Jovem Dionísio, Alemão do Forró e André Prando agitam o sábado (2) no ES

Shows
André Prando
Show de lançamento do álbum Iririu, a partir das 20h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Classificação: Livre. Ingressos: A partir de R$ 40 (meia) - o show permitirá meia estudante e meia solidária (1kg de alimento não perecível). Vendas no site da LeBillet.
Stoked
Com Jovem Dionísio, Rosa Chá, Pirikito, Maholic, Carol Lemke e Cariello. A partir das 18h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Blueticket.
Rastaclone
A partir das 14h, com entrada gratuita. No Sem Freio Beer. Praça dos Namorados. Avenida Saturnino de Brito, 80, Praia do Canto, Vitória.
Teatro
Peça “Perdoa-me se esquecer de dizer que te amo”
Com Maria Alice Costa e João Barbosa. Na sexta (1) e sábado (2), às 19h30 e no domingo (3), às 18h. No Teatro Sônia Cabral, em Vitória. R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Ingressos gratuitos e distribuídos uma hora antes do início do espetáculo. Classificação livre.
Especial
CasaCor Espírito Santo 2024
A 28ª edição da CasaCor Espírito Santo acontece de 25 de setembro a 17 de novembro, no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi. A mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo terá 25 ambientes criados por 33 profissionais inspirados no tema “De Presente, o Agora”. Funcionamento: de terça a sábado das 14h às 21h. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Ingresso: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia). Crianças até 10 anos não pagam, à venda no site oficial da CasaCor.
Boteco Colatina 2024
Quando: de hoje a 6 de novembro, em 20 bares e botecos do município de Colatina. Quanto: R$ 54,90 o petisco do festival (com cerveja de cortesia/Spaten). Festa de encerramento: de 7 a 9 de novembro de 2024, na área verde da Avenida Beira Rio, com show de Alemão do Forró e outras atrações. Ingressos à venda pelo site LeBillet. Veja a matéria de HZ.
Lançamento do livro de fotografias ‘Ancestrais do Futuro’
Projeto realizado durante todo ano de 2024, com crianças negras de 8 a 12 anos das periferias da Grande Vitória, a partir das 15h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121 - Centro, Vitória.
Boulevard Gran Fiesta
De quinta (31) até domingo (3), no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. No sábado, com Fixer (Cover Pearl Jam) (20h) e Jackson Lima (22h). Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Horários: quinta e sexta: 17h às 0h e sábados e domingos: 17h às 01h. Entrada Gratuita.
Festas e baladas
Halloween da Jamboo
Com Jamboo, Mathilda, Madson, Brisa, Karolla e Luke, a partir das 22h, no A Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 50, à venda no site da Zigtickets.
Día de Los Muertos
A partir das 16h, no Brizz, Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 15, à venda no site da Zigtickets.
Baile de Máscaras - Garden
Com Jess, Perotz, Donzim, Dodo, DJ Tonin e DJ B, a partir das 23h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Mixed by Mixed
Muita música e open bar, a partir das 22h, no Café de La Musique. Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itapuã, Vila Velha. Ingressos: R$ 310 (feminino/meia) e R$ 360 (masculino/meia), à venda no site da Bilheteria Digital.
Hot Hits
Com Tunico, Mike, Faria e Priklinha, a partir das 23h, no Bolt. Ingressos: 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Baixaria
Com Tirza, Pepeu, Thainan e Donat, no Fluente, a partir 16h. Entrada: 50 primeiros , R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Sambar I Love
Com Primeira Classe, LeqSamba e Leozinho, no Gordinho Sambão, a partir das 18h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Expresso do Samba e D'Bem com a Vida, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Tantra Sunset
Muitos DJs e muita música a partir das 14h, no Tantra Vitória. Av. Dante Michelini, 4170. Entrada Vip até 17h, após 17h R$ 10.
Festa Latina!
Com Dalvan Martins, Guilherme Bonini, Ingrid Kell, Maria BorgesA partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20 (sem nome na lista) e R$ 25 (sem nome).
Música ao vivo
Choro, Bossa & MPB
Com Ivan Ilok, no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Pop & Brasilidades na Curva
Com Eliahu, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Halloween 426
Com Banda 027, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Roda de Samba Junior + Leozinhoo
A partir das 17h, no Encontro da Ilha. Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Diversão
Parque Castelo
Circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Valor: R$ a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Som no Praia
Show ao vivo com Felipe Pelissari. Local: Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Oficina de arco íris criativo. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Exposições
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
'Memória Fotográfica da Baía de Vitória'
De 27 de setembro a 24 de janeiro de 2025. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Curadoria: Paulo de Barros Categoria: exposição de artes visuais Visitação (exceto feriados): de quarta a sábado, das 10h às 20h Classificação Livre. Gratuito.
'A era da Imagem Analógica'
Exposição conta com câmera escura gigante e objetos interativos no Sesc Glória. Local: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. De 28 de setembro a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita. Classificação livre.
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