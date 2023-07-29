Martinho da Vila, Michel Teló e Lucas Lucco agitam o sábado (29) no ES; confira agenda

Shows
Aniversário do Clube Álvares Cabral
Tunico da Vila, com participação de Martinho da Vila, Casaca, Sambasoul, Regional da Nair e a banda de congo Tambor Jacarenema, da Barra do Jucu, a partir das 20h, na Área Verde do Álvares. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 120 (setor único inteira), R$ 60 (setor único meia), R$ 1 mil (mesas setor A) e R$ 800 (mesas setor B), à venda no site da Super Ticket.
Festa do Colono
Evento rola de quinta (28) a domingo (30), no Pátio de Festas, em Santa Maria de Jetibá. No sábado a partir das 20h30, shows de Banda 7List, Lucas Lucco e Léo Lima e Banda. Confira programação.
Cooabriel - 60 Anos
Com Michel Teló e Alemão do Forró, a partir das 20h, na Área de Eventos da Cooabriel, em São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira), à venda no site da Le Billet.
Luau de Manguinhos
Com Mato Seco e Trio Xamego, a partir das 17h, no Espaço Chico Bento Manguinhos. Av. Des. Cassiano Castelo, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 70 (ingresso individual) e R$ 120 (ingresso duplo), à venda no site da Super Ticket.
Festival de Inverno de Sanfona e Viola
Até domingo (30) acontece a 25ª edição do festival em São Pedro do Itabapoana (Mimoso do Sul) que reúne atrações musicais locais e nacionais, oficinas, workshops musicais e concursos instrumentais. As atrações musicais acontecem no Tablado Capital, situado na praça central do sítio histórico, Palco Passarela das Pedras (na ladeira das pedras) e no Palco Grinalson Medina (na praça de eventos). Neste sábado (29), apresentações de Folia de Reis, Mirim Pena de Ouro, Violeiro Handrey Mazzini, Mineirinho e Gabriel, Forró de Dois, Grupo Frutos da Terra, Rogéria Simone, Mika Larhass, Pedro e Luan Palco Grinalson Medina, Wellington Brasil, Talita Salucci, Pedro e Luan, Lucy Alves, Banda Capricho. Evento gratuito.
Aquecimento Camarote Na Vista - Vital 2023
Com Banda Jammil e André Lellis, a partir das 19h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), à venda no site da Le Billet.
XXXII Forró da Tábua Lascada
De sexta (28) a domingo (30), às margens da BR-101, em Pedro Canário. Neste sábado (29), apresentações de Bruno Sampaio, Tierry e Cristian Greik. Gratuito.
Festivais
Esquina da Cultura 2023
O evento, gratuito, acontece na Av. Joaquim da Silva Lima, em Guarapari. Programação de sábado (29): Du Jorge abre os trabalhos, às 20h. Às 21h, é Marcelo Ribeiro quem cuida do som. Às 22h, o grupo 14 Bis se apresenta e, às 23h, Leo Chaves encerra a 5ª edição do Esquina de Cultura.
Festival do Vinho do Boulevard
De 27 a 30 de julho e de 03 a 06 de agosto, no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. No sábado (29), shows de Overphone e Replay, a partir das 20h. Entrada gratuita.
Festival POCAR
Evento gratuito completa uma década trazendo atrações que rolam por toda cidade do Norte do Estado. Atividades acontecem de quinta (27) a domingo (30), em Conceição da Barra. Confira a programação completa aqui.
Arte no Parque Itinerante
O projeto Arte no Parque Itinerante acontece neste fim de semana em dois bairros diferentes de Vila Velha. No sábado (29), com Oficina de bilboquê, pintura no rosto, palhaço Xico Xeroso e Brasil em Blues, a partir das 14h, no Parque Urbano do Cocal. Rua dos Artistas, Cocal, Vila Velha. Gratuito.
Festival de Cinema de Santa Tereza
Até sábado (29), a região serrana do estado promove inúmeras mostras de filme, rodas de conversa com cineastas, lançamentos de livros, palestras, shows musicais e desfile de moda, entre outras atrações. No auditório do SENAC (Rua Bernardino Monteiro). Neste sábado (29), das 9h às 23h30, e conta com Homenagem à Elizabeth Lyra, Desfile de Moda Conceitual e show com Angela Ro Ro. Evento gratuito.
Festival de Capoeira Familiar
Acontece até sábado (29) no APAE de Domingos Martins. O evento terá participação do Grupo de Capoeira Senzala. Rua Pedro Saleme, 63, Parque Alpina, Domingos Martins. Neste sábado, aula com o mestre Rodriguinho na escola Mariano Ferreira de Nazareth e entrega de cordas.
Baladas e festas
Scandalo Party
Com Edin, Lukão, Cariello, Ml da Vila, Ayro e Vitor Keller, a partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (área vip meia) e R$ 30 (pink fy meia), à venda no site da Super Ticket.
It's Time
Com Japa, Gabriel Pratti, Belúcio, Cokão e SambaON, a partir das 22h, na Club Hitz. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 45 (camarote) e R$ 25 (pista), à venda no site da Super Ticket.
Deu Match
Com Sué, Gustavo O Brabo e Dj Samuka e mais atrações, a partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira, Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 50 (camarote) e R$ 30 (pista), à venda no site da Super Ticket.
Tara na Toca
A partir das 21h, na Gruta da Onça. R. Barão de Monjardim, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket.
Boteco Sertanejo
Com Felipe Brava, Dione e Thiago, Pratikere, DJ Kinho e DJ Rabanada, a partir das 21h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Roda SambaJR + Sem Medida
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Funk Me
Com DJ Japa, a partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça. Após, R$ 40.
Jungle
Com Luíza Neves, Asiat, Gramlik e Thainan, partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça. Após, R$ 30.
Ousadia
Com Mattoli, Mia Bravim, Raone Breno e Albuquerque, partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 30 primeiros. Após, R$ 25.
Diversão em shopping
Som no Praia
Show ao vivo com Tamires Casotto, na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: das 13h às 15h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas; brincadeiras musicais; cantigas de roda; oficina de chocalho; cantinho do bebê; e pula-pula. Horário: 17h às 20h, no Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. De segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 11h às 21h. Local: piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingresso: a partir de R$ 50 por 30 minutos.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. De segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3 Ingressos: Meia-Entrada 50 minutos: R$ 59,90 30 minutos: R$ 40. Idade mínima: 2 anos Ingresso PCD + Adulto Cortesia 50 minutos: R$ 59,90 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos.
Diversão no Mestre
Especial Férias Recreação e show de mágica. No Shopping Mestre Álvaro, Piso L2. Horário: de 15h às 18h. Gratuito. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Data: de 11 de julho a 29 de agosto. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 12h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Valores: a partir de R$ 35,00 para até 15 minutos. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Sábados e Domingos a partir das 12:00 horas até às 0h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. Reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
ZigZag Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa, bate-bate, etc. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara. Sábado, domingo e feriados, de 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade, segunda a sexta: R$ 40 (meia). Sábado, domingo e feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.