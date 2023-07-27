Quinta (27) com festival de vinho em Vila Velha e OSES em Cachoeiro; confira agenda

Músicas ao vivo
Pagode dos Amigos
Com Raul Mesquita, Lucas Abreu, Plínio Pessotti, Átilla Diniz, Luca Gagetti e Marcinho Auguzto. Edição especial do aniversário do clube Álvares Cabral, com participação da banda Casaca e DJ XL. A partir das 19h, no canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
MPB e homenagem a Rita Lee
Com Bruna Perê e convidados, no Casa de Bamba. Edição de aniversário de 11 anos. A partir das 20h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Jazz na Curva
Com Victor Humberto, das 17h às 21h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Quase Sexta
Com Rômulo Arantes, Ivan e Matheus, Pedro e Lucas no Wanted Pub, a partir das 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro 35, Vitória.
Baladas e Festas
Amigos da Cana
Com Reder Matos, Allan Vieira, Ravelly, Felipe Brava e Renan di Castro, no Boteco do Júnior. A partir das 20h. Av. Saturnino Rangel Mauro 1302, Itaparica, Vila Velha. Couvert R$ 9,99, até meia-noite.
PagoFunk
Com grupo Frenessy, DJ K1 de Vila Velha, DJ GB e DJ Yuri, no Correria Music Bar, a partir das 23h. Av. Est. José Júlio de Souza 740, Vila Velha. Entrada gratuita.
Close de Quinta
Com os DJs Cosme, Pegnor e Paraguassu, na Bolt. Das 23h às 5h. Rua Darcy Grijó 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: entrada franca para os 50 primeiros, após R$ 20.
Festivais
Festival Internacional Dança em Trânsito
Em sua 21ª edição, o festival reúne apresentações artísticas, formação, capacitação, reflexão e intercâmbio entre grupos de dança de diversas cidades do Brasil e do mundo. Até 30 de julho. em teatros e espaços públicos nas cidades de Colatina, Baixo Guandu, Vitória e Vila Velha. Nesta quinta (27), em Baixo Guandu, a partir das 19h, na Praça São Pedro. Av. Carlos Medeiros, 1-91, Baixo Guandu. Programação: VOCÊ DEVERIA FICAR (15 min) - Christian Moyano (Montevidéu, Uruguai) COREOGRAFIA criada para profissionais de Belo Horizonte/MG (10 min) -Nicole Seiler (Lausanne, Suíça) COREOGRAFIA criada para profissionais de Vitória e Vila Velha/ES (10 min) - Mário Nascimento (Manaus/AM) UMBIGO DO SONHO (23 min) - Fábio Costa (Brumadinho/MG) COREOGRAFIA criada para participantes de Colatina/ES (10 min) -Larissa Ramalho (Macapá/AP).
Festival de Vinho
Até domingo (30) acontece o festival de vinho do Boulevard Shopping, em Vila Velha, com uma ampla variedade de rótulos da bebida, cervejas artesanais e shows com artistas capixabas e de renome nacional. Nesta quinta (27), das 17h às 23h, show da banda Macucos, Rod. do Sol 5000, Vila Velha. Entrada gratuita.
POCAR Festival de Cultura
Até domingo (30), Conceição da Barra, no Norte do Estado, recebe o tradicional festival com mais de 30 atrações. Nesta quinta (27), Cozinha Industrial, às 15h: Espetáculo Era Solo que me Faltava - Lacarta Circo Teatro; Praça da Matriz até a Beira do Cais, às 20h: Cortejo da Chegança, Jongo de São Cosme e Damião, Jongo de Nossa Senhora Aparecida, Malê Dixieland e Artistas Convidados; Beira do Cais, às 20h30: Cerimônia de Abertura e pintura ao vivo com Henrique Selva Manara, Homenagem à Mestra Gessi Cassiano, Marcelino Xibil Ramos, Mostra dos alunos do Instituto Cultural Tambor de Raiz e Palco Maria Fumaça; Às 21h: Show Los Durísimos del Barrio Salsa Orquesta; Beira do Cais, às 23h30: Show De Viola e Rabeca, Jeferson Leite e Rafael Gonzá. Evento gratuito.
Festival de Cinema de Santa Tereza
Até sábado (29), a região serrana do estado promove inúmeras mostras de filme, rodas de conversa com cineastas, lançamentos de livros, palestras, shows musicais e desfile de moda, entre outras atrações. No auditório do SENAC (Rua Bernardino Monteiro). Nesta quinta (27), às 8h, abertura e Mostra "A escola vai ao cinema"; às 14h30, roda de conversa com cineastas; às 16h, lançamento de livros, às 17h10, Mostra Augusto Ruschi, e, às 19h20, Mostra Beija-Flor. Evento gratuito.
Festival de Capoeira Familiar
Acontece até sábado (29) no APAE de Domingos Martins o festival de capoeira, que tem por objetivo proporcionar a vivência das várias manifestações culturais, dentre elas o samba de roda, o Maculelê, Puxada de rede e a dança alemã. O evento terá participação do Grupo de Capoeira Senzala. Rua Pedro Saleme, 63, Parque Alpina, Domingos Martins. Nesta quinta (27), às 9h30, aula com mestre Rodriguinho para alunos da APAE e convidados, e às 19h, roda de divulgação do evento na rua de lazer.
Festa do Colono de Santa Maria de Jetibá
Até domingo (30) acontece a tradicional festa movimentando toda a região de montanhas do Espírito Santo com shows acontecendo no centro do município, no Pátio de Festas. Entre os convidados especiais de 2023, estão Bruno & Barreto e Lucas Lucco. Nesta quinta (27), às 15h, sessão solene em homenagem aos Colonos e Entrega de Títulos, na Câmara de Vereadores; às 19h, Grupo Sob Controle (Bloco Cachorro Preto e Bloco Cabra Malte), no Tablado; às 22h, Isaac Moreira e banda. Entrada franca.
