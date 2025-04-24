Quinta (24) no ES tem festivais gastronômicos, Duo Severino e peças no Sônia Cabral

Shows
Projeto Ensaios
O Projeto Ensaios, desenvolvido pela produtora cultural Ruth Rangel no Espaço Cultural Thelema, encerra o mês de abril com a apresentação do Duo Severino, nesta quinta-feira, 24, às 20h. Horário: a partir das 20h. Entrada: gratuita. Local: Espaço Thelema. Endereço: Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.
Especial
Feira Conexão Digital de Inovação Agro
Zaqueu e Zebedeu, dupla de sucesso que fala sobre o campo com muito humor e autenticidade, vai apresentar o painel “Influenciadores no Agro”, nesta quinta-feira (24). Horário: às 15 horas. Entrada: gratuita. Local: Feira Conexão Digital de Inovação Agro. Parque de Exposições de Vargem Alta. Endereço: Rua Ver. Pedro Israel David, Vargem Alta.
Torresmofest Vila Velha
Além de muito torresmo, o festival traz na programação shows musicais e lazer infantil, sempre das 12h às 23h. A estrutura será de 4.500 m², em área aberta com espaço kids. Horários: das 12h às 23h. Data: de 24 a 27 de abril. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.
Torresmofest Linhares
Além de muito torresmo, o festival traz na programação shows musicais e lazer infantil, sempre das 12h às 23h. Data: de 30 de abril a 4 de maio. Local: Shopping Pátiomix Linhares. Endereço: Avenida Cerejeira, 300, Movelar, Linhares. Horários: das 12h às 23h. Entrada gratuita. Veja a matéria completa de HZ.
5ª Festival Sabores & Canções
Em 13 bares e restaurantes, os pratos criados exclusivamente para o evento serão vendidos a um preço padrão: R$ 84,90, com direito a uma cerveja long neck de cortesia por pedido. As porções são todas individuais. Data: de 22 de abril a 14 de maio de 2025. Local: Colatina. Confira a lista completa dos bares participantes e mais informações aqui.
Festas e baladas
Quinta Proibida
A partir das 22h, o FLOW entra no clima do funk e transforma a noite em uma verdadeira experiência sonora. Se você gosta de batidas marcantes, clima envolvente e muita energia, essa é a sua quinta! Line up: Gabriel Pratti, Podolski, LC do TB, LT de VV. Ingressos (1° lote): R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), pelo site Zig Tickets. Horário: a partir das 22h. Local: FLOW Lounge Bar. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória.
Closy
Pop, Electro, Pop BR, Closy Hits com Sofia, Jinx, Nand, Jr. Horário: a partir das 22h. Entrada: gratuito até 0h, após R$ 20 revertido e consumação. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Música ao vivo
Rock Delas
Com 90 & tal, no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Jazz na Curva
Apresentação ao vivo de jazz com Daria Obraztsova. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Projeto Pagode de Bamba
Samba e pagode na Casa de Bamba. Entrada: couvert divulgado no Instagram do estabelecimento. Horário: a partir das 18h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Enredo Botequim
Samba com Rodrigo Nogueira, Cecitõnio Coelho e Thiago Pedrolli no Enredo Botequim. Horário: a partir das 17h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Terrabrasiles
Terrabrasiles Jazz Band faz tributo a Amy Winehouse part. Naju. Horário: 20h. Couvert: R$ 20. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Teatro
Giros
Giros é um solo teatral que atravessa as memórias de três gerações de mulheres de uma mesma família, revelando seus deslocamentos pelo Nordeste, Sudeste e Norte do Brasil em busca de melhores condições de vida. A narrativa se desenrola em espirais, onde passado e presente se entrelaçam em uma cronologia própria, costurando a ficção à realidade. O espetáculo integra a programação do 1° Festival de Artes Cênicas do Teatro Du Beco, que acontece de 24 a 27 de abril. Horário: 21h. Ingressos: R$ 20 (meia) R$ 40 (inteira), pelo site Sympla. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo Sala Milton Henriques, Centro, Vitória.
Cálice
Sinopse: Primeiro, Segundo e Terceiro estão aprisionados. Eles entram em conflito após se tornarem imortais e travam um embate verbal e físico diante do Cálice, artefato de grande poder que lhes deu a vida eterna. Os três tecem uma história conduzida em desespero, obediência, loucura e êxtase, até que possam decidir pela aceitação ou negação do poderoso objeto. Horário: 20h. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), pelo site Sympla. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo Sala Milton Henriques, Centro, Vitória.
Cinema
Cine Sesc
Sessões de cinema com: Estou me guardando para quando o carnaval chegar (12h30), Historietas Assombradas – O Filme (14h), Pequenos Guerreiros (15h30), Correndo Atrás (17h30), Golias (18h30). Data: até 3 de maio. Valores: Gratuito. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal
Circo com atrações inéditas e estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Funcionamento: terça à sexta, também às 20 horas. Final de semana: às 15h, 17:30 e 20h e todo mundo paga meia. Ingressos: a partir de R$ 25 (meia). Endereço: Avenida Norte Sul, Santa Luzia, Serra. Ao lado do Parque da Cidade.
Exposição
Exposição fotográfica Festa da Fé
A mostra reúne 60 fotografias em preto e branco, captadas por André Dias, Adessandro Reis, Danilo Martins e Everton Thiago, que documentam momentos marcantes das edições da Festa da Penha entre 2020 e 2024. Entrada: gratuita. Funcionamento: entre os dias 16 e 28 de abril, das 10h às 22h. Local: Entrada D do Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Museu das Ilusões
O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Local: Shopping Vila Velha. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Lições de Escultura
Exposição "Lições de Escultura". Período: até 22 de junho. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Pele abissal
Em sua obra, Marcos aborda as relações que a presença do corpo cria nos territórios urbanos e naturais, discutindo os diferentes tipos de paisagem construídas ou desfeitas nesse encontro entre o corpo e o território. Entrada gratuita. Período em cartaz: 19 de março a 18 de maio. Horário de funcionamento: terça à sexta (10h às 18h), sábados, domingos e feriados (10h às 16h). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Diversão
Xperience
Exposição interativa gratuita, que une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões. Horário: das 11h às 21h. Entrada: Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping). Data: até 30 de abril. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: até 27 de abril. Bilheteria: a partir de R$ 40. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fazendinha do Chico Bento
O espaço transporta crianças e adultos para o universo rural do caipira mais famoso dos quadrinhos brasileiros, criado por Mauricio de Sousa. Data: até 30 de abril. Horários de funcionamento: segunda a sábado: das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h. Local: Praça de Eventos, piso L2. Ingressos: a partir de R$ 40 por 30 minutos.
Fire Jump
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Funcionamento: todos os dias. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.