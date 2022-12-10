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Agenda

Sábado (10) tem Capital Inicial, Mumuzinho e Geek Universe; veja agenda do ES

Agenda ainda tem forró, baladas, roda de samba feminina e muito mais para curtir o fim de semana. Veja os destaques da programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 07:00

Para curtir

Capital Inicial 4.0

A partir das 19h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 130 (meia/ área vip/ 4º lote), à venda no site Superticket.

Copa Embrazado

Com Mumuzinho, Luuh, Samba Junior, Beleite e Pagode & Cia. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia/ 4º lote), à venda no site Superticket.

PagoDez

Com Kamisa10 e Akatu. A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco. Ingressos: R$ 30 (pista/ meia/ lote 2), R$ 70 (meia/ área vip/ lote 2) e R$ 110 (meia/ mezanino/ lote 2), à venda no site Lebillet.

Geek Universe - Edição de Natal

Com participação do dublador Glauco Marques (Zoro de One Piece), campeonatos de League Of Legends (Lol), Counter-Strike: Global Offensive (CSGO), Valorant e uma área Genshin Impact. Além de concursos de cosplays e k-pop. A partir das 13h, no área interna do Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Jockey de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca.

Forró do Correria

Com Trio Clandestino e Forró Bemtivi. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até 23h30).

Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba

Evento celebra a presença feminina no samba em mais de 30 cidades nacionais e internacionais. A partir das 13h, nos bares da Zilda, Rominho e Boteco da Panela. Às 13h30, Primeira Roda de Samba (Bar do Rominho); Às 15h, BatuQdellas (Bar da Zilda); Às 16h, som mecânico e gravação; Às 17h, Mulheres na roda de samba e transmissão ao vivo (Bar da Zilda); Às 18h30, encerramento; Às 19h, saidera no Boteco da Panela e às 20h encerramento das festividades. Entrada franca. 

Balada Sertaneja

Com Bruno & Matheus e Kadu Vieira. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até às 22h.

Encontro Sertanejo

Com Rony & Ricy e Cristian Sullivan. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas: (27)99644-2745.

Sábado Sertanejo

Com Wagner Dilucca. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.

Bendsligados

A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Banda Metropole

Com karaokê a partir das 19h e show às 21h. No Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.

Party Porn

Tocando sexy songs, pop B, electro pop, pop e remixes. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (para quem usar acessórios de couro ou latex/ até 1h) e R$ 30.

Aquece O Baile

Tocando funk, pop e batidas envolventes. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night). 

Revoada do Lamah

Tocando Pop BR, Funk, Beat Fino e Baixaria. A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros (até 0h), depois, R$ 25.

Pop Up - Especial Lady Gaga

Tocando pop, eurodance, eletropop e Lady Gaga. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nomen a lista/ após 23h).

Funk You na Pink

Djs Cariello, Isaque Gomes, Edin, Lukão e Vitor Keller. A partir 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (pink up/ meia) e R$ 50 (pink fy/ meia).

Zé Felipe & Romário

A partir das 23h, no Escritório Pub. R. Rômulo Castelo, 590, Castelândia, Jacaraípe, Serra.

Sertanejo e Pagode

Com Rickson Maioli e Sambadiverso. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15.

Para rir

No Detalhe

Com Denison Carvalho. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia), à venda no site do Club.

Lazer

Magic Park

Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sexta das 17h às 00h30 e aos sábados e domingos e feriados de 12h às 00h30. Valores: R$ 109,90 (segunda a quinta/ 1h) e R$ 119,90 (sexta, sábado, domingo e feriados/ 1h). Número máximo de 6 pessoas na pista. Reservas: (27) 99830-9478.

Diversão na Praça – Mundo das Flores

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Praia no piso L1 do Shopping Praia da Costa.Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.

Especial de Natal

Natal "O Quebra Nozes"

Decoração de Natal com Papai Noel e montanha russa. Na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. Passeio na montanha russa: R$ 5 (duas voltas). Entrada franca.

Natal Floresta Encantada

Decoração de Natal com Árvore falante, poço dos desejos e Papai Noel. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10 até as 22h, e domingos, das 12h às 21h. Entrada franca.

Natal na Neve

Decoração de Natal com globo interativo, boneco de neve gigante e Papai Noel. No Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos, das 13h às 21h. Entrada franca.

Natal Fábrica de Sonhos

Decoração leva a criançada para dentro da Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, além de passarela para fotos. No Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. O Papai Noel estará presente de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Preços: R$ 20 (1 foto/ 15x20), R$ 20 (foto na bolinha), R$ 35 (1 foto + 1 foto na bolinha) e R$ 50 (1 foto + 2 bolinhas).

Um Doce Natal

Decoração de Natal sensorial, com Casa de Doces do Papai Noel, Árvore de Natal com passagem interna na decoração de balas, Boneco Ginger, Cupcake giratório, balanço para cadeirante PNE, escorregador infantil, painéis interativos Monte seu Ginger e Pinturas Natalinas e Oficina Natalina Candy e Trenzinho de Natal. No Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. O Papai Noel está presente de segunda a sexta-feira das 14h às 17h30 e das 18h30 às 22h; aos sábados das 13h às 17h30 e das 18h30 às 22h e aos domingos das 14h às 20h. Preços: Fotos com o Papai Noel custam a partir de R$ 50 já o trenzinho custa R$ 15 por 3 minutos.

Vila Natalina

Com Banda da UMEF Leonel de Moura Brizola Concerto de Natal com Moacyr Teixeira Neto e Quarteto de Cordas. A partir das 19h, no Praque da Prainha em Vila Velha. Entrada franca.

Brilho de Natal de Domingos Martins

A partir das 19h, na Praça Arthur Gerhardt, no Centro de Domingos Martins. Neste sábado: Quinteto Martinense (19h); Orquestra de Violões (20h); Banda Concha Acústica (21h). Entrada franca

Exposições

Lightland - Van Gogh e impressionistas

A exposição imersiva feita com projeções promete levar o público para dentro das obras de arte. Em um espaço montado no 1º piso do Shopping Vitória, ao lado da Le Biscuit. Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória. Com sessões a cada 30 minutos, de quarta a domingo. Sessões especiais para grupos escolares as terças. Das 10h às 21h, de segunda a sábado, e das 11h às 21h, aos domingos. Entrada: R$ 35 (meia), à venda no site Lightland.

Em Algum Lugar do Mundo

Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.

Novos Viajantes

A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça a domingo, das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.

Projeto Cultura Africana e Afro-brasileira: Vivendo a Africanidade na Escola Pública

Mostra reúne quadros, poesias, poemas e muito mais produtos elaborados por diversos alunos participantes do projeto, que busca trabalhar a Cultura Africana e Afro-brasileira nas escolas públicas. De terça a sexta, das 9h até 17h. Entrada franca. Até 30 de janeiro.

Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu

A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.

Museu Histórico de Santa Cruz

Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.

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