Sábado (12) com Roupa Nova, Guilherme Silva e festivais gastronômicos pelo ES

Parque da Ciência

Das 8h às 12h. Entrada gratuita. Programação: Ambientação com projeções sonoras e iluminação cênica da Mata Atlântica, Óculos de Realidade Virtual com imersão, Ambientação com o Gerador Manual, Casa do Consumo e Carro, Energia Solar, Ambientação com maquetes e filtro de água com reciclagem. Exposição "Lágrimas do Rio Doce" com imagens de Mariana (MG). No Parque da Ciência. Av. Américo Buaiz, S/N - Enseada do Suá, Vitória.