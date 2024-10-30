Confira os vencedores do 3° Prêmio da Música Capixaba

Budah no 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay/Divulgação

O Teatro da Ufes, em Vitória, foi palco de uma noite de gala dedicada à celebração da música capixaba durante o 3º Prêmio da Música Capixaba. O evento reuniu artistas, produtores, entidades e outros profissionais técnicos do Espírito Santo, destacando os talentos locais em 26 categorias.

“Mapeamos 65 álbuns e 85 EP's capixabas lançados em 2023, o que mostra que a nossa produção musical é muito rica. Então obrigado por estarem conosco nesse momento que reconhece os talentos da música capixaba” disse o diretor da MM Projetos Culturais e realizador do prêmio, Daniel Morelo.

O ponto alto da cerimônia foi uma homenagem ao músico Alexandre Lima, que teve suas canções tocadas ao longo da premiação. Amigos e parceiros, como Gabriel O Pensador, Zé Geraldo, Amaro Lima e Gustavo Macacko, enviaram vídeos prestando suas homenagens ressaltando a contribuição de Alexandre para a cultura capixaba. O músico André Prando emocionou o público com performances de "Água de Benzer" e "Festa no Céu".

A família de Alexandre Lima, representada por sua mãe dona Vera e suas filhas Sofia e Mariana, subiram ao palco para receber a homenagem. “Só tenho a agradecer, estou muito emocionada. Se não fosse esse mar de gente me empurrando, eu não sei o que seria de mim”, disse Vera Lima.

Família de Alexandre Lima recebe homenagem no 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay/Divulgação

Confira os premiados deste ano:

Álbum : Cesar MC - "Ligações estranhas"

Cesar MC - "Ligações estranhas" Capa: WI - "Elevado" - Artista Visual: WI

WI - "Elevado" - Artista Visual: WI Composição: Dan Abranches - "Nem todo Ouro"

Dan Abranches - "Nem todo Ouro" EP: Ada Koffi - "Entrelaçar" e Budah - "Budah"

Ada Koffi - "Entrelaçar" e Budah - "Budah" Música: Caju - "Sinestesia"

Caju - "Sinestesia" Videoclipe: Ada Koffi - "Água Salgada" - Direção: Wyucler Rodrigues

Ada Koffi - "Água Salgada" - Direção: Wyucler Rodrigues Espetáculo: Luiza Dutra - "Meu canto"

Luiza Dutra - "Meu canto" Artista Solo ou Duo: Budah

Budah DJ: DJ Gegeo

DJ Gegeo Grupo/Banda: Dead Fish

Dead Fish Impacto Social através da Música: Instituto Serenata de Favela

Instituto Serenata de Favela Instrumentista: Thayza Pizzolato

Thayza Pizzolato Intérprete: Anastácia

Anastácia Intérprete de Libras: Sunshine Zanoni

Sunshine Zanoni Destaque LGBTQIAPN+: Afronta

Afronta Linguagens Urbanas: Karolla DJ

Karolla DJ Produção Musical: Rodolfo Simor e JaySant'

Rodolfo Simor e JaySant' Revelação: Caju

Caju Destaque Vozes Negras: Sthelô

Sthelô Diretor de Palco: Viturino

Viturino Técnico de luz: Julio Sunderhus

Julio Sunderhus Luthier: Pablo Moá e Waldez

Pablo Moá e Waldez Produção Executiva: Sandrinha

Sandrinha Roadie: Eskerda

Eskerda Técnico de áudio estúdio: Igor Comério

Igor Comério Técnico de áudio palco: Igor Baba