Quarta (5) no ES tem concerto e visita ao Museu do Videogame; veja agenda

Música ao vivo
Quarta de raiz
Com Cecitônio Coelho e Rodrigo Noguera. A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Couvert não informado. Reservas via WhatsApp 27 99663-2104.
Clericot Café
Com Luiza Dutra, a partir das 17h. Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp 27 99299-5918.
Exposições
Novos Viajantes
Abertura dia 5 de julho, às 18h30, no Palácio Anchieta (Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória). Visitação até o dia 10 de setembro, de terça às sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada: agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected]
Orquestra
Circuito cultural Sesc
Com a regência do maestro Fellipe Carnaúba, a orquestra da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES) fará uma apresentação no Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória, a partir das 20h. Ingressos: R$ 10 pelo site sescgloria.lets.events
Vale música jazz band
Com a regência do maestro Célio Paula , a partir das 20h, no teatro da Ufes, na Av. Fernando Ferrari, 514, Vitória. Entrada franca. Retirada de ingressos na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo
Diversão
Vila Trampolim Park
Todos os dias no piso L3, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 11h às 21h. Ingresso: meia entrada: R$59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). Faixa etária, a partir de 2 anos.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto, na varanda da Praça de Alimentação do shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Valores: R$ 40, e a cada minuto excedente terá um acréscimo de R$1. Crianças de até 1 metro podem brincar com o responsável maior de idade que terá entrada grátis.
Museu do Videogame
Até 16 de julho, a partir das 15h, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha na Praça de Eventos no Piso L1. Gratuito.
Jump Trampolim Park
Na Rua Rômulo Samorini, 46, Praia do Canto, Vitória. Horário: de terça a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado e domingo das 10h às 22h. Ingresso: terça, quarta e quinta-feira - pelo aplicativo com antecedência de 12h (R$ 60,00), meia entrada (R$ 65,00), entrada inteira (R$ 130,00); sexta-feira, sábado e domingo - pelo aplicativo com antecedência de 12h (R$ 70,00), meia entrada (R$ 75,00), entrada inteira (R$ 150,00)
Cinema
Cine Vídeo
"Hiroshima Meu Amor" no Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. Ingressos gratuitos na bilheteria do Sesc e no site sescgloria.lets.events. A partir de 18h20 nos dias 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15 de julho.