Investigação da polícia concluiu que houve negligência médica em parto de jovem em Colatina

Segundo a polícia, a paciente deu entrada em trabalho de parto na manhã do dia 23 de maio e, durante a cirurgia, iniciada por volta do meio-dia, houve um foco de incêndio que atingiu o corpo da jovem. As chamas foram controladas e o bebê não sofreu ferimentos.





Devido à gravidade, a vítima foi transferida dois dias depois para um hospital especializado em lesões decorrentes de queimaduras, na Serra, onde ficou internada por 26 dias e permaneceu afastada do filho, sem poder amamentá-lo.