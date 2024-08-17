Marina Sena, Xanddy e Durval Lelis agitam o sábado (17) no ES

Shows
Festival Movimento Cidade
Com Marina Sena (a partir de 23h), Tasha e Tracie (a partir de 14h), Ebony (a partir de 23h) e muitos outros cantores. Além de cinema, batalhas, oficinas, arte urbana, lojinhas e praça de alimentação. A entrada é gratuita (mediante a doação de 1 kg de alimento). Abertura dos portões: 14h. Local: Novo Parque da Prainha em Vila Velha. Veja mais informações sobre o festival aqui.
Vital
A micareta terá shows de Xanddy Harmonia, Tomate e Durval Lelis, a partir das 20h, no Sambão do Povo. Ingressos ainda restantes dos camarotes e bloco, à venda no site da Blueticket. Avenida Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Mais informações obre o festival aqui.
Especial
Festival Pastel & Caldo de Cana de Ibiraçu
O evento vai reunir a principal especialidade das pastelarias mais famosas da BR-101 e diversos outros quitutes, como torresmo, pizza, hambúrguer, brigadeiro, torta de morango e cerveja artesanal. A programação conta ainda com shows de pop, forró, MPB e sertanejo. O evento acontece de 14h às 22h. A entrada é franca. No Centro de Eventos Cesar Rosalem (parque de exposições da cidade de Ibiraçu).
Dia Nacional do Dog Lovers
O Boulevard Shopping Vila Velha será ponto de arrecadação de ração animal, iniciativa promovida pela Vizzela, empresa de maquiagem e cosméticos. Cada quilo doado será trocado por um batom da marca. Horário: 12h às 18h. Local de arrecadação: Entrada A. Entrada Gratuita. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Festival de Esquetes
Estudantes da Oficina de Atores Abel Santana que, além da atuação, também são responsáveis pelo processo criativo, da produção ao roteiro das 58 peças que serão apresentadas. Acontece das 19h e às 21h. Ingressos: R$ 49 (meia entrada). Todos pagam meia comprando até 30 minutos antes do início do espetáculo. Local: Avenida Dante Michelini, 501, Jardim da Penha. Classificação livre.
Cachu Clássicos
Exposição de carros antigos na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. A programação conta com shows musicais e também competição do carro mais bonito. Horário: das 8h às 23h30. No Perim Center, na Avenida Jones dos Santos Neves, 1372, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim.
Feira de Adoção Pet
Feira de adoção de animais no Shopping Moxuara, piso L1. Gratuito. Horário: de 12h às 16h. Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Memory Bazaar
Evento vai reunir música, literatura, cinema e outras manifestações artísticas e culturais no Triplex Vermelho, a partir das 9h. Entrada gratuita. Praça Costa Pereira, Centro, Vitória.
Festas e baladas
After do after do after
Com Cuxa, Ysa, Rika, Helloktty e Cibertrans no Fluente, a partir das 00h. Ingressos: entrada gratuita até 3h, após R$ 30 revertido em consumação. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Baixaria
Com Brunoso, Cris, Sabino, DJ Sheep e Mitt no Bolt a partir das 23h. Ingressos: entrada gratuita até 2h. Após, R$ 40 revertidos em consumação. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Xá da Índia especial Tim Maia
Tributo ao Tim Maia com a banda Xá da Índia, a partir das 17h, no Brizz. Entrada: R$ 20 no site Zig.tickets. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Mãe Joana Botequim
Com Samba JR e Leozinho, a partir das 17h, no Quiosque 14. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi, Vitória.
Repique do Verdinho
Com Gustaro Venturini (sertanejo), Simplicidade do Samba (pagode) e DJ Wesley Santos (funk). Abertura da Casa 23h30. Ingressos: R$ 20 pelo site Zig.tickets. Rod Engenheiro Fabiao Vivacqua, 1454, Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim.
Yellow Circle
Com Greg, Ingek, Brunelli, Luiza Neves, Lorelai, Caio Vargas e By no Barlavento a partir das 17h. Ingressos: R$ 40 pelo Sympla. Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.
Aniversário do Messias
Com Grupo SambaOn, DJ Gabriel Pratti, Grupo PagoLife e DJ Marcinho no Peruggia's. Entrada gratuita. Rua Aracati, 230, Peruggia's Lounge, Glória, Vila Velha.
After de Itaúnas
Com Tiziu do Araripe, Alex Corrente e DJ Rasta e mais no Correria Music Bar! Ingressos (1° Lote): R$ 30 (contém taxa), pelo site Clube do Ingresso. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Resenha do Davi
Com Roda de Samba pelo Grupo Freelancer na Resenha do Davi a partir das 18h30. Gratuito (retirar ingresso pelo Sympla). Rua Miguel Vicente Da Silva, 51, Monte Aghá, em Piúma.
Gordinho Praia do Canto
Com Choppsamba e Maycon Sarmento, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 21h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Repique
Com Samba de Quintal e Leq Samba no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Gordinho Sambão
Com Vibe 27, Nesse Clima, D'Bem com a Vida no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Música ao vivo
Rua Viva Casa Arabá
6ª edição do Rua Viva Casa Arabá reúne samba raiz, dança, diversão e reflexão, onde o ritmo do samba se encontra com a luta pelos direitos de todos a partir das 12h30 na Casa Arabá. Rua Graciano Neves, 123, Centro de Vitória.
Som no Praia
Com show ao vivo com Luan. Gratuito. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa.
Samba da Bruna
Samba da Bruna na A Oca, a partir das 11h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Heptasofro
Especial sambarock. Horário: 20h. Couvert: R$ 15,00. Local: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Gustavo Braz
Gustavo Braz canta samba-rock, MPB e samba raiz na A Oca, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
The Hollywood Club
Com The Hollywood Club no Pub 426 a partir das 17h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Restaurante Sabor com Arte
Com feijoada, cerveja gelada e muito samba no Restaurante Sabor com Arte. Samba ao vivo com Vinicius Herkenhoff. Horário: 12h às 16h. Sabor com Arte, no Alice Vitória Hotel, Centro de Vitória.
Teatro
Só e Bem Acompanhado
Inspirado no filme do próprio artista “Top Love – Só e Bem Acompanhado”, o artista Paulinho Gogó desembarca em Vitória e traz seu novo espetáculo, para os capixabas. Horário: 20h. Plateia: R$ 120, (inteira) e R$ 60 (meia). Mezanino: R$ 39,60 (inteira) e R$ 19,80 (meia). Local: Teatro da Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Problema é Theu
Show de stand-up com Matheus Buente no Joker Comedy às 20h. Ingresso promocional: R$ 35. Ingresso individal: R$ 50. Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro de Vila, Velha Vila.
Exposições
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Diversão
Diversão na Praça
Oficina de massinha. Gratuito. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Castelo do Dragão
Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
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