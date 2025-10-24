Editorias do Site
Léo Foguete, halloween com PK e shows de Fabinho animam a sexta (24) capixaba

E tem mais: evento de churrasco com Cadu Caruzo, tributo à Rita Lee, Luiza Dutra e Finobeat completam a programação

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 08:00

Especial

  • O rapper PK é uma das atrações do Matrix Rap Festival

    Halloween do Perigato

    Com PK, Perigato, Bero, Belucio, Koreia, Lukão e Peteres. Horário: a partir das 22h. Local: Embrazado. Endereço: Rua Joaquim Lírio, S/N - Praia do Canto. Entrada: a partir de R$ 45, pelo zigtickets

  • Mercado Cultura em Movimento

    Encerramento do projeto, com exposições, mostra audiovisual, rosa de conversa, Batalha do Estacionamento, shows, Orquestra Serenata da Favela e escola Pega no Samba. Horário: a partir das 13h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: Praça João Clímaco, Cidade Alta - Centro de Vitória. Entrada: gratuita.

  • 7º Pommer Broodfest

    Evento que celebra as tradições pomeranas que marcam a história e a cultura do município. Com atrações culturais, desfiles típicos, apresentações musicais, gastronomia pomerana e shows regionais. Horário: a partir das 17h30. Local: Centro de Laranja da Terra. Entrada: gratuita.

  • Cantor Fabinho

    Conexão Mãe Joana

    Com Fabinho e Andin. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo onticket.

  • Cantor Léo Foguete

    Léo Foguete

    Donos de hits como "Cópia Proibida", "Última Noite" e "Obrigado, Deus". Horário: a partir das 19h. Local: Café de La Musique Vila Velha. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 80, em lebillet.com.br

  • Grupo LeqSamba

    Fabinho

    Roda de samba 360º com Fabinho, D'Moleque, Primeira Classe, LeqSamba e Dhiego Vianna. Horário: a partir das 22h. Local: Matrix Shows. Endereço: Rua Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 30, pelo site beta.meubilhete.

  • Evento Parrillada do Chefe

    Parrillada do Chefe

    Com 10 estações de receitas variadas, a famosa costela de chão e apresentações de Taty Cintra e Cadu Caruzo. Horário: das 17h30 às 22h. Local: Parque das Castanheiras – próximo à entrada do Morro do Moreno, na Vila Militar do Exército, em Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Mel Lisboa chega ao ES com musical sobre Rita Lee

    Rita Lee - uma autobiografia musical

    Estrelado por Mel Lisboa, contando a história da rainha do rock. Horário: 20h. Local: Teatro Universitário. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Entrada: a partir de R$ 100, pelo sympla.

  • Carreta de cinema

    Carreta que se transforma em sala de cinema leva sessões gratuitas de filmes para diversos bairros da Serra, com direito a refrigerante e pipoca. Data: até sábado (25). Local: Praça de Novo Horizonte, Av. Brasil, Novo Horizonte, Serra. Horário: 8h, 10h, 14h, 16h e 19h.

  • Santa-Canela-no-festival-Nostra-Cultura

    Festival Nostra Cultura

    Com pisa da uva, cappitella, música italiana, aulas de culinária, recreação infantil e opções gastronômicas. Horário: a partir das 15h. Local: Senac Santa Teresa, Praça Primo Sancio (centro de Santa Teresa) e nos 38 restaurantes do circuito gastronômico. Entrada: gratuita.

  • Oktobertfest Serra

    Com cervejarias artesanais, gastronomia local e alemã e atrações músicais: Gabriel & The Parasites e Duets. Horário: a partir das 17h. Local: Parque da Cidade - Valparaíso, Serra. Entrada: gratuita.

  • Roda de Boteco

    Música com Kaique & Luan e Projeto Feijoada, além de cervejas artesanais, eira de artesanato e todos os petiscos participantes. Horário: a partir das 18h. Local: Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman - Polentão, Venda Nova do Imigrante. Entrada: gratuita.

Música ao vivo 

  • Dona Fran

    PUB 426

    Com Dona Fran. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Merengue

    Com Los Belitos, DJ Ângela Guzman e DJ Charles Júnior. Horário: a partir das 21h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 20.

  • Especial Pagode Retrô

    Com Duavesso e DJ Júnior Wese. Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 20 a partir das 19h.

  • Luiza Dutra lançou o single “Mil Mistérios”

    MPB na curva

    Com Luiza Dutra. Horário: das 17hás 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Grupo Samba Junior

    I am the samba

    Com Samba Jr., Sem Medida e Dj GC. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • Grupo Leqsamba

    Esqueminha

    Com Samba Jr., Leqsamba e Dj Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • Okto

    Com indie pop, 2k e electropop. Horário: das 23h ás 05h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

  • Farofada

    Com pop farofa, bagaceiras e pop br. Horário: das 22h às 04h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Ritmado

    Com Pedro Schmid, Donzin e Baduh. Horário: a partir das 19h. Local: Barlavento. Endereço: Avenida Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25, pelo q2ingressos.

  • O DJ Bero Costa lançou o Podcast 004

    Finobeat

    Volta do Finobeat com Cariello, Bero Costa, Edin, Donzim, Beleite e Residente. Horário: a partir das 22h. Local: Oásis Beach Club. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 40, pelo zigtickets.

  • Forró

    Com Felipe Peó e trio. Horário: a partir das 20h. Local: Bombar Carioca. Endereço: Rua João Pessoa de Mattos, 116, Vila Velha. Entrada: R$ 10 até 20h, após 15h.

  • Leozinho é um fenômeno do pagode capixaba

    Pagode do Leozinho

    Desta vez cantando Péricles. Horário: a partir das 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Boteco do Safa

    Com Allan Vieira. Horário: das 17h às 0h. Local: Boteco do Safa. Endereço: Rua Frederico Ozanan, 513 - Santa Tereza, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Dj Koreia

    Bololô

    Com Dj Japa NK, Koreia, Diego Beats, Junior DJ e Vinícius DJ. Horário: não informado. Local: Bololô Restaurante. Endereço: Av. Braúna, 1168 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: valores não informados.

  • Boteco Di Venécia

    Gastronomia e música com Ph & Filipe, Suelen Nascimento e Vandinho Carvalho. Horário: a partir das 19h. Local: Praça Ivo Lopes, em Nova Venécia. Entrada: gratuita.

Exposições

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Palácio Anchieta, em Vitória

    Línguas africanas que fazem o Brasil

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Você é Única

    Exposição fotográfica "Você é Única", com mulheres que enfrentam ou enfrentaram a luta contra o câncer de mama. Funcionamento: até 28 de outubro. Horário: das 10h às 22h. Entrada: gratuita. Endereço: Shopping Vitória, segundo piso, perto da Casa Bauduco. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.

  • Meu presente é um presente

    Exposição do Instituto Aprender Cultura, que tranforma o Tribunal de Justiça em galeria. As imagens foram capturadas em Flexal 2. Data: até 7 de novembro. Horário: de segunda a sexta, das 12h às 19h. Local: Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra, 60 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque do Tarzan

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.

  • O Castelo Encantado

    Com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e áreas de desenhos. Data: todos os dias, até 31 de outubro. Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 – 30 minutos (R$ 1 por minuto adicional); R$ 75 – tempo livre.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada:  R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

  • Joker Comedy Bar

    Humor e Juana, formado por Bob Rodrigues e Iuri Salvador. Horário: a partir das 20h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 30, pelo sympla.

