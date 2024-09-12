Quinta (12) com festival gastronômico em Pedra Azul e baladas pelo ES; agenda

De 5 de setembro a 1 de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): Quarta a Sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 18h; Domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupo de até 20 pessoas): quarta a sexta (escolas) e quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Telefone (informações): 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.