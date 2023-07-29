Martinho da Vila, Michel Teló e Lucas Lucco agitam o sábado (29) no ES; confira agenda

Até domingo (30) acontece a 25ª edição do festival em São Pedro do Itabapoana (Mimoso do Sul) que reúne atrações musicais locais e nacionais, oficinas, workshops musicais e concursos instrumentais. As atrações musicais acontecem no Tablado Capital, situado na praça central do sítio histórico, Palco Passarela das Pedras (na ladeira das pedras) e no Palco Grinalson Medina (na praça de eventos). Neste sábado (29), apresentações de Folia de Reis, Mirim Pena de Ouro, Violeiro Handrey Mazzini, Mineirinho e Gabriel, Forró de Dois, Grupo Frutos da Terra, Rogéria Simone, Mika Larhass, Pedro e Luan Palco Grinalson Medina, Wellington Brasil, Talita Salucci, Pedro e Luan, Lucy Alves, Banda Capricho. Evento gratuito.