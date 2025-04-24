Quinta (24) no ES tem festivais gastronômicos, Duo Severino e peças no Sônia Cabral

Giros é um solo teatral que atravessa as memórias de três gerações de mulheres de uma mesma família, revelando seus deslocamentos pelo Nordeste, Sudeste e Norte do Brasil em busca de melhores condições de vida. A narrativa se desenrola em espirais, onde passado e presente se entrelaçam em uma cronologia própria, costurando a ficção à realidade. O espetáculo integra a programação do 1° Festival de Artes Cênicas do Teatro Du Beco, que acontece de 24 a 27 de abril. Horário: 21h. Ingressos: R$ 20 (meia) R$ 40 (inteira), pelo site Sympla. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo Sala Milton Henriques, Centro, Vitória.

