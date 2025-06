Quinta (5) tem arraiá, Mostra Sesc de Cinema e samba ao vivo no ES

Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa

A exposição “Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa” traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. A mostra inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Data: 10 de maio a 17 de agosto. Horário: Segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 21h. Ingressos: Inteira: R$ 100. Meia-entrada: R$ 50 (válida para estudantes, professores, idosos, PCDs, entre outros). Ingressos disponíveis no site Museu Egito e Roma. Local: Shopping Praia da Costa – Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.