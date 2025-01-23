Quinta (23) com show de Casaca, teatro infantil e sessões gratuitas de cinema

Shows
Delírio Tropical
O que é? Shows de Anos 60-80 (MPB-Jazz & Contracultura Capixaba). Atrações: DJ residente - Karine e as Bolachas (16h30), Carlos Papel & O Quarto Crescente part. Alexandre Borges (18h30), Aurora Gordon part. Paulo Branco & Os Mamíferos (20h), Casaca (22h). Entrada: gratuita. Horário: a partir das 16h30. Endereço: Arena de Verão da Prefeitura Municipal de Vila Velha, localizada na Praia de Itapuã.
Especial
Arena de Verão de Vitória
O que é? Programação esportiva na Arena de Verão de Vitória. Programação: Yoga parceria com SOE (7h às 8h), Circuito Vix de futebol de areia (7h às 9h), Atividades recreativas (9h às 11h e 14h às 16h), Circuito Funcional (17h às 18h), Superquinta Final do Futebol de Areia (19h). Entrada: gratuita. Endereço: Arena de Verão de Vitória. Avenida Dante Michelini, 15700, Mata da Praia, Vitória.
Teatro
Se nós fôssemos peixes
O que é? Indicada para crianças a partir de 6 anos, a peça traz como referência principal a fábula de Brecht “Se os tubarões fossem homens”. Data: 23, 24 e 25 de janeiro. Horário: 19h. Ingressos: na bilheteria do Sesc Glória e na plataforma de ingressos Lets Events. Entrada: comerciário/meia-entrada R$10; conveniado R$ 13, comerciante R$ 15, inteira/público geral R$ 20. Local: Teatro Virgínia Tamanini – Centro Cultural Sesc Glória (5º andar). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória.
Festas e baladas
Closy
O que é? Festa de Pop e Eletrônico. Com Jinx, Brenne, Bravado e Faria no Bolt. Horário: a partir das 22h. Entrada: R$ 20 a noite toda. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Quinta de Férias
O que é? Noite de funk na Boate Garden. Com Pedro Schmid, Bero Costa, ML da Vila, PV do SI, Gustavo o Brabo e Belucio. Ingressos (1º lote): R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) pelo Zig.Tickets. Horário: 23h. Endereço: Avenida Champagnat, 620, Centro, Vila Velha.
Misturadinho
O que é? Junto e Misturado, SambaDM, Samba Jr. e Nesse Clima. Horário: a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Horário: 22h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Ton Convida
O que é? Stand up com Ton Nascimento e convidados no Joker Comedy Bar. Horário: 21h. Entrada: gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla. Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro, Vila Velha.
Karaokê do Correria
O que é? Karaokê com DJs e drinques especiais no Correria Music Bar. Horário: 20h. Entrada: gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Big River
O que é? Big River convida Naju (Jazz Rock, Folk, Blues) no Brizz. Horário: 20h. Couvert: R$ 10. Endereço: Brizz, Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Música ao vivo
Épico Beach Bar
O que é? Apresentação ao vivo da Gabz. Horário: 15h. Funcionamento: segunda a quinta, das 10h às 18h; sexta a domingo, das 10h às 20h. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Ilha do Boi, Vitória.
Ipanema Bar e Restaurante
O que é? Apresentação ao vivo de Dorte e Vinícius. Horário: 20h. Funcionamento: quarta e quinta, das 17h à 0h; sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h; e domingo, das 11h à 0h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória.
Pub 426
O que é? Com Ubando (rock) no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba da Lu
O que é? Apresentação ao vivo de samba. Samba com Lu. Couvert: R$ 10 por pessoa. Horário: a partir das 20h. Endereço: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Jazz na Curva
O que é? Apresentação ao vivo de Jazz com Vitor e Márcia, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Cinema
Sesc Glória
O que é? Sessões gratuitas especiais de férias no Sesc Glória. Data: 8 a 31 de janeiro (de quarta a sábado). Programação: Tarsilinha (12h30), A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília (14h30), A Ilha dos Ilús (15h), Bizarros Peixes das Fossas Abissais (17h30). Ingressos: Gratuito – Disponíveis na plataforma Let’s Events ou na bilheteria do Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Exposições
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10/02. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h; Sexta e sábado: 13h às 22h; Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Local: Shopping Mestre Álvaro.
OlharES sobre o Ziraldo
O que é? Uma mostra coletiva de ilustrações em homenagem a Ziraldo. Data: até 31 de janeiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Biblioteca do Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória.
Memória Fotográfica da Baía de Vitória
O que é? A mostra conta com 120 imagens históricas, entre desenhos e fotografias, fruto do olhar de diferentes fotógrafos que trabalharam entre 1825 e 1950 no Espírito Santo. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado. Horário: 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Levino Fânzeres, 1º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
A era da imagem analógica
O que é? Exposição imersiva. Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conheça por dentro como a mágica do registro da luz acontece e aprenda curiosidades da história da fotografia, de forma interativa. Data: até 15 de fevereiro. Funcionamento: de quarta a sábado, 10h às 20h. Entrada: gratuita. Endereço: Espaço expositivo Carlo Crepaz, 4º pavimento. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
MarAmar
O que é? Mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Exposição Transitar o Tempo
O que é? A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Entrada: Gratuita. Visitação: até 30 de março de 2025. Horário: terça a sexta, 8h às 17h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Entrada: não informado. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Diversão
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.
Diversão Montserrat
O que é? Evento de férias com a temática da Galinha Pintadinha. Neste sábado terá encontro com a personagem Galinha e pinturinha de rosto. Horário: a partir das 16h. Evento gratuito com retirada de ingresso via Sympla. Local: Shopping Montserrat.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$50,00 por 30 minutos. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
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