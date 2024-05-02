Quinta (2) com festival de torresmo, stand-up, música ao vivo e karaokê

Shows
Fernando Pedrosa
Stand-up com Fernando Pedrosa no Joker Comedy Bar, às 21h. Ingressos: R$ 50. Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro de Vila Velha
Festas e baladas
Karaokê da Selva
Especial karaokê Madonna na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória
Correria karaokê
Karaokê no Correria, a partir das 20h. Entrada gratuita. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Sdds Celebration
Pop, funk eletropop na Fluente, a partir 22h. Entrada: R$ 20 (revertida em consumação). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
Música ao vivo
Quinta Nobre
Com Alexandre Borges e Quinteto no Oasis Beach Club, a partir 19h30. Praia de Camburi, número 3810 - K8 e K9
The Crew
Com The Crew no Pub 426, a partir das 21h.Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
Casa de Bamba
MPB na Casa de Bamba, a partir das 18h. R. Gama Rosa, 154, Centro de Vitória
Boteco Boa Praça
Bianca Védova canta sertanejo no Boteco Boa Praça, a partir das 20h. Rua João da Cruz 485, LOJA 1, Praia do Canto, Vitória
Projeto Quinta D'elas
Com Alessandra Freitas, Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira no Enredo Botequim, a partir das 18h. R. Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória
Especial
Festival de torresmo
Festival gastronômico no estacionamento do Shopping Boulervard, das 12h às 22h, até o dia 5 de maio. Entrada Gratuita. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha
Diversão
Exposição Internacional – Dragões
Exposição Internacional e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha
Vila Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h até às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478
Mundo Volcano
Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 para 30 minutos
Galáxia Kids
Brinquedo composto por infláveis, cama elástica, escorregadores e piscinas de bolinhas com toda temática de galáxia e extraterrestres. Data: todos os dias, até 04/05. Horário: conforme o horário de funcionamento do shopping, segunda a sábado 10h às 22h; domingos e feriados 13h às 21h. Valor: a partir de R$ 35,00 por 30 minutos. Shopping Moxuara, piso L2. Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
Aventura Pirata
Brinquedo composto por infláveis, circuito de obstáculos com piscina de bolinhas e escorregador na temática pirata. Data: todos os dias, até 31/05. De segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados (11h as 22h) Valor: a partir de R$ 40 por 30 minutos. Shopping Montserrat, Praça de Eventos, piso L1
Exposições
Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo
Exposição na Galeria Homero Massena. De segunda à sexta, das 9h às 18h. Às quartas, das 10h às 20h. Sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no Museu de Arte do Espírito Santo. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Vira Lattes
Exposição na Galeria de Arte e Pesquisa (Ufes). Terça a Sexta, das 9h às 12h e 13h às 17h. Entrada Gratuita. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória (atrás do Teatro)
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.
ABRIGAR-SE – Novas Incorporações
Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, Museu de Arte do Espírito Santo. Até 11 de agosto. Horários: das 17h às 20h. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Arte Têxtil
Exposição artística na Casa Porto das Artes Plásticas. Entrada gratuita. Horário de funcionamento: Segunda a sexta: 10h às 18h. Sábado: 10h às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro de Vitória