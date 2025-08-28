Agenda cultural

Plutão Já Foi Planeta, Tuyo, Maré Tardia e Festa da Cappitella na quinta (28)

E não para por aí! O dia ainda conta com Festa das Raízes, Julio Camelo, feira de liquidação, karaokê e música ao vivo

28 de agosto de 2025

Shows Julio Camelo 112ª edição do Projeto Ensaios, dentro da programação do Entrelaços. Atração: show de Julio Camelo, com repertório de músicas autorais e interpretações de artistas como Alceu Valença e Belchior. Horário: 20h. Local: Espaço Cultural Thelema. Endereço: Rua Graciano Neves, Centro, Vitória.



Especial Formemus O evento reúne artistas, bandas autorais e grandes nomes do mercado musical nacional em quatro dias de programação gratuita no Teatro da Ufes. Programação musical: Sthelô (18h), Maré Tardia (18h45), Zé Bigode Orquestra (19h30), Plutão Já Foi Planeta (20h15), Tuyo (21h). Local: Teatro da Ufes, Vitória. Entrada: Gratuita, via credenciamento em www.formemus.com.br. Mais informações: @formemus.



PromoShow PromoShow, feira de liquidação da Grande Vitória, com descontos, gastronomia, shows, artesanato local e atrações culturais para toda a família. Data: de 28 a 31 de agosto. Ingressos: entrada gratuita. Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá – Camburi, Vitória.



7ª Festa da Cappitella 7ª Festa da Cappitella, em Nova Venécia, com destaque para a gastronomia italiana, cultura e música, celebrando tradições dos imigrantes e pratos típicos como cappelletti e tagliatella. Data: de 27 a 31 de agosto. Ingressos: entrada gratuita. Local: Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo.



Festa das Raízes Festa das Raízes, em Santa Leopoldina, com programação cultural, desfile de tratores, exposição agrícola e shows musicais, tendo como destaques Luiza Andrade, Dallas Country e Xiru do Sul e Família. Horário: de 28 a 31 de agosto, com atividades durante todo o dia e shows à noite. Ingressos: entrada gratuita. Local: Pátio de Festas de Santa Leopoldina.



Festas e baladas Selvaokê Selvakê, noite de karaokê, happy hour e exibição de Drag Race no Quintal da Selva. Horário: das 19h às 2h (karaokê a partir das 19h, exibição de Drag Race às 21h, happy hour das 19h às 22h). Ingressos: entrada gratuita. Local: Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.



Misturadinho Com Junto e Misturado, Samba DM, Samba Jr., Andin Soares e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.



Música ao vivo Rock Delas Com Beat Locks. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada : gratuita.



Jazz na Curva Com Vinicius Caranga. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.



Tributo a Ney Matogrosso Com Terra Brasiles e André Prando. Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 20 a partir das 19h.



Banda Trilha Banda Trilha (rock e pop rock). Horário: a partir das 21h. Local: Motors Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto. Entrada: gratuita.



Duo Transluz Ao Seu Redor Espetáculo “Duo Transluz Ao Seu Redor”, com Benjamin Villa Real e Camila Moreto, em homenagem à obra de Marisa Monte, com releituras de suas músicas marcantes e participação de convidados. Horário: 28 de agosto de 2025, às 20h. Ingressos: R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia), à venda no Sympla. Local: Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 17,50 pelo Sympla.



Exposições Aves de Caetés O Boulevard Shopping Vila Velha recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação acontece até 15 de setembro e é gratuita. Horário: de 9h às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.



Poesias Em comemoração aos 24 anos da Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames), a mostra "Poesias" apresenta esculturas, painéis e peças utilitárias que traduzem a poética da cerâmica. Data : até 24 de setembro. Horário: segunda a sexta: 10h às 18h; sábados: 10h às 14h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas. Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada: gratuita.



Para nadar é preciso vencer o mar Exposição do artista carioca José Bechara, na Galeria Belchior Paulo, em Nova Almeida. Quando: até 18 de janeiro de 2026. Horário: terça a domingo, de 9h30 às 17h30. Onde: Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos – Nova Almeida, Serra. Entrada gratuita



Arte Africana: Máscaras e Esculturas A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) apresenta peças da Coleção África, pertencente à editora BEI, com máscaras, esculturas e objetos de uso cotidiano e ritualístico que representam a arte tradicional africana. Até 17 de outubro. Horário: terça a sexta: 9h às 12h e 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) - Vitória. Entrada gratuita.



Banquete para as multidões Exposição “Banquete para as multidões”, primeira mostra individual do artista Arthur Arnold no Espírito Santo, com trabalhos que unem tradição e contemporaneidade a partir do uso de argamassa pigmentada e talagarça. Data: visitação de 27 de agosto a 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Ingressos: entrada franca. Local: Galeria Matias Brotas – Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória



Diversão WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.



Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.



Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).



Happy On Ice Patinação Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.



Parque do Unicórnio Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingressos: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.



Arena Space Tron Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.



