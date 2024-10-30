Confira os vencedores do 3° Prêmio da Música Capixaba

O Teatro da Ufes, em Vitória, foi palco de uma noite de gala dedicada à celebração da música capixaba durante o 3º Prêmio da Música Capixaba. O evento reuniu artistas, produtores, entidades e outros profissionais técnicos do Espírito Santo, destacando os talentos locais em 26 categorias.
“Mapeamos 65 álbuns e 85 EP's capixabas lançados em 2023, o que mostra que a nossa produção musical é muito rica. Então obrigado por estarem conosco nesse momento que reconhece os talentos da música capixaba” disse o diretor da MM Projetos Culturais e realizador do prêmio, Daniel Morelo.
O ponto alto da cerimônia foi uma homenagem ao músico Alexandre Lima, que teve suas canções tocadas ao longo da premiação. Amigos e parceiros, como Gabriel O Pensador, Zé Geraldo, Amaro Lima e Gustavo Macacko, enviaram vídeos prestando suas homenagens ressaltando a contribuição de Alexandre para a cultura capixaba. O músico André Prando emocionou o público com performances de "Água de Benzer" e "Festa no Céu".
A família de Alexandre Lima, representada por sua mãe dona Vera e suas filhas Sofia e Mariana, subiram ao palco para receber a homenagem. “Só tenho a agradecer, estou muito emocionada. Se não fosse esse mar de gente me empurrando, eu não sei o que seria de mim”, disse Vera Lima.
Confira os premiados deste ano:
- Álbum: Cesar MC - "Ligações estranhas"
- Capa: WI - "Elevado" - Artista Visual: WI
- Composição: Dan Abranches - "Nem todo Ouro"
- EP: Ada Koffi - "Entrelaçar" e Budah - "Budah"
- Música: Caju - "Sinestesia"
- Videoclipe: Ada Koffi - "Água Salgada" - Direção: Wyucler Rodrigues
- Espetáculo: Luiza Dutra - "Meu canto"
- Artista Solo ou Duo: Budah
- DJ: DJ Gegeo
- Grupo/Banda: Dead Fish
- Impacto Social através da Música: Instituto Serenata de Favela
- Instrumentista: Thayza Pizzolato
- Intérprete: Anastácia
- Intérprete de Libras: Sunshine Zanoni
- Destaque LGBTQIAPN+: Afronta
- Linguagens Urbanas: Karolla DJ
- Produção Musical: Rodolfo Simor e JaySant'
- Revelação: Caju
- Destaque Vozes Negras: Sthelô
- Diretor de Palco: Viturino
- Técnico de luz: Julio Sunderhus
- Luthier: Pablo Moá e Waldez
- Produção Executiva: Sandrinha
- Roadie: Eskerda
- Técnico de áudio estúdio: Igor Comério
- Técnico de áudio palco: Igor Baba