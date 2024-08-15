Quinta (15) com Orquestra Sinfônica do ES e baladas pela Grande Vitória

Festas e baladas
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Karaokê do Correria
Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Barla Rock Fest
Com Ubando partir das 18h, no Barlavento. Avenida Dante Michelini, K1, Praia de Camburi, Vitória.
Closy
Com Radhija, Nand, Mitt e Lunnão no Bolt, a partir das 22h. Entrada gratuita até às 01h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Misturadinho
Com SambaDM e Samba JR, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (Vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Groovy Jazz
Com Oziel Neto Quarteto, no Brizz, a partir das 19h30. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Especial
Série Quinta Clássica
A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) apresenta, às 20h, no palco do Teatro Universitário da Ufes, suas tradicionais séries Quarta e Quinta Clássica, obras dos compositores Flávio Régis Cunha, Sergei Prokofiev e Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do Teatro da Ufes e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) e na Lebillet.
Luau da Vila
Com Rodrigo CX e Dj Sammuca 05, a partir das 20h, no Farol de Santa Luzia. Rua Santa Luzia, nº 2, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada Gratuita.
Música ao vivo
Música regional
Na Casa de Bamba, a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
90&Tal
Rock no Pub 426, a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Projeto Quinta D'elas
Samba raiz, samba bossa e samba forró no Enredo Botequim, a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Jazz na Curva
Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: das 16h às 23h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Castelo do Dragão
Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
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