Agenda

Sábado (1) no ES com shows de Filipe Ret, Falamansa e MC Cabelinho; confira

Festival Drop It, com atrações nacionais, e 95ª edição da Festa de São Pedro são destaques de sábado; veja a programação completa
Liege Vervloet

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 09:10

Shows

Drop It

Com Filipe Ret, Cabelinho, Orochi, TZ da Coronel, Uclã, DJ Koreia, Caio Luccas, Mc César e outras atrações. A partir das 17h, no Estádio Kleber de Andrade. R. Rio Branco, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 280 (inteira espaço trap life) e R$ 140 (meia espaço trap life), à venda no site da Brasil Ticket. 

95ª Festa de São Pedro - Vitória

A 95ª edição da tradicional Festa de São Pedro acontece na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Neste sábado, shows de Dj Fillipe Leal, Emerson Xumbrega, Evandro e Raniery, DJ Lukão e Falamansa, a partir das 17h30. Entrada franca. 

Samba Júnior

Com participação do grupo PedalaSamba, a partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site da Super Ticket. 

Comemoração aos 133 Anos de Cariacica

Mais de 10 atrações para o público curtir muito, no Parque Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, em Nova Brasília, Cariacica. No sábado, Rony e Ricy, Alemão do Forró e Cristian Greik, a partir das 19h. Evento gratuito.

Festa de São Pedro - Serra

Com show de Viviane Miranda e Trio Forrozão, a partir das 20h30, no pátio da Paróquia de São Pedro, em Jacaraípe. Entrada gratuita.

Festa de Cachoeiro

Com show de Projeto Feijoada, Pele Morena e Só Pra Contrariar. A partir das 19h30, no Parque de Exposições da Cidade. Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: 1 kg de alimento não perecível.

XXI Festival Ítalo Germânico

Com Humberto e Ronaldo, 14 Bis e Luiza Andrade. A partir das 20h, na Av. Arthur Haese, Centro de Marechal Floriano. Entrada gratuita

Festival Música e Café e Feira do Empreendedor

Com Samir Carim, a partir das 20h. No Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Gratuito. 

Exposição

5ª Mostra Didática Balé da Ilha

O Balé da Ilha proporciona uma Mostra Didática, o aluno tem contato com o mundo da arte, aprimora sua técnica e se integra com os outros alunos da escola. No Teatro na Ufes, a partir das 16h. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 50, à venda no site da Super Ticket.

Clube do Livro - Café com Prosas Capixabas

A partir das 14h, no Masterplace Mall. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita.

Museu do Videogame

Até 16 de julho, a partir das 15h, no Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos do mall no Piso L1, em Vila Velha. Gratuito.

Baladas e festas

Baile da Pink

Com KN de Vila Velha, Cariello, BeLeite, Dois D, Donzin, Jotta F e VK, a partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (área vip meia) e R$ 30 (pink fy meia), à venda no site da Super Ticket. 

Anarriê

Com Comichão, Luuh, BeLeite, SambaJr, Bero e mais atrações, a partir das 19h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site da Super Ticket.

Brega Deck's

Com Juliano Coutto e DJ Henrique Silva, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 1, São Gabriel da Palha, ES. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket. 

Uma Festa Especial

Com Glauco, Só Resenha 027 e DJ Ph O Bravo, a partir das 21h, no Hox Music House. R. José Colnago, 548, Itarana, Espírito Santo. Ingressos: R$ 30 (camarote meia) e R$ 20 (pista meia), à venda no site da Super Ticket. 

Baile Delas

Com Oli, Sofia, Cris e Cybertrans, a partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.

Especial Iron Maiden

Com Aces High, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até 23h.

Terra Mar Festa Reggae

Com Jojó Borges, Samucca05 e Mr. Tee⁣, a partir das 16h20, na Pousada Terra Mar⁣. Av. Uirapurú, 1, Enseada das Garças, Praia Grande, Fundão. Ingressos: R$ 10. Informações pelo número (27) 99881-9731.

Party Porn

Com Kulza, Anita Mann, Mathilda e Phi, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.

K-Class

Com Wash, Karu, Mou, Isa e Doodles, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h com nome na lista) e R$ 20 (após 23h ou sem nome na lista).

Revoada do Lamah

Com PC Júnior, Albuquerque, David Becy e Gabriel Oc, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 30 primeiros, após R$ 25.

Festa Gira!

A partir das 20 horas, no Desamba Club. Av. Des. Santos Neves, 621, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Mais informações no número (27) 98132-9648.

Festas julinas

Festa Julina da Paróquia da Praia do Suá

De 30 de junho a 2 de julho, a partir das 18h. Rua Neves Armond, 43, e Marechal Câmara, entre as ruas Ferreira Coelho e Almirante Tamandaré, Praia do Suá, Vitória. Entrada Gratuita.

Comunidade Sagrada Família

A partir das 18h, na Rua Joana Folegatti, Bairro Olaria, Vila Velha. Entrada gratuita.

Arraiá do Barro Vermelho

A partir das 19h, na Paróquia Santa Luzia. Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. 

Festa do Padroeiro São Pedro Apóstolo

Em Porto Canoa, na Serra, a partir das 19h. Entrada gratuita.

Festa de São Pedro em Praia Grande

Na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Rua Piauí, Fundão. A partir das 20h30. Entrada gratuita. 

Arraiá de Santa Terezinha

Arraiá da Paróquia São Francisco de Assis de Laranjeiras, na Serra. A festa contará com quitutes, quadrilha, pescaria e muito mais. A partir das 19h, com entrada franca. 

Veja Também

Veja quem prestigiou o festão do 31º Recall de Marcas de A Gazeta

Luiz Carlos sobre a Festa de São Pedro: "um prazer levar o melhor do Raça Negra para vocês"

Conheça os vencedores do Prêmio HZ Gastrô 2023

