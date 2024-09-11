Paranaense vende doces vestida de Chapeuzinho Vermelho em Vila Velha

Kátia Leonhardt e Lucas Kluskouski vivem em um motorhome na Prainha, em Vila Velha Crédito: Instagram

Se você passar pelo Parque da Prainha, em Vila Velha , pode se deparar com uma moça vendendo brigadeiros vestida de Chapeuzinho Vermelho. Curioso né? Essa é a história de Kátia Leonhardt e Lucas Kluskouski, um casal de paranaenses que viaja o Brasil de motorhome vendendo doces. Eles estão no ES há dois meses e, inclusive, fazem os quitutes dentro do próprio veículo.

Mas afinal, como começou tudo isso? E qual o motivo da fantasia de Chapeuzinho? Kátia revelou que antes de decidir rodar o Brasil de kombi com o namorado, ela trabalhava de secretária e ele era cantor. Com a rotina corrida de hotéis e shows, o casal decidiu apostar em um motorhome pelo conforto. Eles só não imaginavam que largariam toda a rotina para viver nas estradas.

A gente sempre via muita gente vendendo doces, mas queríamos algo mais criativo. A ideia foi do Lucas (risos), ele pensou na Chapeuzinho por causa da cestinha de doces que a personagem carrega, e a ideia casou super!

E não podemos deixar de perguntar sobre as reações do público, certo? Segundo Kátia, os capixabas os acolheram super bem e sempre reagem quando avistam a personagem. "As reações são ótimas! Tem gente que começa a brincar, tem gente que acaba confundindo com a Branca de Neve também. Outros levam susto, acenam e pedem pra tirar foto. As crianças também adoram! Elas sempre correm para abraçar a Chapeuzinho."

Dois meses no ES já foram suficientes para o casal se apaixonar pelo estado e suas belezas. A praia da Sereia em Vila Velha foi um dos points preferidos, e claro, a moqueca capixaba também teve seu lugar. "Passamos pelo litoral do Brasil e gostamos muito daqui, foi a cidade que mais gostamos. Sempre que dá, tiramos um tempinho pra conhecer a cidade e queremos muito passar o verão e ano novo aqui!”, disse.

Personagem "Garibaldo" criado pelo casal, faz sucesso na venda dos brigadeiros Crédito: Instagram