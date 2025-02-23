O que fazer no ES? WC no Beat e orquestra de rock agitam o  domingo (23)

Carnaval de Vitória 2025
Desfiles Carnaval Vitória
O que é? Neste domingo, se apresentam as escolas do grupo de Acesso B: Unidos de Barreiros, Mocidade Serrana, Tradição Serrana, Chega Mais e União Jovem de Itacibá. Horário: A partir das 19h. Local: Sambão do Povo - Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Gratuito.
Show
Summer All Day
O que é? DJs WC no Beat, Victor Lou e outros nomes da cena eletrônica comandam mais uma edição do evento. Quando: 14h. Onde: Tantra Vitória - Av. Dante Michelini, 4170 - Aeroporto, Vitória. Ingressos: A partir de R$ 100, no site do Sympla.
Especial
Esquenta Guarapa 2025
O que é? O evento terá line-up com mais de 10 atrações, incluindo samba, axé, MPB e as tradicionais marchinhas de Carnaval. No domingo, com show de Na Farra. Horário: A partir das 16h. Endereço: Orla do Canal, ao lado do Perim Supermercado, Guarapari. Gratuito.
Jornada dos Sabores: Edição Sorvetes
O que é? De 20 de fevereiro a 23 de março, várias opções de sorvetes, milkshakes e sobremesas geladas por um preço fixo de R$ 19,90. Lojas participantes desta edição: Milky Moo, Bob's, Mr. Cheney, Chiquinho, Coelhinho, Bacio Di Latte, Johnny Joy, Vittal, Calebito e Vila do Açaí. Local: Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.
Blocos de Rua
Bloco do Orelha
Concentração: Rua Cel. Sebastião Carlos de Oliveira, em Santo Agostinho, a partir das 13h, e saída às 16h em direção à Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede.
Bloco Villa United Bom Pastor
Concentração: A partir das 14h em frente ao Point do Bolinha, na Rua Cel. Vieira Pimentel, 69, em Viana Sede, próximo à Estação, e saída às 17h para Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede.
Bloco do Limão e Bloco Papel Velho
O que é? O Bloco do Limão anima os foliões em Santa Mônica. Já o Bloco do Papel Velho se apresenta em Coqueiral de Itaparica. A programação é gratuita. Quando: - Bloco do Limão - 14h às 19h, Av. Perimetral, no trecho entre a rua Sete e Av. Coqueiral, em Santa Mônica. - Bloco Papel Velho - 13h às 17h, Dr. Gilson Mendonça, em Coqueiral de Itaparica. Em frente ao Zepelim.
Bloco das Piranhas
O que é? O Bloco das Piranhas fecha a programação do fim de semana do carnaval em Cariacica. O bairro Jardim Campo Grande recebe os foliões, com muita dança e fantasia. Quando: 17h às 21h. Onde: Concentração: avenida Minas Gerais, em Jardim Campo Grande.
Festas e baladas
Samba da Garden - 2° Edição
O que é? Samba com Pagode do Abreu. Horário: 22h. Endereço: Garden, Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Samba
O que é? Samba com ChoppSamba, no Brizz. Horário: a partir das 13h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Cheers of the Samba
O que é? Festa de pagode no Repique Samba Lounge, com Glauco, Lleon, Lécio Soares, Suelen Nascimento. Horário: 18h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Juntos Para com Isso
O que é? Festa com Gabriel Pratti e DJ Yuri. Horário: 22h. Ingressos: R$ 30 (homens) e mulheres têm entrada gratuita. Open bar de 22h a 00h. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, s/n, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Samba e MPB
O que é? Brasilidades com Nuwanda, na A Oca. Horário: 12h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Beatles na Calçada
O que é? Apresentação ao vivo com Beatclub no Pub 426. Horário: a partir das 17h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Épico Beach Bar
O que é? Apresentação ao vivo de Gabz and Friends. Horário: 14h. Funcionamento: das 10h às 20h. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Teatros e orquestras
Concerto Multiplayer
O que é? Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta espetáculo musical nas trilhas sonoras de clássicos como Super Mario, The Legend of Zelda, Sonic, Street Fighter, Metal Gear, Mortal Kombat e Fortnite. Horário: 16h. Local: Espaço Patrick Ribeiro - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos a partir de R$ 40, à venda no site da Blueticket.
Na Trilha do Rock
O que é? Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta clássicos do rock e do pop nacional como “Lanterna dos afogados”, “Bete balanço”, “Sonífera ilha” e “Será?” em versão sinfônica. Horário: 19h. Local: Espaço Patrick Ribeiro - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos a partir de R$ 40, à venda no site da Blueticket.
Tarde Encantada – A Pequena Sereia
O que é? Teatro sobre a Pequena Sereia. Horário: sessões às 15h e 16h Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Exposições
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Exposição fotográfica: “Aqui começa o carnaval do Brasil”
Data: 14 de fevereiro a 4 de março Local: Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Horário: 10h às 22h. Gratuito.
Projeto Caiman
O que é? Exposição “Projeto Caiman”. Período: de 4 a 28 de fevereiro. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Local: 2° Piso do Shopping Vitória, ao lado da Casa Bauducco.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02 Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Diversão
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23 de fevereiro. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 2 de março. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Segunda a sábado: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: de 8 de janeiro a 2 de março. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Diversão na Praça
O que é? Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de polvo; - Brincadeira dos animais; - Circuito do mar; - Pula-pula. Horário: 17h às 20h Local: Pracinha do Praia, Shopping Praia da Costa, Piso L1. Gratuito.
Carna AUAU
O que é? Evento de Carnaval voltado para os pets e seus tutores, com desfile de fantasias pet e Dj ao vivo. Horário: a partir das 15h. Local: Shopping Moxuara. Gratuito, com retirada de ingresso no Sympla.
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