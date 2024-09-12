Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

Quinta (12) com festival gastronômico em Pedra Azul e baladas pelo ES; agenda

Dia ainda conta com karaokês, exposições e diversão em shoppings. Confira a programação completa de HZ
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 10:08

Festas e baladas

Karaokê do Correria

Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Misturadinho

Com SambaDM e Samba JR e Pagolance a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (Vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

MPB e Bossa Nova

Com Lucas Borgneth no Brizz, a partir das 19h30. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Especial

Escrita dos Invisíveis

Espetáculo solo de Yuriê Perazzini. Coreografia: Vera Passos. Duração prevista do espetáculo: 50 min + roda de conversa, a partir das 18h. Local: Instituto Tambor de Raiz - Rua Treze de Maio, 279, Bairro Bugia, Conceição da Barra.

Festival Pedra Azul Gourmet

Com mais de 60 endereços, entre restaurantes, cafés, empórios e cervejarias, o festival gastronômico Pedra Azul Gourmet vai até o dia 15 de outubro, com opções a partir de R$ 18. Onde: em 61 restaurantes, cafés e cervejarias de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante. Veja a matéria completa de HZ.

6° FestCine Pedra Azul

Com Filme de Animação Projeto Escola (aberto ao público), No Vista Azul Hotel. Rod. BR-262, km 89 S/n - Pedra Azul, Domingos Martins. Veja a matéria completa de HZ.

Música ao vivo

Hites

Com Dan Abranches, Fred Macucos e Léo Abreu. No Pub 426, a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Samba Raíz

Com Átila Ibilê e grupo na Casa de Bamba, a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Jazz na Curva

Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Exposições

35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’

A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.

Olhares Além do Tempo

A exposição nos convida a olhar a produção artística de professoras, artistas e pesquisadoras da Ufes. Período de visitação: até 30 de agosto. Horário: de segunda a sexta, das 9h às 12h; e de 13h às 17h. Galeria de Arte Espaço Universitário, Ufes, Goiabeiras, Vitória.

Praia do Canto: Memórias e afetos

De 5 de setembro a 1 de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): Quarta a Sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 18h; Domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupo de até 20 pessoas): quarta a sexta (escolas) e quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Telefone (informações): 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.

Diversão

As Aventuras de Big e Kid

Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos

O parque está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

Veja Também

Paranaense vende doces vestida de Chapeuzinho Vermelho em Vila Velha

Conheça o DJ capixaba que participou do novo álbum de Matuê, o '333'

Festival Pedra Azul Gourmet: conheça todos os pratos do evento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Pedra Azul Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar
ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados