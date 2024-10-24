Pele Morena, Fernando Deluqui e Bienal Rubem Braga animam a quinta (24) no ES

Shows
Clube Big Beatles
Com Fernando Deluqui, do RPM, a partir das 21h, no Teatro Universitário. Ingressos antecipados: R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira), no site da LeBillet. Classificação etária: Livre. Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Festival Assadores + Degusta Beer
Com entrada gratuita, o evento reúne o melhor do churrasco, cervejas artesanais, drinks, música e diversão para toda a família. Atração: Pele Morena. Data: 24 a 27 de outubro. Horário (quinta): Pele Morena (20h). Gratuito. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Uma noite de Beethoven
Com a pianista Sara Cabral no Palácio Sônia Cabral. Horário: 20h. Ingressos: R$ 50. Rua Pedro Palacios, 41, Vitória.
Joker Comedy Bar
Com Minos Marlon, John Tavares, Djavan Romão, Adriano Mira, Victor Baiano, Duda Armengood e Leandro Garcia levam para o Joker o stand-up. Gratuito. Rua Cabo Aylson Simões, 584, Divino Espírito Santo, Vila Velha
Festas e baladas
Closy
Com Nand, Hellokitty, Brenne e Sofia na Bolt, a partir das 22h. Entrada gratuita até 1h, após R$ 20 convertido em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Misturadinho
Com Junto e Misturado, Samba DM, Samba Jr e Pele Morena, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Back to The Past
Com Back to The Past, às 21h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Quinta Instrumental
Especial Clube da Esquina com Haroldo Bontempo, Gean Pierre, Nuwanda, Diego Nicolás e Zé Tom na Casa Caipora. Casa aberta das 18h às 1h. Rua Nestor Gomes, 168, Vitória.
Casa de Bamba
Átila Ibilê com samba raiz, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Forró na Curva
Com Gustavo Pingo e Luiz Marreta no Flammes, a partir das 18h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 487, Vitória.
Especial
9ª Bienal Rubem Braga
Com mesas, palestras, lançamentos de livros, mostras, sessões e sarau. Entrada gratuita. Data: 23 a 27 de outubro. Local: Unidade Sesc Cachoeiro de Itapemirim.
Exibição do filme ZILHA
Exibição do filme ZILHA e conversa sobre processo criativo com jovens pesquisadores do LABmais no Sesc Glória. Horário: 18h30 – 20h. Valor: Gratuito. Local: CineSesc Glória, no Centro de Vitória. Sala Cariê Lindenberg.
Boulevard Gran Fiesta
Evento que celebra a cultura mexicana vai reunir cervejarias, culinária mexicana, tequileiros e a premiação para quem for ao evento fantasiado de “ La Catrina”, figura icônica da cultura mexicana, que representa a morte. Dias: 24 a 27 de outubro e de 31 de outubro a 3 de novembro. Horários: quinta e Sexta das 17h às 0h, sábados e domingos das 17h às 1h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Entrada Gratuita. Classificação livre.
Exposições
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Exposição Você é Única
Envolvida pela Campanha Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção e a conscientização no combate ao câncer de mama, a exposição reúne 14 mulheres em tratamento contra o câncer de mama e que venceram a luta. Período: 01/10 a 29/10. Local: Shopping Vitória, 2º piso - Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Do Caixeiro Viajante à Representação Comercial
Uma das profissões mais antigas do mundo, a Representação Comercial, será homenageada com a exposição. De 21 de outubro a 1 de novembro, no Espaço de Artes Elpídio Malaquias, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Moradores da Floresta
A mostra promete uma experiência educativa imersiva ao revelar detalhes do corpo humano e da fauna da Mata Atlântica de forma inédita, com cerca de 50 peças expostas. Data: 23/10 a 25/10. Horários para visitação: Quarta e quinta (23 e 24 de outubro): 8h às 12h e 13h às 17h. Sexta-feira (25 de outubro): 8h às 12h. Entrada gratuita (agendamento necessário apenas para grupos no site mcv.ufes.br). Local: Campus do Ifes, Vila Velha - Avenida Min. Salgado Filho, 1000, Soteco.
Diversão
Parque Castelo
Circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Valor: R$ a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque de brinquedos infláveis está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Parque temático “Pinóquio e Amigos”
Parque temático “Pinóquio e Amigos”. Data: até 23/10, na Praça Central do Shopping Vitória. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Valores: Até 40 min = R$ 50; 41 a 60 min = R$ 60; 61 a 90 min = R$ 70; 91 a 120 min = R$80. 121 a 180 min = R$ 90. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
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