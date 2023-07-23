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Estágio Pop estreia quadro de batalha de fãs de divas pop

Neste episódio, dois fãs fervorosos de Taylor Swift e Lady Gaga travam um "embate" para defenderem suas "ídolas"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 10:00

Depois de um curto período de "férias", o Estágio Pop voltou com tudo! Neste episódio, nossos estagiários favoritos, Arthur Bigby e Luisa Hybner, estreiam o "Batalha de Fãs", um quadro especialmente pensado para quem ama acompanhar divas da música pop.
Estágio Pop estreia quadro mostrando desafios de fãs de divas da música pop
Estágio Pop estreia quadro mostrando desafios de fãs de divas da música pop Crédito: Reprodução
Dessa vez, os fãs de carteirinha que participaram foram o "swiftie" Carlos Eduardo Gerhardt e o "little monster" Vinícius Ruzzene. Durante o bate-papo, eles contaram por que começaram a acompanhar o trabalho de Taylor Swift e Lady Gaga e também tiveram que defender suas "ídolas" de críticas da internet. Confira: 

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