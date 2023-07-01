Sábado (1) no ES com shows de Filipe Ret, Falamansa e MC Cabelinho; confira

Shows
Drop It
Com Filipe Ret, Cabelinho, Orochi, TZ da Coronel, Uclã, DJ Koreia, Caio Luccas, Mc César e outras atrações. A partir das 17h, no Estádio Kleber de Andrade. R. Rio Branco, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 280 (inteira espaço trap life) e R$ 140 (meia espaço trap life), à venda no site da Brasil Ticket.
95ª Festa de São Pedro - Vitória
A 95ª edição da tradicional Festa de São Pedro acontece na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Neste sábado, shows de Dj Fillipe Leal, Emerson Xumbrega, Evandro e Raniery, DJ Lukão e Falamansa, a partir das 17h30. Entrada franca.
Samba Júnior
Com participação do grupo PedalaSamba, a partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Comemoração aos 133 Anos de Cariacica
Mais de 10 atrações para o público curtir muito, no Parque Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, em Nova Brasília, Cariacica. No sábado, Rony e Ricy, Alemão do Forró e Cristian Greik, a partir das 19h. Evento gratuito.
Festa de São Pedro - Serra
Com show de Viviane Miranda e Trio Forrozão, a partir das 20h30, no pátio da Paróquia de São Pedro, em Jacaraípe. Entrada gratuita.
Festa de Cachoeiro
Com show de Projeto Feijoada, Pele Morena e Só Pra Contrariar. A partir das 19h30, no Parque de Exposições da Cidade. Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: 1 kg de alimento não perecível.
XXI Festival Ítalo Germânico
Com Humberto e Ronaldo, 14 Bis e Luiza Andrade. A partir das 20h, na Av. Arthur Haese, Centro de Marechal Floriano. Entrada gratuita
Festival Música e Café e Feira do Empreendedor
Com Samir Carim, a partir das 20h. No Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Gratuito.
Exposição
5ª Mostra Didática Balé da Ilha
O Balé da Ilha proporciona uma Mostra Didática, o aluno tem contato com o mundo da arte, aprimora sua técnica e se integra com os outros alunos da escola. No Teatro na Ufes, a partir das 16h. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 50, à venda no site da Super Ticket.
Clube do Livro - Café com Prosas Capixabas
A partir das 14h, no Masterplace Mall. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita.
Museu do Videogame
Até 16 de julho, a partir das 15h, no Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos do mall no Piso L1, em Vila Velha. Gratuito.
Baladas e festas
Baile da Pink
Com KN de Vila Velha, Cariello, BeLeite, Dois D, Donzin, Jotta F e VK, a partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (área vip meia) e R$ 30 (pink fy meia), à venda no site da Super Ticket.
Anarriê
Com Comichão, Luuh, BeLeite, SambaJr, Bero e mais atrações, a partir das 19h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Brega Deck's
Com Juliano Coutto e DJ Henrique Silva, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 1, São Gabriel da Palha, ES. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Uma Festa Especial
Com Glauco, Só Resenha 027 e DJ Ph O Bravo, a partir das 21h, no Hox Music House. R. José Colnago, 548, Itarana, Espírito Santo. Ingressos: R$ 30 (camarote meia) e R$ 20 (pista meia), à venda no site da Super Ticket.
Baile Delas
Com Oli, Sofia, Cris e Cybertrans, a partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Especial Iron Maiden
Com Aces High, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até 23h.
Terra Mar Festa Reggae
Com Jojó Borges, Samucca05 e Mr. Tee, a partir das 16h20, na Pousada Terra Mar. Av. Uirapurú, 1, Enseada das Garças, Praia Grande, Fundão. Ingressos: R$ 10. Informações pelo número (27) 99881-9731.
Party Porn
Com Kulza, Anita Mann, Mathilda e Phi, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
K-Class
Com Wash, Karu, Mou, Isa e Doodles, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h com nome na lista) e R$ 20 (após 23h ou sem nome na lista).
Revoada do Lamah
Com PC Júnior, Albuquerque, David Becy e Gabriel Oc, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 30 primeiros, após R$ 25.
Festa Gira!
A partir das 20 horas, no Desamba Club. Av. Des. Santos Neves, 621, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Mais informações no número (27) 98132-9648.
Festas julinas
Festa Julina da Paróquia da Praia do Suá
De 30 de junho a 2 de julho, a partir das 18h. Rua Neves Armond, 43, e Marechal Câmara, entre as ruas Ferreira Coelho e Almirante Tamandaré, Praia do Suá, Vitória. Entrada Gratuita.
Comunidade Sagrada Família
A partir das 18h, na Rua Joana Folegatti, Bairro Olaria, Vila Velha. Entrada gratuita.
Arraiá do Barro Vermelho
A partir das 19h, na Paróquia Santa Luzia. Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita.
Festa do Padroeiro São Pedro Apóstolo
Em Porto Canoa, na Serra, a partir das 19h. Entrada gratuita.
Festa de São Pedro em Praia Grande
Na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Rua Piauí, Fundão. A partir das 20h30. Entrada gratuita.
Arraiá de Santa Terezinha
Arraiá da Paróquia São Francisco de Assis de Laranjeiras, na Serra. A festa contará com quitutes, quadrilha, pescaria e muito mais. A partir das 19h, com entrada franca.