Leo Santana, Ana Carolina e Tiee agitam o sábado (29) no ES; veja a agenda

O dia também conta com show stand-up comedy de Sérgio Mallandro, apresentação de Banda Casaca e muitas baladas para curtir
Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 18:58

Shows

Tiee

Lançamento do DVD “Samba pro meu povo”, com participação de Samba Jr, Pele Morena e Dj Fabricio V. A partir das 21h, no Fazendinha Shows - Rodovia Serafim Derenzi - Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no site da Super Ticket.

Festival Zona de Perigo

Leo Santana chega a Linhares e promete um show inesquecível, a partir das 18h. O evento será no Parque de Exposições de Linhares, Avenida Presidente Cadé Filho - Novo Horizonte, Linhares. Ingressos: R$ 330 (premium), R$ 190 (open bar), R$ 240 (vip inteira) e R$ 120 (pista inteira), o ingresso ainda conta com taxa de serviço de 12%, à venda no site da Brasil Ticket.

Ana canta Cássia

A cantora e compositora Ana Carolina apresenta ao público show inteiramente dedicado ao repertório de sucessos de Cássia Eller. Abertura dos portões às 20h e início do show às 22h. Espaço Patrick Ribeiro - Novo Aeroporto de Vitória. Ingressos: Mesas a partir de R$ 1150, cadeiras a partir de R$ 172,50 e lounges a R$ 6900. à venda no site da Blue Ticket.

Sérgio Mallandro

Stand-up com o show “Quem tá desesperado grita”. Nele, Mallandro conta histórias de sua carreira e de sua vida de um jeito hilário. Às 21h, no Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 120 (setor ouro inteira) e R$ 80 (setor prata inteira), à venda no site da Super Ticket.

Resenha do Davi

O grupo sensação do pagode nacional desembarca pela primeira vez no sul do estado e ainda conta com apresentação de Davi Garcindo, ArtSamba e Dj William Oliveira, a partir das 18h. Resenha do Davi , R. Itaperuna - Monte Aghá, Piúma. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site da Le Billet.

21ª Festal do Socol

Dedicado ao presunto cru de origem italiana produzido pelos primeiros imigrantes que chegaram a Venda Nova, o evento terá como atrativos o socol e a linguiça gigantes, além de shows musicais, leilões e uma receita especial ensinada ao vivo pelo chef Renato Santos. O evento acontece no distrito de Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante e tem como destaque o show da Banda Casaca. Ingressos: Entrada franca (12h às 18h) e R$ 30 (após às 18h, para os shows da noite), à venda no site da Super Ticket.

Giovana Fagundes

A atriz e comediante Giovana Fagundes retorna ao ES com o espetáculo “A história que nos contaram”, às 20h. Vix Comedy Club - Rua 7 de setembro, 269, Centro de Vitória. Ingressos: R$ 60 (lote único), à venda no site da Vix Comedy.

Victor Ahmar

Comediante apresenta stand-up comedy "É preciso amar", às 21 horas. No Joker Comedy Bar - R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha. Ingressos à venda no site da Sympla.

Ublues Beer Fest

Até 30 de abril, no balneário de Ubu, em Anchieta. Com sete cervejarias oferecendo bebidas com valores entre R$ 10 a R$ 15 a caneca de 300 ml. A praça gastronômica, por sua vez, terá especialidades variadas, que vão de porções de peixe e camarão a torta capixaba, pizza, tapioca e churrasquinho. Os valores ficam entre R$ 8 e R$ 65. O evento abre às 18h e tem entrada gratuita. Na parte de shows: Wender Dalton e Banda (19h30) e  Banda Ublues (22h)

Festas e baladas

Tá em casa!

O evento contará com muito pagode, funk e sertanejo, valorizando a essência do projeto e agradando todos os gostos. Com Luuh, Pagode e cia, Sheep, Koreia e Bruno e Matteus. A partir das 20h, no Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.

Funk you

Com Fp do Trem Bala. A partir das 22h, no Club Paraíso - Santa Maria de Jetibá, ES. Ingressos: R$ 60 (camarote) e R$ 40 (pista meia), à venda no site da Super Ticket.

