Peça com Silvero Pereira, chorinho e Festival na Praça do Papa neste domingo (19)

A quarta edição do projeto "Nós no Parque: Explorando Contos Através da Música" une música e literatura, em uma celebração da riqueza cultural brasileira. Neste domingo, o vai poder conferir uma apresentação de "Chorinho". Vão ser apresentados clássicos como "Corta-jaca", de Chiquinha Gonzaga; "Pedacinho do céu", de Waldir Azevedo; "Odeon", de Ernesto Nazareth e "Carinhoso", de Pixinguinha. Local: Parque Moscoso - Avenida Cleto Nunes, s/n, Centro Histórico de Vitória. Horário: às 9h30. Entrada gratuita.
Nesta sexta (17), sábado (18) e domingo (19), a Praça do Papa recebe o Festival de Música e Sustentabilidade, em uma edição especial, junto à Festa de Frutos do Mar da Praia do Suá. Horário: a partir das 18h. Atrações: DJ Fael (18h), MPB com a banda da Guarda Municipal (19h), pagode com Suellen Nascimento (21h). Entrada: gratuita. Endereço: Praça do Papa fica localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Enseada do Suá.
A 21ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (FENATEVI) segue com apresentações em vários municípios capixabas. A programação conta com espetáculos, oficinas e performances em Vitória, Serra, Viana e Cariacica, reunindo artistas de diferentes estados do Brasil. Entrada: gratuita. Locais: teatros, centros culturais e espaços públicos de Vitória e região. Leia a matéria completa.
28 anos da emancipação política de Marataízes, com shows, música e atividades. Atrações (domingo): Divertics & Turma (16h), Vinícius Fragozo (20h), Bruno & Barreto (22h). Local: Praia Central. Endereço: Avenida Gov. Francisco L. de Águiar, 210, Alto Lagoa Funda, Marataízes.
Beatles na calçada com a Banda Beat Club
Caia. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426, Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Frazão, Resenha de Pagode, Gustavo Venturini e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: pista gratuita até às 22h.
Com Deixa Fluir, Pele Morena e SambaDM. Horário: 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia, Vitória. Entrada: R$ 30.
Com Romarinho NC, Pagolife, Fabrini e DJ Edicley. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: mulheres de graça e homens R$ 30.
Em uma aldeia tranquila, vive Bela, uma jovem curiosa e sonhadora. Ao tentar salvar seu pai, ela acaba no castelo de uma Fera misteriosa, onde descobre que a verdadeira beleza está além das aparências. Uma história mágica sobre coragem, amor e transformação! Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Toy Story - No quarto de brinquedos de Molly, a aventura nunca para! Quando seus bonecos ganham vida, eles descobrem a importância de receber novos amigos e ajudar o próximo, transformando cada brincadeira em uma jornada inesquecível. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, Piso L2. Horário: a partir das 17h. Entrada: gratuito.
Espetáculo conta a história de uma trupe circense decadente que, incapaz de competir com as novas formas de entretenimento, se vê dispersa e sem rumo. Ambientada às margens de uma velha estrada e em uma hospedaria esquecida, a peça reflete sobre a passagem do tempo, a obsolescência e a busca por sentido em meio à transformação constante do mundo. Horário: 21h. Local: Teatro Sesc glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso 1h antes do espetáculo.
O projeto Cinema nas Comunidades, da ArcelorMittal Tubarão, leva sessões gratuitas de filmes para todas as idades, com direito a pipoca e refrigerante. A carreta se transforma em uma sala de cinema climatizada, com 77 lugares, acessibilidade e intérprete de Libras em produções nacionais. Data: domingo (19) e segunda (20). Sessões: 8h, 10h, 14h, 16h e 19h. Local: Rua Humberto de Campos, em frente à padaria Papattuti, Bairro São Diogo, Serra. Entrada: gratuita, ingressos distribuídos na carreta, a partir das 7h30 nos dias de exibição. Classificação: livre.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição conta com 15 atrações, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco.
Exposição que propõe uma reflexão poética e crítica sobre a Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçãdos do planeta. Visitação: dias 19, 22, 23, 25 e 26 de outubro. Horário: das 15h às 19h. Local: Cena Espaço Cultural. Endereço: Rua Karl Gerhart, nº 22 - 1º andar - Domingos Martins. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.
Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas. Oficina de rosa, Dono da rua, Coelhinho sai da toca pula-pula. Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Entrada: gratuito.
Desfile para divulgação do mix infantil das lojas participantes. Horário: das 15h às 18h. Local: Praça Sul – Piso Térreo (entrada pela Luciano das Neves). Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: Gratuita.
