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Agenda cultural

Quinta (19) com feira Artesanto, CineMarias e evento no Sesc Glória

Karaokê, exposições, música ao vivo, festas, diversão em shoppings também são opções para a quinta-feira (19)
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 08:00

Festas e baladas

Karaokê do Correria

Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Finest Hour

Jazz no Brizz, a partir das 19h30. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Closy

Pop, eletro, Pop BR e Closy Hits com Well, Pepeu, Killa e Jr no Bolt a partir das 22h. Entrada gratuita até 1h, após R$ 20 convertido em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Quinta do Barla

Com André Alvim e Jotta F no Barlavento a partir das 19h. Entrada: R$ 25 até às 21h (com nome na lista). Avenida Dante Michelini, K1, Vitória.

Música ao vivo em barzinho

Hites

Com Pura Vida no Pub 426, a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Jazz na Curva

Jazz na Curva Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Rabujah

Rabujah canta MPB no Bar Pimenta Carioca. Horário: 18h30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.

HellsBells Bar

Com Shot in The Dark no HellsBells Bar. Horário: 18h.Couvert gratuito. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória.

Especial

CineMarias

3ª Mostra CineMarias acontece de 19 a 21 de setembro na Ufes, a programação é gratuita e aberta ao público. Programação: retificação de nome e gênero (9h), ação de enfrentamento à violência (13h), credenciamento (15h30), Arte e Inteligência Artificial: subversão ou submissão? (16h), abertura oficia com homenagem a Julieta Hernández e Mãe Bernadete e Apresentação do Manifesto CineMarias (18h), exibição do Longa “LEVANTE” e Lançamento do Filme "Escrevivências, Memória e Narrativas" e debate (19h), Corpoéticas no mundo: atravessamentos e recreações de nós (21h30). Veja a matéria completa aqui.

Ocupação ZILHA

Nos dias 18, 19 e 20 de setembro, o Sesc Glória recebe o evento Ocupação ZILHA, promovido por jovens pesquisadores do LABMais. A programação promete uma rica diversidade de atividades que vão desde exibições audiovisuais até oficinas interativas e apresentações musicais inovadoras. Horário: a partir das 18h. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

ArteSanto ES

Feira Nacional do Artesanato Capixaba. Data: 13 a 22/09. Local: Praça do Papa, Vitória. Horário: de segunda a sexta - 17h às 22h, sábado e domingo - 14h às 22h. 22/09 - 14h às 20h. 

Exposições

Acervo BPES: Bilhetes e Histórias

Com entrada gratuita, a exposição “Acervo BPES: Bilhetes e Histórias” reúne diversos materiais do passado deixados - ou esquecidos - no prédio, localizado na Praia do Suá, em Vitória. Quando: até 30 de setembro. Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Onde: Avenida João Batista Parra, 165, Praia do Suá, Vitória.

35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’

A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.

Mulheres Extraordinárias

Exposição fotográfica de famílias atípicas “Mulheres Extraordinárias”. Data: 14 a 22 de setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; aos domingos de 13h às 21h. Visitação gratuita. Local: Entrada da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara.

Corpo m_e_m_ó_r_i_a

Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. A exposição permanece em cartaz até o dia 13 de dezembro de 2024, com horário de visitação entre 9h às 12h e 13h às 17h de segunda à sexta-feira. Galeria Espaço Universitário - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Praia do Canto: Memórias e afetos

De 5 de setembro a 1 de dezembro, na Casa Senac. Visitação (exceto feriados): Quarta a Sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 18h; Domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupo de até 20 pessoas): quarta a sexta (escolas) e quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Telefone (informações): 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre. Avenida Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

As Aventuras de Big e Kid

Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos

O parque está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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