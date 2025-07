Cultura

5 filmes e séries imperdíveis que estreiam na Netflix em agosto de 2025

Confira os lançamentos que chegam ao catálogo da plataforma de streaming ao longo do mês

Publicado em 30 de julho de 2025 às 16:30

O mês de agosto chega com grandes estreias para os assinantes da Netflix Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Agosto chega com lançamentos incríveis na Netflix que prometem prender sua atenção do começo ao fim. Entre os destaques, está a aguardada segunda temporada de “Wandinha”, trazendo novos mistérios eletrizantes na escola Nunca Mais. O documentário “Jerry Jones e seus Cowboys” explora os bastidores da ascensão dos Dallas Cowboys e seu impacto na NFL (National Football League). Por fim, o dorama “Bon Appétit, Vossa Majestade” apresenta uma envolvente história de época que mistura romance e gastronomia de forma irresistível. >

Abaixo, confira 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam na Netflix em agosto! >

1. Wandinha – 2ª temporada (06/08)

Em “Wandinha”, a personagem tenta impedir que suas visões assustadoras se tornem reais Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Durante seu segundo ano na escola Nunca Mais, Wandinha (Jenna Ortega) começa a ser assombrada por visões perturbadoras — entre elas, um presságio envolvendo Enid (Emma Myers), sua única amiga próxima. O que a atormenta ainda mais é o fato de que esse destino pode ser consequência direta de suas próprias ações. Determinada a reverter esse cenário, ela embarca em uma jornada arriscada para evitar o pior. >

Morticia (Catherine Zeta-Jones), sua mãe, teme que a filha esteja seguindo o mesmo caminho obscuro que ela trilhou no passado. Enquanto os poderes de Wandinha se tornam mais instáveis, segredos antigos começam a emergir — tanto da escola quanto da própria família Addams. >

>

2. Bullet train (10/08)

Em “Bullet train”, Ladybug precisa recuperar uma maleta em um trem cheio de assassinos profissionais Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Em “Bullet Train”, Brad Pitt dá vida a Ladybug, um mercenário cansado da própria sorte que aceita uma tarefa aparentemente simples: embarcar em um trem-bala rumo a Kyoto para recuperar uma maleta. No entanto, o que parecia ser um serviço fácil se complica quando ele descobre que outros passageiros — também assassinos profissionais com missões próprias — estão a bordo, entre eles a manipuladora Prince (Joey King), os imprevisíveis irmãos Tangerine (Aaron Taylor-Johnson) e Lemon (Brian Tyree Henry), além do vingativo White Death (Michael Shannon). À medida que o trem avança, segredos se cruzam, traições são reveladas e a tensão aumenta em um ambiente fechado e explosivo. >

3. Jerry Jones e seus cowboys (19/08)

O documentário “Jerry Jones e seus Cowboys” mostra a ascensão do Dallas Cowboys nos anos 90 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A série documental investiga a transformação promovida por Jerry Jones após assumir o comando do Dallas Cowboys em 1989, impactando tanto a gestão quanto o desempenho do time em campo. O conteúdo mostra como, durante os anos 1990, foi construída uma dinastia no futebol americano, com a conquista de três títulos do Super Bowl e uma abordagem inovadora na administração da franquia. >

Além de retratar as vitórias esportivas, a produção destaca como Jones integrou entretenimento e marketing ao futebol americano, elevando os Cowboys à condição de marca esportiva mais valiosa do mundo. A narrativa oferece uma análise detalhada do executivo que revolucionou a NFL (National Football League) e construiu um legado que ainda gera admiração e debates. >

4. Refém (21/08)

Em “Refém”, Abigail precisa tomar decisões que podem afetar o futuro de sua família e do Reino Unido Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

O thriller político acompanha a primeira-ministra do Reino Unido, Abigail Dalton (Suranne Jones), cujo mundo é virado de cabeça para baixo após o rapto inesperado do seu marido. Ao mesmo tempo, a presidente da França, Vivienne Toussaint (Julie Delpy), enfrenta chantagens e ameaças que colocam em risco sua liderança. Diante dessa situação delicada, as duas mulheres precisam superar rivalidades históricas e unir forças para descobrir os responsáveis por esses ataques e tomar decisões difíceis que podem afetar o destino de suas nações. >

5. Bon Appétit, Vossa Majestade (23/08)

Em “Bon appétit, vossa majestade”, Yeon Ji Yeong viaja no tempo e precisa agradar o paladar de um rei exigente Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A história acompanha uma talentosa chef especializada na culinária francesa, Yeon Ji Yeong (Lim Yoon-a), que, de forma inexplicável, é transportada para uma época passada, onde precisa se adaptar à vida na corte real de um reino antigo. Nesse novo cenário, ela é designada para preparar pratos para um rei conhecido por seu paladar exigente e temperamento difícil, Rei Yi Heon (Lee Chae-min). Enquanto enfrenta os desafios de cozinhar para a nobreza e lidar com as intrigas do palácio, uma relação complexa e cheia de nuances começa a se formar entre a chef e o monarca. >