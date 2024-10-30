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Música

Confira os vencedores do 3° Prêmio da Música Capixaba

Evento reconhece os principais nomes da música capixaba. Veja a lista dos vencedores, que tem nomes como Budah, Luiza Dutra e Dan Abranches
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 14:55

Budah no 3º Prêmio da Música Capixaba
Budah no 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay/Divulgação
O Teatro da Ufes, em Vitória, foi palco de uma noite de gala dedicada à celebração da música capixaba durante o 3º Prêmio da Música Capixaba. O evento reuniu artistas, produtores, entidades e outros profissionais técnicos do Espírito Santo, destacando os talentos locais em 26 categorias.
“Mapeamos 65 álbuns e 85 EP's capixabas lançados em 2023, o que mostra que a nossa produção musical é muito rica. Então obrigado por estarem conosco nesse momento que reconhece os talentos da música capixaba” disse o diretor da MM Projetos Culturais e realizador do prêmio, Daniel Morelo.
O ponto alto da cerimônia foi uma homenagem ao músico Alexandre Lima, que teve suas canções tocadas ao longo da premiação. Amigos e parceiros, como Gabriel O Pensador, Zé Geraldo, Amaro Lima e Gustavo Macacko, enviaram vídeos prestando suas homenagens ressaltando a contribuição de Alexandre para a cultura capixaba. O músico André Prando emocionou o público com performances de "Água de Benzer" e "Festa no Céu".
A família de Alexandre Lima, representada por sua mãe dona Vera e suas filhas Sofia e Mariana, subiram ao palco para receber a homenagem. “Só tenho a agradecer, estou muito emocionada. Se não fosse esse mar de gente me empurrando, eu não sei o que seria de mim”, disse Vera Lima.
Família de Alexandre Lima no 3º Prêmio da Música Capixaba
Família de Alexandre Lima recebe homenagem no 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay/Divulgação
Confira os premiados deste ano:
  • Álbum: Cesar MC - "Ligações estranhas"
  • Capa: WI - "Elevado" - Artista Visual: WI
  • Composição: Dan Abranches - "Nem todo Ouro"
  • EP: Ada Koffi - "Entrelaçar" e Budah - "Budah"
  • Música: Caju - "Sinestesia"
  • Videoclipe: Ada Koffi - "Água Salgada" - Direção: Wyucler Rodrigues
  • Espetáculo: Luiza Dutra - "Meu canto"
  • Artista Solo ou Duo: Budah
  • DJ: DJ Gegeo
  • Grupo/Banda: Dead Fish
  • Impacto Social através da Música: Instituto Serenata de Favela
  • Instrumentista: Thayza Pizzolato
  • Intérprete: Anastácia
  • Intérprete de Libras: Sunshine Zanoni
  • Destaque LGBTQIAPN+: Afronta
  • Linguagens Urbanas: Karolla DJ
  • Produção Musical: Rodolfo Simor e JaySant'
  • Revelação: Caju
  • Destaque Vozes Negras: Sthelô
  • Diretor de Palco: Viturino
  • Técnico de luz: Julio Sunderhus
  • Luthier: Pablo Moá e Waldez
  • Produção Executiva: Sandrinha
  • Roadie: Eskerda
  • Técnico de áudio estúdio: Igor Comério
  • Técnico de áudio palco: Igor Baba
3º Prêmio da Música Capixaba, na Ufes
O público no 3º Prêmio da Música Capixaba, na noite desta terça (29), na Ufes Crédito: Claudio Postay/Divulgação

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