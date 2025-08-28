Plutão Já Foi Planeta, Tuyo, Maré Tardia e Festa da Cappitella na quinta (28)

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 06:00
112ª edição do Projeto Ensaios, dentro da programação do Entrelaços. Atração: show de Julio Camelo, com repertório de músicas autorais e interpretações de artistas como Alceu Valença e Belchior. Horário: 20h. Local: Espaço Cultural Thelema. Endereço: Rua Graciano Neves, Centro, Vitória.
O evento reúne artistas, bandas autorais e grandes nomes do mercado musical nacional em quatro dias de programação gratuita no Teatro da Ufes. Programação musical: Sthelô (18h), Maré Tardia (18h45), Zé Bigode Orquestra (19h30), Plutão Já Foi Planeta (20h15), Tuyo (21h). Local: Teatro da Ufes, Vitória.
Entrada: Gratuita, via credenciamento em www.formemus.com.br.
Mais informações: @formemus.
PromoShow, feira de liquidação da Grande Vitória, com descontos, gastronomia, shows, artesanato local e atrações culturais para toda a família. Data: de 28 a 31 de agosto. Ingressos: entrada gratuita. Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá – Camburi, Vitória.
7ª Festa da Cappitella, em Nova Venécia, com destaque para a gastronomia italiana, cultura e música, celebrando tradições dos imigrantes e pratos típicos como cappelletti e tagliatella. Data: de 27 a 31 de agosto. Ingressos: entrada gratuita. Local: Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo.
Festa das Raízes, em Santa Leopoldina, com programação cultural, desfile de tratores, exposição agrícola e shows musicais, tendo como destaques Luiza Andrade, Dallas Country e Xiru do Sul e Família. Horário: de 28 a 31 de agosto, com atividades durante todo o dia e shows à noite. Ingressos: entrada gratuita. Local: Pátio de Festas de Santa Leopoldina.
Selvakê, noite de karaokê, happy hour e exibição de Drag Race no Quintal da Selva. Horário: das 19h às 2h (karaokê a partir das 19h, exibição de Drag Race às 21h, happy hour das 19h às 22h). Ingressos: entrada gratuita. Local: Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Com Junto e Misturado, Samba DM, Samba Jr., Andin Soares e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.
Com Beat Locks. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Vinicius Caranga. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Terra Brasiles e André Prando. Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 20 a partir das 19h.
Banda Trilha (rock e pop rock). Horário: a partir das 21h. Local: Motors Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto. Entrada: gratuita.
Espetáculo “Duo Transluz Ao Seu Redor”, com Benjamin Villa Real e Camila Moreto, em homenagem à obra de Marisa Monte, com releituras de suas músicas marcantes e participação de convidados. Horário: 28 de agosto de 2025, às 20h. Ingressos: R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia), à venda no Sympla. Local: Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 17,50 pelo Sympla.
O Boulevard Shopping Vila Velha recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação acontece até 15 de setembro e é gratuita. Horário: de 9h às 21h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Em comemoração aos 24 anos da Associação dos Ceramistas do Espírito Santo (Cerames), a mostra "Poesias" apresenta esculturas, painéis e peças utilitárias que traduzem a poética da cerâmica. Data: até 24 de setembro. Horário: segunda a sexta: 10h às 18h; sábados: 10h às 14h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas. Endereço: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição do artista carioca José Bechara, na Galeria Belchior Paulo, em Nova Almeida. Quando: até 18 de janeiro de 2026. Horário: terça a domingo, de 9h30 às 17h30. Onde: Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos – Nova Almeida, Serra. Entrada gratuita
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) apresenta peças da Coleção África, pertencente à editora BEI, com máscaras, esculturas e objetos de uso cotidiano e ritualístico que representam a arte tradicional africana. Até 17 de outubro. Horário: terça a sexta: 9h às 12h e 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) - Vitória. Entrada gratuita.
Exposição “Banquete para as multidões”, primeira mostra individual do artista Arthur Arnold no Espírito Santo, com trabalhos que unem tradição e contemporaneidade a partir do uso de argamassa pigmentada e talagarça. Data: visitação de 27 de agosto a 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Ingressos: entrada franca. Local: Galeria Matias Brotas – Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, Domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingressos: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, de 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
