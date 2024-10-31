Quinta (31) com noite de jazz em Vitória e festival gastronômico em Colatina

Shows
Última Quinta com Terra BrasilES Jazz Band
A Terra BrasilES Jazz Band, é liderada pelos músicos Marcelo Coelho (saxofone) e Bruno Santos (trompete). A partir das 20h, no Brizz Bar. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá. Entrada: Franca até as 19h30, após, couvert artístico de R$ 20.
Festas e baladas
Closy de Terror
Com Tirza, Ysa, Luna Ross e Martinelle, na Bolt, a partir das 22h. Entrada gratuita até 1h, após R$ 20 convertido em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Quinta do Barla
No Barlavento, a partir das 19h. Entrada: R$ 25 até às 21h (com nome na lista). Avenida Dante Michelini, Quiosque 1, Jardim da Penha, Vitória.
Misturadinho
Com SambaDM e Samba JR, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Samba Raiz
Com Átila Ibilê, partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Dia de Halloween
Com DJs, drinks especiais e entrada gratuita até 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Especial
CasaCor Espírito Santo 2024
A 28ª edição da CasaCor Espírito Santo acontece de 25 de setembro a 17 de novembro, no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi. A mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo terá 25 ambientes criados por 33 profissionais inspirados no tema “De Presente, o Agora”. Funcionamento: de terça a sábado das 14h às 21h. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Ingresso: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia). Crianças até 10 anos não pagam, à venda no site oficial da CasaCor.
Boteco Colatina 2024
Quando: de hoje a 6 de novembro, em 20 bares e botecos do município de Colatina. Quanto: R$ 54,90 o petisco do festival (com cerveja de cortesia/Spaten). Festa de encerramento: de 7 a 9 de novembro de 2024, na área verde da Avenida Beira Rio, com show de Alemão do Forró e outras atrações. Ingressos à venda pelo site LeBillet. Veja a matéria de HZ.
Lançamento do livro “A Grande Beleza”
A obra reúne imagens de diversas edições da mostra pelo Brasil, destacando os ambientes que marcam a trajetória do evento. De Pedro Ariel, a partir das 18h, na Arena CASACOR.
Boulevard Gran Fiesta
De quinta (31) até domingo (3), no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Na quinta, com Ubando (21h). Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Horários: quinta e sexta: 17h às 0h e sábados e domingos: 17h às 01h. Entrada Gratuita.
Música ao vivo
Jazz na Curva
Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Corta Jaca
No Bar Pimenta Carioca, a partir das 18h30. Couvert não divulgado. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.
Pub 426
Com Ubando, às 19h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Quinta Instrumental
Na Casa Caipora. Casa aberta das 18h às 24h. Rua Nestor Gomes, 168, Vitória.
Exposições
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Do Caixeiro Viajante à Representação Comercial
Uma das profissões mais antigas do mundo, a Representação Comercial, será homenageada com a exposição. De 21 de outubro a 1 de novembro, no Espaço de Artes Elpídio Malaquias, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Diversão
Parque Castelo
Circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Valor: R$ a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque de brinquedos infláveis está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
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