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Diversão

Quinta (20) com recital de piano, festival de animações e Roda de Boteco no ES

O dia ainda conta com brinquedo gigante e música ao vivo na Grande Vitória! Confira a programação completa de HZ
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 07:00

Shows

De Liszt a Rachmaninoff

Recital de piano por Paula Galama com obras de Liszt e Rachmaninoff no Palácio Sônia CabralHorário: às 19h30. Ingressos: R$ 25 (inteira), R$ 11,30 (meia). Rua São Gonçalo, 41, Centro, Vitória. Foto: Ariana Rosa.

Especial

Roda de Boteco

Até 30 de junho, o festival acontece em 40 estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A edição reúne petiscos criados exclusivamente para o evento, e todos são vendidos a R$ 59,90, com direito a uma cerveja de cortesia (Spaten/600ml). Veja a matéria completa de HZ.

Rolo II

2º Encontro de animadores independentes com sessões gratuitas de animações no Sesc Glória. Na quinta, exibição da animação "Bizarros Peixes das Fossas Abissais", às 18h20. Entrada Franca. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Festas e baladas

Closy

Com Mel, Mitt, Tonico e Jexxca no Bolt a partir das 22h. Entrada gratuita. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Selva-okê

Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.

Quinta Pode

Com o grupo D'Moleque (pagode) na Matrix a partir das 18h30. Rua Rio Branco 229, Cariacica.

Barla Rock Fest

Com a banda Ubando e o DJ Jeff Ueda no Barlavento a partir das 18h. Entrada: R$ 25 (com nome na lista, colocar através do link na bio do perfil @barlaventovix). Avenida Dante Michelini, K1, Vitória.

Misturadim

Com Junto & Misturado, Samba Jr, Sambadm, Pele Morena e DJ Fabrício V  no Gordinho Praia do Canto a partir das 21h. Entrada gratuita até às 22h. Pista: R$ 30. VIP: R$ 50. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Música ao vivo

Jorge, Caetano & Gil

André Carvalho canta Jorge, Caetano & Gil na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. 

The Crew + Lais Duarte

Apresentação de rock com The Crew e Lais Duarte no Pub 426 a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Projeto Quinta D'elas

Samba raiz, samba bossa e samba forró no Enredo Botequim, a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Quinta é quase sexta

Com Gustavo Braz na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h30. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Jazz na Curva

Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Quinta Nobre

Com Marcelo Ribeiro e banda no Oasis Beach Club a partir das 19h30. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.

Boteco Boa Praça

Com Tati Azevedo (forró) no Boteco Boa Praça a partir das 19h. Couvert: R$ 9,90. Rua João da Cruz, 485, LOJA 1, Praia do Canto, Vitória.

Cinema

Levante

Sinopse: Sofia é uma jovem atleta que descobre estar grávida às vésperas de um campeonato de vôlei decisivo para sua carreira como esportista. Na tensão do momento, ela só tem uma certeza: não pode virar mãe. Horário: 15h. Duração: 100 minutos. Campus de Goiabeiras da Ufes - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

La Chimera

Sinopse: Ambientada na zona rural da Toscana da década de 1980, Arthur é um jovem arqueólogo que se envolve com um grupo de ladrões de túmulos repletos de relíquias da era etrusca, que se dedica à venda desses objetos ao mercado de arte. Horário: 17h. Duração: 130 minutos. Campus de Goiabeiras da Ufes - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

A Serena Onda que o Mar me Trouxe

Sinopse: A Serena Onda que o Mar me Trouxe é um documentário que retrata a uma viagem pela própria história de Edson Pereira, diretor do longa. Ele revista o legado do pai, um homem preto que fez dos olhares de afeto sua escola da vida. Horário: 20h. Duração: 73 minutos. Campus de Goiabeiras da Ufes - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Exposições

Massena: Um Olhar em Aquarela

Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.

Reencaixe

Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.

O Fabuloso Mundo das Cores

Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares

Abrigar-se – Novas Incorporações

Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória

Com amor

Exposição de Vania Cáus no Museu de Arte Casa Porto. Visitação: de segunda a sexta: 10 às 18h; Sábado: 10 às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro, Vitória

Diversão

Pula Pula Park

Brinquedo inflável gigante no Shopping Vila Velha. Funcionamento: de quarta-feira a sexta-feira das 16h30 às 21h30 e aos Sábados, Domingos e feriados de 15h30 às 21h30. Valor: R$ 7,27 (ingresso meia entrada criança até 36 meses), 45,45 (ingresso meia entrada autista e meia entrada), R$ 72,73 (ingresso comum), R$ 86,36 (ingresso meia entrada combo família A), R$ 127,27 (ingresso meia entrada combo família B), R$ 163,64 (ingresso meia entrada combo família C). Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra

Jurassic Rex Park

Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30/06. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Local: Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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