Peça com Silvero Pereira, chorinho e Festival na Praça do Papa neste domingo (19)

Pequeno Monstro — com Silvero Pereira

Espetáculo conta a história de uma trupe circense decadente que, incapaz de competir com as novas formas de entretenimento, se vê dispersa e sem rumo. Ambientada às margens de uma velha estrada e em uma hospedaria esquecida, a peça reflete sobre a passagem do tempo, a obsolescência e a busca por sentido em meio à transformação constante do mundo. Horário: 21h. Local: Teatro Sesc glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso 1h antes do espetáculo.

