Quinta (17) com show de Thiago Arancam e Festa da Polenta no ES; agenda

Festa da Polenta

Atrações nacionais, desfiles e mais de 18 toneladas de polenta, acontece de 17 a 20 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante. Nesta quinta, terá show com Ragazzi Dei Monti e Banda Moustache. Ingressos: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira), à venda no site da Tiketo. Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante. Veja matéria de HZ.