Estágio Pop estreia quadro de batalha de fãs de divas pop

Depois de um curto período de "férias", o Estágio Pop voltou com tudo! Neste episódio, nossos estagiários favoritos, Arthur Bigby e Luisa Hybner, estreiam o "Batalha de Fãs", um quadro especialmente pensado para quem ama acompanhar divas da música pop.

Dessa vez, os fãs de carteirinha que participaram foram o "swiftie" Carlos Eduardo Gerhardt e o "little monster" Vinícius Ruzzene. Durante o bate-papo, eles contaram por que começaram a acompanhar o trabalho de Taylor Swift e Lady Gaga e também tiveram que defender suas "ídolas" de críticas da internet. Confira: