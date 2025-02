Pré-carnaval em Guarapari e festival de sorvete agitam a quinta (20) no ES

Esquenta Guarapa 2025

O que é? O evento terá line-up com mais de 10 atrações, incluindo samba, axé, MPB e as tradicionais marchinhas de Carnaval. Na quinta, com shows de Orestes Cazote, Banda Dubalaio e Marcos Bifão. Horário: A partir das 18h. Endereço: Orla do Canal, ao lado do Perim Supermercado, Guarapari. Gratuito.