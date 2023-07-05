Quarta (5) no ES tem concerto e visita ao Museu do Videogame; veja agenda

Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto, na varanda da Praça de Alimentação do shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Valores: R$ 40, e a cada minuto excedente terá um acréscimo de R$1. Crianças de até 1 metro podem brincar com o responsável maior de idade que terá entrada grátis.