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De motorhome

Paranaense vende doces vestida de Chapeuzinho Vermelho em Vila Velha

Kátia e o namorado Lucas rodam o Brasil de motorhome e atualmente estão vivendo na Prainha; conheça a história
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 16:33

Kátia Leonhardt e Lucas Kluskouski vivem em um motorhome na Prainha, em Vila Velha
Kátia Leonhardt e Lucas Kluskouski vivem em um motorhome na Prainha, em Vila Velha Crédito: Instagram
Se você passar pelo Parque da Prainha, em Vila Velha, pode se deparar com uma moça vendendo brigadeiros vestida de Chapeuzinho Vermelho. Curioso né? Essa é a história de Kátia Leonhardt e Lucas Kluskouski, um casal de paranaenses que viaja o Brasil de motorhome vendendo doces. Eles estão no ES há dois meses e, inclusive, fazem os quitutes dentro do próprio veículo.
Mas afinal, como começou tudo isso? E qual o motivo da fantasia de Chapeuzinho? Kátia revelou que antes de decidir rodar o Brasil de kombi com o namorado, ela trabalhava de secretária e ele era cantor. Com a rotina corrida de hotéis e shows, o casal decidiu apostar em um motorhome pelo conforto. Eles só não imaginavam que largariam toda a rotina para viver nas estradas.
A gente sempre via muita gente vendendo doces, mas queríamos algo mais criativo. A ideia foi do Lucas (risos), ele pensou na Chapeuzinho por causa da cestinha de doces que a personagem carrega, e a ideia casou super!
E não podemos deixar de perguntar sobre as reações do público, certo? Segundo Kátia, os capixabas os acolheram super bem e sempre reagem quando avistam a personagem. "As reações são ótimas! Tem gente que começa a brincar, tem gente que acaba confundindo com a Branca de Neve também. Outros levam susto, acenam e pedem pra tirar foto. As crianças também adoram! Elas sempre correm para abraçar a Chapeuzinho."
Dois meses no ES já foram suficientes para o casal se apaixonar pelo estado e suas belezas. A praia da Sereia em Vila Velha foi um dos points preferidos, e claro, a moqueca capixaba também teve seu lugar. "Passamos pelo litoral do Brasil e gostamos muito daqui, foi a cidade que mais gostamos. Sempre que dá, tiramos um tempinho pra conhecer a cidade e queremos muito passar o verão e ano novo aqui!”, disse.
Personagem
Personagem "Garibaldo" criado pelo casal, faz sucesso na venda dos brigadeiros Crédito: Instagram
Atualmente o casal tem a venda dos doces como fonte principal de renda e pensa em ampliar o negócio atendendo em festas de aniversário infantil. Eles também compartilham mais detalhes da rotina por meio de vlogs em um canal do Youtube e através do Instagram. 

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