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Quinta (18) com apresentações de Casaca e da Orquestra Sinfônica do ES

E não para por aí! O dia ainda conta com exposições gratuitas, festival gastronômico, festas e música ao vivo. Confira a agenda de HZ
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 08:00

Shows

Show com Igor Souza (violonista)

Com Igor Souza, Alexandre Borges, Elias Borges e Mazinho Lima no Oásis Beach Club (Orla de Camburi), às 19h30. Praia de Camburi, número 3810 - K8 e K9

Poemas Engarrafados

Com Sandrera no Auditório CEU das Artes, a partir das 19h30. Entrada gratuita. Guanabara, Anchieta, ES, 29230-000

Orquestra Sinfônica

Apresentação da Orquestra Sinfônica do ES com regência de Helder Trefzger, às 20h, no Sesc Glória. Ingressos: R$ 10 (meia), R$ 20 (inteira). Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Especial

Fuscalhaço

Fusca roxo leva circo e teatro para Ilha de Santa Maria, a partir das 19h. Gratuito. Ilha de Santa Maria, Quadra da Ilha (praça da Ilha), em Vitória

Boulevard Festival

Com Casaca e Beat Locks no estacionamento do Shopping Boulevard, a partir das 19h.  Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha

Festas

Closy

Pop, funk, eletro na Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória

Selva-okê

Karaokê na A Selva, a partir das 19h. Entrada Gratuita. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória

Karaokê do Correria

A partir das 20h, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Havi

Com Havi no Barlavento, a partir das 19h. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória

Música ao vivo 

Quinta Fina

Bossa Nova e Jazz no Brizz. A partir das 20h, com couvert a R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória

Projeto Quinta D'elas

Com Tereza Cristina, Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória

Elis & Chico

Cica Chadô e Gabriel Xavier cantam Elis Regina e Chico Buarque na A Oca, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória

The Crew

Com a banda The Crew no Pub 426, a partir das 21h. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória

Diversão

Exposição Internacional – Dragões

Exposição Internacional inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito. Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos.

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha

Exposição Disney 100 anos

Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.

Vila Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17:00horas até às 00:00. Sábados e Domingos a partir das 12:00 horas até às 00:00hr. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Mundo Volcano

A Volcano é uma piscina gigantesca com milhares de bolinhas, além de um labirinto guardado por um dragão enorme, onde a criançada vai poder entrar, explorar e passar por diversos desafios. Data: todos os dias, até 08/06. Shopping Praia da Costa, pracinha do piso L1. Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: conforme horário do shopping, segunda a sábado (10h as 22h), domingo e feriados 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50,00 para 30 minutos

Galáxia Kids

Brinquedo composto por infláveis, cama elástica, escorregadores e piscinas de bolinhas com toda temática de galáxia e extraterrestres. Data: todos os dias, até 04/05. Horário: conforme o horário de funcionamento do shopping, segunda a sábado 10h às 22h; domingos e feriados 13h às 21h. Valor: a partir de R$ 35,00 por 30 minutos. Shopping Moxuara, piso L2. Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica

Exposições

Manguezal: Múltiplos Olhares

Exposição "Manguezal: Múltiplos Olhares", até 30 de abril de 2024 na Casa Porto das Artes Plásticas. Horário: De segunda a sexta, das 10h às 18h. Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66. Centro Histórico de Vitória

O Fabuloso Mundo das Cores

Exposição de Heidi Liebermann. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Classificação livre. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h

O Inquilino

Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória no MAES. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória

ABRIGAR-SE – Novas Incorporações

Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto

OcupaSacy VIX

No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Juriti-festival das tribos

Exposição fotográfica do artista Alexandre Baena, no Palácio Anchieta. Entrada Gratuita. Visitação: até 20 de abril, terça à sexta-feira, das 9h às 17h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória

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