- Com Planta & Raiz, Pura Vida, Trio Maracá, Marol Raiz e DJ Bravin. A partir das 18h, no Espaço Chico Bento. Av. Des. Cassiano Castelo, 196, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 60 (meia/ 2º lote) e R$ 100 (meia/ duplo/ 2º lote), à venda no site SuperTicket. Informações: (27) 99647-2945/ (27) 99754-0818.
- BAILE DAS ANTIGAS
- Com Didô, Colibri, Du Charme, Gil do Andaraí, Orelha, Andrezinho do Complexo, Romeu e Jefinho Faraó. A partir das 22h, no Singo's Bar Club. Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 30 (pista/ meia) e R$ 50 (área vip/ meia), à venda no site Lebillet.
- DIA DE ROCK - 7ª EDIÇÃO
- Com Plebe Rude, Capital Elétrico, Sheep & Parafina, Vinicius Ayres Trio, Usados e Seminovos, Cadu Caruzo e DJ Bombril. A partir das 17h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 100 (meia/ lote 3), à venda no site Lebillet.
- TÁ EM CASA
- Com DJ Luuh, Mark Dias, Breno e Bernardo, Cariello e Sua Amiga Gosta. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 2º lote), à venda no site SuperTicket.
- BAILE DO 2L DE VV
- A partir das 21h, no Hox Music, em Itarana/ES. Ingressos: R$ 30 (meia/ 2º lote), à venda no site SuperTicket.
- WE FUNK
- Com Beleite, Cariello, Koreia, Lukão, Gabriel Pratti, AV e Leandro Netto. A partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site SuperTicket.
- HIGH GROUND TOUR
- A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira/ lote promocional), à venda no site SuperTicket.
- GURIRI FAZ A FESTA
- Com DJ Rennan da Penha, Gustavo o Brabo, RD de São Mateus, SambaJr e mais. A partir das 16h, na AKSA. R. Horácio Barbosa Alves, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site SuperTicket.
- ARRAIÁ BINO SANTO
- Com Trio Lubião. A partir das 17h, na Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória.
- FESTA DE RODEIO
- Com Carlos & Jader, Luciano Daré, Pedro & Júnior e rodeio. A partir das 19h, no Polentão. Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, Venda Nova do Imigrante. Entrada: R$ 10 (inteira), à venda no site Onticket ou nos pontos físicos: Farmácia Santa Teresinha, em Vila Betânia, e Tanea Multimarcas, em Venda Nova do Imigrante.
- BALADA SERTANEJA
- Com Kadu Vieira e João Felipe & Rafael. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 21h. Homens pagam R$ 10 (até 21h). Informações: (27) 99898-1912.
LAZER
- GAME MASTER
- Evento conta com mais de 50 jogos desde cartas e tabuleiro até RPG (Role Playing Game). A partir das 9h, no Master Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada franca.
- MESTRE CHURRASQUEIRO
- Oficina e degustação de carnes com Carlistor Araujo Soares, do Buffet BBQ. A partir das 13h, no pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
- CIRCO DO PATATI PATATÁ
- O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento. Até 21 de agosto.
- A BELA E A FERA EXPERIENCE
- Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o clássico "A Bela e a Fera". Horários: 10h30, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site A Bela e a Fera Experience. Até 14 de agosto.
- DIVERSÃO NA PRAÇA
- Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
- SUPER FORÇA HQ
- Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
- PATRULHA CANINA
- Circuito interativo da Patrulha Canina. De segunda a quarta, das 10h às 22h; de quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (60 min). Até 24 de agosto.
- MAGIC PARK
- Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
- MUNDO DA DIVERSÃO
- Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
EXPOSIÇÕES
- ESTANDARTE NEGRO
- Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
- MASSENICAS: EXPOSIÇÃO DE MOSAICOS
- Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena, Prainha. Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro, Vila Velha. Até 15 de agosto.
- MUSEU FERROVIÁRIO DOMINGOS LAGE
- A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
- REVIRAVOLTA: ARTE E GEOPOLÍTICA NO ACERVO VIDEOBRASIL
- Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea SescVideobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
- REVIRAVOLTA: CORPO E PERFORMANCE NO ACERVO VIDEOBRASIL
- Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.
- MUSEU HISTÓRICO DE SANTA CRUZ
- Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.