Festival de Inverno de Sanfona e Viola
Até domingo (30) acontece a 25ª edição do festival em São Pedro do Itabapoana (Mimoso do Sul) que reúne atrações musicais locais e nacionais, oficinas, workshops musicais e concursos instrumentais. As atrações musicais acontecem no Tablado Capital, situado na praça central do sítio histórico, Palco Passarela das Pedras (na ladeira das pedras) e no Palco Grinalson Medina (na praça de eventos). Nesta quinta (27), missa de Ação de Graças em comemoração aos 25 anos do festival na Igreja São Pedro de Alcântara, às 19h. A partir das 20h, no palco capital, shows de Valdeir do Acordeon, Gean de Oliveira e Geovane, Jessé Pimenta e Trio Clandestino. Evento gratuito.
Espetáculos
Filme Système K
Transmitido pelo Sesc Glória, às 18h20, o título aborda um grupo de artistas que visa democratizar a cultura em uma grande metrópole, onde o setor costuma se destinar apenas aos mais afortunados. Até 29 de julho. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória. Ingressos gratuitos na bilheteria do Sesc e no site sescgloria.lets.events
Concerto Itinerante em Cachoeiro de Itapemirim
A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo vai ao sul do estado com sua agenda de apresentações na "Série ES". Sob a regência do maestro Helder Trefzger, a Oses interpretará um repertório de clássicos atemporais, como a conhecida obra "Peer Gynt, Suite nº 1", do compositor Edvard Grieg, e a abertura da ópera, “O Guarani”, de Carlos Gomes. A partir das 20h, na catedral de São Pedro. Rua Barão de Itapemirim, 36, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
Banda Máquina do Tempo
Com setlist recheado de sucessos, como "Love of My Life", do Queen, e "Stayin' Alive", do Bee Gees. A partir das 20h, na Chácara Flora, o espaço verde do Steffen. Rodovia ES-010, KM 4,5, Serra. Ingressos: R$ 150, à venda no site Lebillet. Informações pelo WhatsApp: (27) 99994-6535.
Diversão
Vila Trampolim Park
Todos os dias no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Brinquedolândia
Até dia 29 de agosto na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Valores: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, a partir das 15 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área de eventos externa do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horários de funcionamento: segunda a sexta, de 18h às 22h; sábado, domingo e feriados, de 16h às 22h. Valores: passaporte para brincar à vontade. Sábado, domingo e feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Até o dia 31 de agosto, o Happy On Ice, uma congelante e divertida atração que encanta adultos e crianças a partir de cinco anos, ficará no Boulevard Shopping, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. O acesso à pista de patinação será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.
Espaço Mundo Bita
Até 13 de agosto, no 1º piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 35 para 30 minutos de permanência. R$ 1 por minuto excedente.
Fun City da Hello Kitty e Amigos
Atração para crianças de 1 a 12 anos, até 30 de julho, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 30 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente será cobrado o valor de R$ 1. Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, superpiscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
ZigZag Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca-carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área externa do shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horários de Funcionamento: Segunda a sexta, das 18h às 22h; Sábado, domingo e feriados, das 16h às 22h. Ingressos: Segunda a sexta por R$ 40; Sábado, domingo e feriados por R$ 50. Todos pagam meia. Ingresso individual: 1 brinquedo por R$ 10.
Super Star Circus
Até 30 de julho. Mundo Disney no Circo, no estacionamento do Boulervard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. De segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h; domingo, às 16h, 18h e 20h. Ingressos: Adultos, R$ 19,99, e crianças, R$ 9,99.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Valor: R$ 40. A cada minuto excedente haverá um acréscimo de R$ 1. Crianças de até um metro podem brincar com o responsável maior de idade, que terá entrada grátis.
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, até 30 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.
Exposições
E eu, Mulher Preta?
Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória, clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita até 12 de agosto. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábados e feriados, das 10h às 16h.
Mulheres Artistas
Exposição de artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu), na Ufes. Av. Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 17h. Até 1º de setembro. Entrada gratuita.
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 10 de setembro. Funcionamento de terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Diário de Viagem
Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Sobre Livros
Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita.
Memórias em Cores
Exposição coletiva em comemoração aos 488 anos de Vila Velha com obras de Ângela Gomes, Erminda Breda, Mariana Caldeira, Nely Pinheiro e Molga. Em cartaz na Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha. Até o dia 30 de julho. Visitação de terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Até 26 de novembro. Horário de visitação: terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos pelo link linktr.ee/maesmuseu.
Descarrilho
Mostra que aborda sensações de artistas através de passeios de trem de Vitória a Minas. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Até dia 13 de agosto. Horário de visitação: segunda a sexta, das 10h às 18h; e sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Documentação em Obra
Produção do acervo de arte contemporânea capixaba na galeria de artes da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Horário de funcionamento: de 9h às 12h e de 13h às 17h, nas segundas, terças, quartas e sextas. Nas quintas, de 9h às 12h e de 13h às 20h. Agendamentos pelo email: [email protected]
Cerames Somos NÓS
A exposição visa respeitar e valorizar a identidade artística dos membros associados dos Ceramistas do Espírito Santo. Os perfis são distintos considerando inúmeras questões como visões de mundo e suas peculiaridades, porém, possuem em comum a cerâmica como mola propulsora da vida. Até 23 de setembro, na Casa Porto das Artes Plásticas. Horário de visitação: de segunda à sexta-feira das 10h às 18h30 e aos sábados das 10h às 14 h. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada gratuita.