Musical “Aladim” e muita música ao vivo no domingo (23) pelo ES; confira agenda

Festivais
28º Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins
Vinho, gastronomia e inúmeras atrações. Programação de shows (totalmente gratuita) deste domingo (23): Banda Júnior da Polícia Militar do Espírito Santo e Banda da Polícia Militar do Espírito Santo. No Campinho, em Domingos Martins.
Festival Vinhos e Abraços
Até 23 de julho. Neste domingo (23), a partir das 18h, aula com a chef Fernanda Braga. Além de shows de Paulão do Cavaco. Na Praça de Eventos de Iriri, em Anchieta. Evento gratuito.
Feira do Agroturismo de Viana
Até domingo (23) acontece a 2ª edição da feira, que tem o objetivo de fortalecer a produção agrícola de Viana, empreendimentos rurais e turísticos e valorizar empreendedores da cidade. Na Entrada do bairro Marcílio de Noronha. Av. Hozache Ferreira Brandt (no estacionamento do Supermercado Extrabom). Neste domingo (23), a partir das 10h, apresentação cultural dos grupos Os Carroceiros e Trentino Di Santa Teresa, e show musical de Angelo Machado e Giu Batéra.
Música ao vivo e pagode
Cheers 23/07
Com Samba Jr, Pagolance, See More e DJ Fabrício V, a partir das 13h, no ClubeA. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos à venda na Super Ticket.
Clube do Samba
Com Grupo Balançou e DJ Laion, a partir das 17h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Arraiá da Império
A partir das 18h. O evento terá apresentações de quadrilhas, comidas típicas, show de forró e piseiro, além da bateria e demais segmentos da agremiação. Entrada Franca. Na quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória
Eliminatória de Samba da Mug
A partir das 18h. Atrações: Axel Fernandez e Convidados, Ricardinho da MUG, Layla Bastos, Bateria Pura Ousadia, Passistas, Baianas, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, Velha Guarda, Destaques, Musos e Musas. Entrada R$ 10. Na quadra da MUG. R. Mourisco, Glória, Vila Velha.
Degusta Arraiá 2023
Neste domingo, a partir das 17h, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
João de Paula
A partir das 14h, no Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Couvert R$ 7,90.
Deixa em Off
Com Frazão, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Pista liberada até 22h.
Exposições
E eu, Mulher Preta?
Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória, clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita até 12 de agosto. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábados e feriados, das 10h às 16h.
Mulheres Artistas
Exposição de artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu), na Ufes. Av. Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 17h. Até 1º de setembro. Entrada gratuita.
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 10 de setembro. Funcionamento de terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Diário de Viagem
Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Sobre Livros
Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita.
Memórias em Cores
Exposição coletiva em comemoração aos 488 anos de Vila Velha com obras de Ângela Gomes, Erminda Breda, Mariana Caldeira, Nely Pinheiro e Molga. Em cartaz na Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha. Até o dia 30 de julho. Visitação de terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita
Visitação ao Navio de Guerra
Somente no domingo (23), das 8h às 11h30, Ingressos esgotados. No Centro de Vitória.
Diversão no shopping
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas: brincando com tecido mágico, castelo de lego, oficina coroa, cantinho do bebê e pula-pula. Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Musical "Aladim"
Neste musical animado para toda a família será contada a história de Aladim, que dá valor ao pouco que tem. Inteligente, simpático e sempre com fé, ele vive grandes aventuras e uma das principais lições dessa história é a gratidão. Data: domingo (23). Horário: sessões às 15h e 16h Local: Shopping Praia da Costa, piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições: Shopping Praia da Costa. Gratuito
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, superpiscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
Vila Trampolim Park
Todos os dias no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). Faixa etária, a partir de 2 anos.
Geek Universe
Evento geek com campeonato de jogos, desfile cosplay e participação do dublador do Batman, Duda Ribeiro. Data: sábado e domingo (22 e 23) Horário: das 13h às 20h. Local: piso L1 – Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.
Pagode do Mestre
Show de pagode com o Grupo Sem Medida, exibição do jogo Botafogo x Santos. Horário: a partir das 16h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Diversão no Mestre
Especial Férias Oficina de brinquedo. Local: Shopping Mestre Álvaro, Piso L2 Horário: de 15h às 18h. Gratuito. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Brinquedolândia
Até dia 29 de agosto na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sexta, das 17h à 00h30; sábado e domingo, de 12h à 00h30. Valores: opções de R$ 30, para 1 a 15 minutos, R$ 35, para 16 a 30 minutos, e R$ 60, para 60 minutos. Após 30 minutos há um acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. A idade máxima permitida é 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável. Crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50%.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, a partir das 15 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Moxuara Kids
Especial de férias Recreação infantil oficinas, brincadeiras e apresentação teatral com o espetáculo “Aventuras do Dinossauro”. Horário: a partir das 15h Local: Shopping Moxuara, varanda da Praça de Alimentação. Gratuito. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Valor: R$ 40. A cada minuto excedente haverá um acréscimo de R$ 1. Crianças de até um metro podem brincar com o responsável maior de idade, que terá entrada grátis.
ZigZag Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca-carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área externa do shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horários de Funcionamento: Segunda a sexta, das 18h às 22h; Sábado, domingo e feriados, das 16h às 22h. Ingressos: Segunda a sexta por R$ 40; Sábado, domingo e feriados por R$ 50. Todos pagam meia. Ingresso individual: 1 brinquedo por R$ 10.
Casa Rosa
Espaço todo rosa em homenagem à boneca Barbie. Até domingo (23), no piso L2 do Shopping Vila Velha. O ambiente ficará disponível de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Espaço Mundo Bita
Até 13 de agosto, no 1º piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 35 para 30 minutos de permanência. R$ 1 por minuto excedente.