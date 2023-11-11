Sabadão (11) com shows de Biquini Cavadão, Xande de Pilares e Thiaguinho; confira agenda

Shows
Biquini através dos Tempos
Com Biquini Cavadão. A partir das 22h, no Espaço Patrick Ribeiro, Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos a partir de R$ 115, à venda no site da Blueticket.
Roda de Boteco Colatina 2023
Com Thiaguinho e participações de Iclas Sorriso e André Violette, a partir das 17h, na Nova Área de Eventos, em Colatina. Av. Sen. Moacyr Dalla, Colatina Velha. Ingressos: R$ 33 (meia) e R$ 66 (inteira), à venda no site da Blueticket.
Xande de Pilares
A partir das 22h, no Fazendinha Shows, em Vitória. Rodovia Serafim Derenzi, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Unha Pintada e Psirico
A partir das 20h, no Matrix Shows, em Cariacica. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco. Ingressos: R$ 70 (pista meia), R$ 100 (área vip meia) e R$ 120 (mezanino meia), à venda no site da LeBillet.
Orquestra In Fest
Apresentações das baterias das escolas de samba: Novo Império, Piedade, Pega no Samba e Andaraí, além de participações de DJS, na Quadra da Novo Império, em Caratoíra, Vitória, a partir das 19h. Entrada franca.
Planeta Alegre
Com Jammil, Samba Mlk, Neblina e DJ Tedson Sabino. A partir das 21h, no Parque de Exposições Geraldo Santos, em Alegre. Ingressos: R$ 70 (pista meia) e R$ 90 (camarote meia), à venda no site da Brasilticket.
Festivais
Festival de Cervejas em Santa Teresa
De 10 a 12 e 14 a 19 de novembro. Cervejas artesanais, rock da tarde, vinhos, drinks, praça de alimentação, área kids e mais de 20 atrações musicais. Neste sábado, a partir das 13h, com apresentação de Picnic Dogs. No Parque de Exposições de Santa Teresa. Entrada franca.
Baladas e festas
SambAdm
Com SambAdm e DJ Havi, a partir das 19h, no Oásis Beach Club. Praia de Camburi, Vitória, número 3.810 - K8 e K9. Entrada gratuita até 19h.
Calourada da Engenharia UFES
A partir das 17h, na Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 140 (pista meia) e R$ 280 (pista inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Baile na Pink
Com DJ Lukão, Anderson Baduh, Cariello, Ayro e DJ Ml da Vila, a partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy meia) e R$ 100 (área vip meia), à venda no site da Zig Tickets.
Balada Do Maycon
Com Maycon Sarmento e DJ Will, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zig Tickets.
Helipa
Isaque Gomes, Gabriel Pratti, Edin, Dodô, Tonin e Peteres DJ, a partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 25 (pista) e R$ 45 (camarote), à venda no site da Zig Tickets.
Boteco Sertanejo
Com Amigos da Cana (Ravelly e Felipe Brava), Pagode da Praia, DJ Klebin e DJ Jota Vianna, a partir das 18h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zig Tickets.
Roda do Mãe Joana + SambaJr e ChoppSamba
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda na Zig Tickets.
Hajaxé na Selva
Com Flavinha Mendonça e Bloco Amigos da Onça, a partir das 16h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zig Tickets.
Fluente 12 anos
Com Ricardo Goii, a partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40
Art Rave
Com Pegnor, Lunnão, Mike e Cybertrans. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Tay Day
Especial Taylor Swift. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até meia-noite, com nome na lista), R$ 20 (até meia-noite) e R$ 25 (após o horário).
Wanted Pub
Com Bruno Macedo, Bianca Védova e Jenifer. A partir das 21h, na Wanted Pub Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2 do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, "aerialistas", força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web
Som no Praia
Show ao vivo com Ciça Chadô. Na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Chegada do Papai Noel no Shopping Mestre Álvaro
Programação: 16h, concentração e fotos; 17h, cortejo de Natal com banda e personagens; 18h, espetáculo teatral com o tema Natal Congelante; 18:30, Chegada do Papai Noel. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Evento gratuito. Decoração de Natal com o tema "Uma aventura polar" e trenzinho. Horário: de acordo com horário de funcionamento do shopping. Visitação gratuita. Passeio no trenzinho: R$ 10 para duas voltas.
Puxadinho Moxuara - Vibe de Quintal
Até domingo (12), no Espaço Multiuso, piso L4, do Shopping Moxuara, Cariacica. A partir das 18 horas. Entrada gratuita. Programação: Pele Morena, a partir das 20 horas.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que retrata o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes à arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro. A mostra reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria. As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda a sexta, das 10h às 18h; sábado, das 10h às 14h. Entrada gratuita.