Festa Sense com FP do Trem Bala

Balada promete noite incrível com FP do Trem Bala e outros Dj’s como Jv de Vv, Kn de Vv, Jess, Dodo, Ayro e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (vip monster) e R$ 60 (pista fy), à venda no site da Super Ticket.

Balada do Maycon

Com Maycon Nascimento e Dj Lebarch. A partir das 22h, no Deck Beer - Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha, ES. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.

Jungle

Com Djs Jxxse, 4lé, Garreto, Temponi, Pauli e Cosme. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha. Ingressos: 100 primeiros pagam R$ 30, após R$ 40 a noite toda.

Punkadão 2000

Com Djs Oli, Jxxca, Donat, Pegnor e Gamorah tocando pop e funk. A partir das 22h, no Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40 a noite toda.

Vila Velha Rock Festival #5

Evento contará com 11 bandas, 2 palcos e muito rock, punk e hardcore. A partir das 21h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingresso antecipado promocional no 1° lote: R$ 15, vendas no WhatsApp (27)98116-3325.

Pop e Brasilidades no Clericot Café

Com Eliahu. A partir das 21h, no Clericot Cafe - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Pego Penso Passo

Muito pop e funk com Moreno Loss, Lari, Pc Júnior e Gabriel Oc. A partir das 23h, no Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita para os 30 primeiros, após R$ 25 a noite toda.

Vip Room

A Casa Hitz promete experiência vip com Djs Lowderz, The Pups, Edjie, Magno Pazzeto, Ayro, Rotelli e Maria, a partir das 22h. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (camarote) na lista promocional.

Marlus Viana - Calcinha Preta

O Botequim do Celim convida todos para balada sertaneja com Marlus, do Calcinha Preta, a partir das 19h. Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: Mulher liberado até às 22h, valor da entrada por R$ 20. 

Rodas de samba e pagode

Samba Jr

Samba Jr e convidados agitam o Mãe Joana, a partir das 17h às 23h.  R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 40 (couvert artístico inteira) e R$ 20 (couvert artístico meia), à venda no site da Super Ticket.

Bistrô. 45

Novo hotspot gastronômico de Bairro de Fátima promete agitar o sabadão com o samba de Sol Pessoa, às 13h (couvert: R$15). Além disso, evento contará com Feijoada (prato individual) por R$49,90. Bistrô .45. Av. José Moreira Martins Rato, 400 - De Fátima, Serra.

Jongô no Boa Praça

Com Jongô (14h) e Thainá Lopez (19h30). A partir das 12h, no Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, em Vitória/ES. Couvert: R$11,90.

Daniel Silva convida Bella Mattar

Samba, MPB e autorais com Daniel Silva e Bella Mattar. A partir das 20h, na Casa de Bamba, - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória.

Primeira Classe + Pagolife

Com Primeira Classe, Pagolife e Dj Enzo Santos, a partir das 20h. Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista livre a noite inteira. 

Resenha do Canto!

Com Jenifer, SambaDm e Dj Baduh. A partir das 19h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, Itapuã, Vila Velha. Entrada gratuita até as 20h.

Teatros, apresentações e mais

Apresentação do Dia Internacional da Dança

Programação no Teatro Universitário da UFES contará com Ballet Clássico, Jazz, Sapateado Americano, Street Dance, Dança Contemporânea, K-Pop, Now United, Ballet Fit, Dança do Ventre e outras modalidades. Horário: 19h. Ingressos: R$ 110 (inteira), e no dia do evento, caso ainda haja ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Informações: (27) 99878-5006.

Exposição Mundo Jurássico

A Exposição Mundo Jurássico é um evento com 13 dinossauros em tamanho real, com som e movimento. Estará exposta até dia 30 abril no Shopping Praia da Costa. Entrada gratuita. 

Som no Praia

Show ao vivo com Laís Duarte , das 13h às 15h. Na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa.  Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Evento gratuito. 

